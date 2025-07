స్థానిక ఎన్నికల విషయంలో ఇప్పటికే హైకోర్టు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. సెప్టెంబర్ 30, 2025 నాటికి ఎన్నికలు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించింది. వార్డుల విభజన 30 రోజుల్లో పూర్తిచేయాలి. రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ ఒక నెలలోగా పూర్తి చేయాలి. పంచాయతీల పదవీకాలం ముగిసిన 18 నెలలైనా ఎన్నికలు జరగకపోవడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని హైకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అందుకే విచారణ సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 30ని డెడ్ లైన్ గా విధించి సమయం ఇచ్చింది.

Telangana High Court orders local body elections to be held by September 30.



The court did not agree with the arguments made by the state government and the State Election Commission that they needed more time to start the election process.



Former sarpanches filed petitions…

— Ashish (@KP_Aashish) June 25, 2025