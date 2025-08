2007, 08 సంవత్సరంలో ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రారంభించిన ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును నిర్మించాలని నిర్ణయించినట్లు సీఎం రేవంత్ గుర్తుచేశారు. తుమ్మిడిహట్టి నుండి చేవెళ్లకు నీటిని తీసుకురావాలని భావించారని అన్నారు. కానీ తెలంగాణ ఏర్పాటుతర్వాత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టు స్వరూపాన్ని మార్చింది... మేడిగడ్డ, సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజీలను నిర్మించి శ్రీపాద ఎల్లంపల్లికి నీరు ఎత్తిపోయాలని.. అక్కడ నుండి తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాలను నీటిని తరలించే ప్రాజెక్టును రూపొందించిందన్నారు. అయితే నిర్మాణం జరిగిన మూడు సంవత్సరాలలోపే మేడిగడ్డ కుంగింది... అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీకి పగుళ్లు వచ్చాయని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టి అథారిటీ విచారణలో ప్రణాళిక, నిర్మాణం, నిర్వహణలోపం ఉందని నివేదికలో తెలిపిందన్నారు.

మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిని ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసిన పిసి ఘోష్ కమీషన్ విచారిందని అన్నారు. కేసీఆర్, హరీష్ రావు, ఈటల రాజేందర్ కు ముందుగానే నోటిసులు ఇచ్చి విచారణ పిలిచిందన్నారు. ఊరు, పేరు, అంచనాలు మార్చి అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడిన కాళేశ్వరం కూలిందని రేవంత్ ఆరోపించారు. రాబోయే రోజుల్లో పిసి ఘోష్ నివేదికన శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టి అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుంటామని... ఆతర్వాతే దీనిపై ముందుకు వెళతామని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

బీఆర్ఎస్ కమిషన్ రిపోర్టును తప్పుపట్టడం సహజమే... నివేదిక వారికి అనుకూలంగా ఉంటే ఒకలా, లేకపోతే మరోలా మాట్లాడటం అలవాటే అన్నారు. కమిషన్ నివేదికలో ఎలాంటి రాజకీయ జోక్యం లేదు…ఇది ఇండిపెండెంట్ జ్యుడీషియల్ కమిషన్ అన్నారు. నివేదిక సారాంశం, అందరి సూచనల ప్రకారమే చర్యలు ఉంటాయి... రాజకీయ కక్షతో చర్యలకు పాల్పడమన్నారు. నివేదికపై అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుని ముందుకెళతామన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.

Hon'ble Chief Minister Sri.A.Revanth Reddy will Address the Media at Secretariat https://t.co/NCYAB4fgTS

— Telangana Congress (@INCTelangana) August 4, 2025