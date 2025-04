Telangana Rains: తెలంగాణలో మరో రెండు రోజులు వర్షాలు

Read Full Gallery

Weather Telangana Rains: తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో గత వారం రోజుల నుంచి పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరో రెండు రోజులు తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు తీవ్రమైన ఈదురు గాలులతో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.



Telangana Weather Turns Unstable: IMD Predicts Heavy Rains, Hailstorms and Strong Winds Across Several Districts

Telangana Rains: తెలంగాణలో వాతావరణం రోజులో ఎండలు, వానలుగా మారిపోయింది. ఎందుకంటే ఒకవైపు వానలు, మరో వైపు ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఎండలు కొట్టి ఆ తర్వాత చినుకులు పడుతున్నాయి. ఈదురు గాలులు వీస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు పలు జిల్లాల్లో భారీ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వడగండ్ల వానలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడుతున్నాయి.



Telangana Rains: Unpredictable Weather Grips State with Scorching Heat and Sudden Storms

ఈ క్రమంలోనే మరో రెండు రోజులు తెలంగాణలో వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని భారత వాతవరణ శాఖ (ఐఎండీ) నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇప్పటికే కురిసిన వర్షాలతో హైదరాబాద్‌లో పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉండగా, జిల్లాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలు రైతులకు భారీ నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. ఆదివారం, సోమ వారంతో పాటు మంగళవారం కూడా అక్కడక్కడ వర్షాలు పడతాయని అంచనా. ఇదే సమయంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని పేర్కొంది.

Telangana Rain Alert: IMD Forecasts Thunderstorms, Hailstorms, and Strong Winds in the Next 48 Hours

రాబోయే రెండో రోజులు మోస్తారు నుంచి పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కూడా కూరిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వడగండ్ల వానలు, పిడుగులు, భారీ ఈదురు గాలులు కూడా వీస్తాయని తెలిపింది. క్యుములోనింబస్ మేఘాల ఏర్పాటుతో మధ్యాహ్నం తర్వాత ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోతుంది. ఉన్నట్టుండి వర్షాలు పడుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Weather : IMD warns of thunderstorms and strong winds in Telangana for two more days

శనివారం, ఆదివారం రోజుల్లో సూర్యాపేట, ఖమ్మం, వరంగల్, హన్మకొండ, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, జనగాం, సిద్దిపేట తదితర జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఇదివరకే తెలిపింది. రాబోయే రెండు రోజుల కూడా అక్కడక్కడ వర్ష ప్రభావం ఉండనుంది. వడగండ్ల వానలు, చెట్లు విరిగిపడడం, ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలగడం వంటి ప్రమాదాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో మేఘావృత‌మైన వాతావ‌ర‌ణం ఉంది. హైదరాబాద్ తో పాటు రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో గాలులతో వర్షాలు పడుతున్నాయి.

Rain Alert in Andhra Pradesh: Light to Moderate Showers

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కురుస్తున్న వర్షాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు జిల్లాల్లో అకాల వర్షాలు కురుస్తాయని వాతారణ శాఖ అంచనా వేసింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామ రాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. అలాగే, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, కర్నూలు, నందాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి తదితర జిల్లాల్లో కూడా తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో పాటు తీవ్రమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. వడగళ్లు కూడా పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపింది. ఐఎండీ సూచనలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (APSDMA) ఒక హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

Latest Videos