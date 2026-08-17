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- School Holidays : ఇంకో మూడ్రోజులే ఫుల్ వర్కింగ్ డేస్... తర్వాత వరుస సెలవులే, బ్యాక్ టు బ్యాక్ లాంగ్ వీకెండ్స్
School Holidays : ఇంకో మూడ్రోజులే ఫుల్ వర్కింగ్ డేస్... తర్వాత వరుస సెలవులే, బ్యాక్ టు బ్యాక్ లాంగ్ వీకెండ్స్
ఇప్పటికే ఆగస్ట్ నెల ఫస్ట్ హాఫ్ లో వరుస సెలవులు వచ్చాయి… సెకండాఫ్ లో కూడా భారీ సెలవులున్నాయి. వచ్చే రెండు వారాలు వరుస సెలవులున్నాయి… రెండూ లాంగ్ వీకెండ్సే.
తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి సెలవులే సెలవులు
శ్రావణ మాసం రాకతో తెలుగు ఇళ్లలో పండుగల కలకల మొదలైంది. ఆధ్యాత్మిక శోభ, సంప్రదాయ బంధాలతో ఇళ్లు కళకళలాడుతుంటే... మరోవైపు పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులకు, ఐటీ. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరుస సెలవులతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఆగస్టు నెల చివరి వారాల్లో ఆధ్యాత్మిక వేడుకలు, సాధారణ వారపు సెలవులు ఒకదానివెంట ఒకటి రావడం వల్ల వరుసగా 'లాంగ్ వీకెండ్స్' (Long Weekends) లభించబోతున్నాయి. దీంతో సొంత ఊళ్లకు ప్రయాణమయ్యే వారికీ, సుదూర ప్రాంతాలకు విహారయాత్రలకు వెళ్లాలనుకునే వారికీ అద్భుతమైన అవకాశం లభించింది.
ఈ వారం వరలక్ష్మి వ్రతం.. మూడు రోజులు సెలవులే
తెలుగువారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పండుగల్లో శ్రావణ శుక్రవారం వచ్చే వరలక్ష్మి వ్రతం ఒకటి. ఈ వారం ఆగస్టు 21వ తేదీ శుక్రవారం తెలుగు మహిళలు శ్రావణ వరలక్ష్మి వ్రతం జరుపుకోనున్నారు. ఈ పండుగ సందర్భంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రైవేట్ సంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా హిందుత్వ ట్రస్టుల ఆధ్వర్యంలోనే విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది.
ఇక ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు ఆప్షనల్ హాలిడే ఇచ్చాయి... అంటే ఈరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్లు ముందస్తు అనుమతితో సెలవు తీసుకోవచ్చు. వీరికి వేతనంతో కూడిన సెలవు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకునే మహిళా ఉద్యోగులు ఈ ఆప్షనల్ హాలిడే వాడుకోవచ్చు.
వరలక్ష్మి వ్రతం ముగిసిన వెంటనే శనివారం, ఆదివారం సాధారణ వారపు సెలవులు రానున్నాయి. దీనితో ఆగస్టు 21, 22, 23 తేదీలలో వరుసగా మూడు రోజుల పాటు లాంగ్ వీకెండ్ లభించనుంది. మహిళలకు పూజలు, నోములు నిర్వహించుకోవడానికి తగినంత సమయం లభించడంతో పాటు కుటుంబ సమేతంగా గడపడానికి ఇది అనువుగా మారింది.
వచ్చేవారం రాఖీ పౌర్ణమి... మరోసారి వరుస సెలవు
ఈ వారంలో సెలవులు ఇలా ముగుస్తాయో లేదో అలా వచ్చేవారం సెలవులు ప్రారంభం అవుతాయి. ఆగస్ట్ లాస్ట్ వీక్ లో వరుస సెలవులున్నాయి... నాలుగైదు రోజులు హాలిడేస్ వస్తున్నాయి. మొదట వారం మధ్యలో (ఆగస్ట్ 26, బుధవారం) ముస్లింల పవిత్ర పండగ మిలాదున్ నబి ఉంది. ఈరోజు తెలంగాణలో విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు అధికారిక సెలవు ఉంది.
ఇక ఆగస్టు 28వ తేదీ శుక్రవారం నాడు శ్రావణ పూర్ణిమ, రాఖీ పౌర్ణమి (రక్షా బంధన్) వేడుకలు జరగనున్నాయి. తోడబుట్టిన అక్కాచెల్లెళ్లు, అన్నదమ్ముల అనుబంధాల పండుగ రోజున కూడా విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు రానుంది. అయితే ఈరోజు ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. మరుసటి రోజులు శని, ఆదివారాలు కావడంతో ఆగస్టు 28, 29, 30 తేదీల్లో కూడా వరుసగా మూడు రోజుల లాంగ్ వీకెండ్ లభిస్తుంది. ఇలా వరుసగా రెండు వారాల పాటు మూడేసి రోజుల చొప్పున సుదీర్ఘ సెలవులు రావడం అరుదుగా జరిగే విశేషం.
ప్రయాణ ప్రణాళికలు..
వరుస సెలవులు రావడంతో హైదరాబాదు, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి మహానగరాల్లో నివాసముంటున్న ప్రజలు తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. దూరప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాలు, చదువుల నిమిత్తం ఉంటున్న వారు ఈ సమయాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో గడపడానికి వినియోగించుకోవాలని ప్లాన్స్ రెడీ చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు తిరుమల, శ్రీశైలం, వేములవాడ, యాదాద్రి వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లే భక్తుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే దగ్గర్లోని పర్యాటక ప్రాంతాలు, హిల్ స్టేషన్లకు వెళ్లేందుకు కూడా ఉద్యోగులు విహారయాత్రల ప్లాన్లు చేసుకుంటున్నారు.
రవాణా రంగానికి పెరగనున్న గిరాకీ
వరుసగా రెండు లాంగ్ వీకెండ్స్ ఉండటంతో ఆర్టీసీ, రైల్వే శాఖలు ప్రత్యేక సర్వీసులను నడిపేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. బస్సులు, రైళ్లలో టికెట్ల బుకింగ్స్ ఇప్పటికే దాదాపుగా పూర్తయ్యాయి. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ లో కూడా రద్దీ పెరిగింది. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల రవాణా సంస్థలు అదనపు బస్సులను అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి. ప్రయాణాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రజలు ముందుగానే తమ ప్రయాణ ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.
ఆధ్యాత్మిక నిష్ట, ఆత్మీయ అనుబంధాలు, విశ్రాంతి ప్రాప్తి.. ఇలా అన్ని రకాలుగా ఈ శ్రావణ మాసపు సెలవులు తెలుగు ప్రజలకు సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొంది కుటుంబంతో ఆనందంగా గడపడానికి ఈ వరుస సెలవులు చక్కని అవకాశంగా నిలుస్తున్నాయి.