Weather Update: రెడ్ అలర్ట్.. ఇటు రెయిన్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు ఈ ప్రాంతాల్లో వానలే వానలు !
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం షాకిస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఒకవైపు 45 డిగ్రీల ఎండలు, మరోవైపు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలతో విచిత్ర వాతావరణం నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే ఐఎండీ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
తెలంగాణలో క్లైమేట్ మామూలుగా లేదుగా
ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక పట్టాన అర్థం కావడం లేదు. పొద్దున లేస్తే సూర్యుడు సెగలు కక్కుతున్నాడు.. సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఆకాశం ఒక్కసారిగా మేఘాలతో మారుతోంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఇప్పుడు విచిత్రమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఒకవైపు భానుడి భగభగలకు జనం బెంబేలెత్తిపోతుంటే, మరోవైపు వాతావరణ శాఖ రెయిన్ అలర్ట్ ప్రకటించి షాకిచ్చింది. ఈ హాట్ అండ్ కూల్ క్లైమేట్ విషయాల గురించి ఐఎండీ చెప్పిన విషయాలు గమనిస్తే..
45 డిగ్రీల మంట.. అదిలాబాద్లో రికార్డు బ్రేక్
ప్రస్తుతం గతేడాది కంటే ఎండల తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంది. తెలంగాణలోని ఉత్తర జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత రికార్డుల మోత మోగిస్తోంది. అదిలాబాద్ జిల్లా తాంసి మండలంలో ఏకంగా 45.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైందంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే దాదాపు 4.7 డిగ్రీలు ఎక్కువ.
నిజామాబాద్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో కూడా 44 డిగ్రీలు దాటేసింది. పరిస్థితి తీవ్రతను గమనించిన అధికారులు పలు జిల్లాలకు 'రెడ్ అలర్ట్' జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా అదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం పూట వడగాల్పులు ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి.
వడగాల్పుల మధ్యలో వానలు
మరోవైపు, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాల ముప్పు పొంచి ఉంది. క్యుములోనింబస్ మేఘాల కదలికల వల్ల మే 15, 16 తేదీల్లో ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వికారాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది.
గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే ఈదురు గాలులు జనాలను వణికించనున్నాయి. పిడుగులు పడే అవకాశం కూడా ఉన్నందున పొలాల్లో ఉండే రైతులు చెట్ల కిందకు వెళ్లొద్దని అధికారులు చెబుతున్నారు.
జర భద్రం.. ఇలా చేస్తే సేఫ్!
ఈ విచిత్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి ఈ టిప్స్ పాటించాలని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి..
- హైడ్రేషన్ ముఖ్యం: దాహం వేసినా వేయకపోయినా మంచి నీళ్లు తాగుతూ ఉండండి.
- ఔటింగ్ టైమింగ్: మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు బయటకు వెళ్లడం మానుకోండి. ఒకవేళ వెళ్లాల్సి వస్తే గొడుగు, టోపీ మస్ట్.
- డ్రెస్ కోడ్: లైట్ కలర్ కాటన్ బట్టలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. గాలి ఆడేలా చూసుకోండి.
- అలర్ట్గా ఉండండి: కళ్లు తిరగడం, అధిక నీరసం అనిపిస్తే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ను సంప్రదించండి.