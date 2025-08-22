- Home
- రూ.1,37,050 జీతంతో 1623 గవర్నమెంట్ జాబ్స్, రాతపరీక్ష లేకుండానే భర్తీ.. తెలంగాణ యువతకు బంపరాఫర్
తెలంగాణ యువతకు గుడ్ న్యూస్... వైద్యారోగ్య శాఖలో భారీ ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రభుత్వం ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి డిటెయిల్స్ ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.
భారీ ఉద్యోగాల భర్తీకి రేవంత్ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్
Telangana Jobs Notification : తెలంగాణ ప్రభుత్వం వైద్యారోగ్య శాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ (TVVP)లో స్పెషలిస్ట్ సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్స్, ఆర్టిసిలో స్పెషలిస్ట్ మెడికల్ ఆపీసర్ పోస్టులను ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తంగా 1623 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటనలో తెలిపింది.
అనస్థీషియా, గైనకాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, ఆర్థోపెడిక్, ఆప్థమాలజీ, ఈఎన్టి, రేడియాలజీ, పాథాలజీ, డెర్మటాలజీ, సైక్రియాటిస్ట్, పల్మనరీ మెడిసిన్, ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్, హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బయో కెమిస్ట్రీ విభాగాల్లో 1616 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇవి TVVP లో భర్తీచేయనున్న స్పెషలిస్ట్ పోస్టులు. ఇక తెలంగాణ ఆర్టిసిలో అనస్థీషియా, జనరల్ మెడిసిన్, ఆప్థల్మాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, పీడియాట్రిక్, పల్మనాలజీ, రేడియాలజీ విభాగాల్లో మరో 7 మెడికల్ ఆఫీసర్ స్పెషలిస్ట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు
ఆగస్ట్ 22న అంటే ఇవాళ(శుక్రవారం) నోటిఫికేషన్ విడుదులచేసినా దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియను మాత్రం వచ్చేనెల సెప్టెంబర్ నుండి ప్రారంభించనున్నట్లు నోటీఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు. అన్ని అర్హతలు గల అభ్యర్థులకు ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం : 08 సెప్టెంబర్ 2025
దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరితేదీ : 22 సెప్టెంబర్ 2025, సాయంత్రం 5 గంటలవరకు.
దరఖాస్తుల్లో ఏవైనా తప్పులుంటే సవరించుకునేందుకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తారు. 23 సెప్టెంబర్ 2025 రోజు ఉదయం 10.30 నుండి 24 సెప్టెంబర్ 2025 రోజు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు దరఖాస్తుల ఎడిటింగ్ కు అవకాశం కల్పించారు.
అప్లికేషన్ ఫీజు
ఈ ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే ప్రతి అభ్యర్థి ఆన్లైన్ లో రూ.500 ఫీజు చెల్లించాలి. అలాగే మరో రూ.200 ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సి, ఎస్టి, బిసి, ఈడబ్ల్యూఎస్, దివ్యాంగులు, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ కు ఈ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు నుండి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
https://mhsrb.telangana.gov.in పై క్లిక్ చేసి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎంపిక విధానం
ఎలాంటి రాతపరీక్ష లేకుండా మెరిట్ ఆధారంగానే అభ్యర్థులకు ఎంపిక చేస్తారు. అయితే అకడమిక్ సమయంలో సాధించిన మార్కులతో పాటు అనేక అంశాల ఆధారంగా 100 పాయింట్లను కేటాయిస్తారు. వీటి ఆధారంగానే మెరిట్ లిస్ట్ రూపొందించి ఉద్యోగాలకు భర్తీ చేస్తారు.
విద్యార్హతలు
అభ్యర్థులు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ లేదా డిప్లమా లేదా డిఎన్డి పూర్తిచేసివుండాలి. అలాగే తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్ లో రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
దరఖాస్తుదారులు 01/07/2025 నాటికి 18 ఏళ్లనుండి 46 ఏళ్ళలోపు ఉండాలి. అయితే ఎస్సి, ఎస్టి, బిసి అభ్యర్థులకు 5, వికలాంగులకు 10, ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో పనిచేసేవారికి 5 ఏళ్ళ సడలింపు ఉంటుంది.
సాలరీ
తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ ఉద్యోగాలకు రూ.58,850 నుండి రూ.1,37,050 వరకు ఉంటుంది.
ఆర్టిసి పోస్టులకు రూ.56,500 నుండి రూ.1,31,000 వరకు ఉంటుంది.