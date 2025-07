Image Credit : Getty

వినియోగదారులు అలెక్సా ద్వారా క్యాలెండర్ చూడటం, రిమైండర్‌లు పెట్టటం, షాపింగ్ లిస్టు తయారుచేయటం వంటి పనులను చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు, “Alexa, add milk to the shopping list” అని చెప్పడం ద్వారా జాబితాలో చేర్చవచ్చు. అలాగే, “Alexa, turn off the lights at 10 p.m.” వంటి కమాండ్లు ఇవ్వడం ద్వారా ఇంటి ఇతర స్మార్ట్ పరికరాలను నియంత్రించవచ్చు.

ఎకో షో 5.. వ్యక్తిగత గోప్యతకు అధిక ప్రాధాన్యత

కొత్త ఎకో షో 5 పలు ప్రైవసీ నియంత్రణలతో వస్తుంది. ఇందులో బిల్ట్-ఇన్ కెమెరా షట్టర్, మైక్రోఫోన్ ఆన్/ఆఫ్ బటన్, అలాగే వినియోగదారులు అలెక్సా యాప్ ద్వారా వాయిస్ రికార్డింగ్‌లను వీక్షించటం, తొలగించటం చేయగలుగుతారు. ప్రైవసీ హబ్ ద్వారా మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.