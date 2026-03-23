హైదరాబాద్ లో అపార్ట్ మెంట్ ప్లాట్ ధరకే ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లు... ఎక్కడో తెలుసా?
ప్లాట్ ధరకే ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లు వస్తే..? ఎగిరిగంతేసి మరీ కొంటారు. ఇలా కేవలం రూ.40-50 లక్షలకే ఇండిపెండెంట్ ఇళ్ళు లభించే ప్రాంతాలు కూడా హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతూ తక్కువ ధరలో ఇళ్లు లభిస్తున్న ప్రాంతాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ లో సొంతింటి కల నిజం చేసుకొండి..
Hyderabad Real Estate : సొంతిళ్లు... ప్రతిఒక్కరి కల. అయితే ఉద్యోగాలు, వివిధ వ్యాపారాల కోసం హైదరాబాద్ లో స్థిరపడిన సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజల సొంతింటి కల చాలా కాస్ట్లీ. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, మాదాపూర్ వంటి ప్రాంతాలు ధనవంతులకే పరిమితం... హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి వంటి ప్రాంతాల్లో ఐటీ డెవలప్ మెంట్ తో ఇళ్ళ ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఇలా హైదరాబాద్ లో ఎక్కడా ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లు కొనలేని పరిస్థితి సామాన్యులది... అందుకే చాలామంది అపార్ట్ మెంట్స్ లో ప్లాట్స్ కొంటున్నారు. కానీ ప్లాట్ ధరకే ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లు లభించే ప్రాంతాలు కూడా హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి… ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు.
హైదరాబాద్ శివారులో అద్భుతమైన అవకాశం..
తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం గత దశాబ్ద కాలంగా జెట్ స్పీడ్ లో దూసుకుపోతోంది. ఐటీ రంగం విస్తరణతో పశ్చిమ హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, కోకాపేట్ వంటి ప్రాంతాల్లో ధరలు సామాన్యుడికి అందనంత ఎత్తుకు చేరుకున్నాయి. అయితే పెరుగుతున్న మెట్రో కనెక్టివిటీ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) సౌకర్యం కారణంగా ఇప్పుడు నగరం నలుమూలలా కొత్త నివాస ప్రాంతాలు వెలుస్తున్నాయి. తక్కువ బడ్జెట్లో సొంతింటి కల నెరవేర్చుకోవాలనుకునే వారికి, అలాగే భవిష్యత్తులో మంచి రిటర్న్స్ ఆశించే ఇన్వెస్టర్లకు ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాలు హాట్ ఫేవరెట్గా మారాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర, తూర్పు హైదరాబాద్ వైపు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.
మేడ్చల్.. సామాన్యుల సొంతింటి కలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్
ఉత్తర హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే కొంపల్లి, గుండ్లపోచంపల్లి వంటి ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం మధ్యతరగతి ప్రజలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారాయి. ఇక్కడ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్లు, విల్లాలతో పాటు ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ కూడా పశ్చిమ హైదరాబాద్తో పోలిస్తే దాదాపు సగం ధరకే లభిస్తున్నాయి. జాతీయ రహదారి 44కు ఆనుకుని ఉండటం, విద్యాసంస్థలు, మల్టీప్లెక్స్లు అందుబాటులోకి రావడంతో ఈ ప్రాంతం నివాసానికి అనువైనదిగా మారింది.
మేడ్చల్ వైపు వెళ్లే కొద్దీ ధరలు మరింత తగ్గుముఖం పడతాయి. ఇది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఒక గొప్ప అవకాశం. పర్యావరణం ప్రశాంతంగా ఉండటం, కాలుష్యం తక్కువగా ఉండటం ఈ ప్రాంతాల అదనపు ఆకర్షణ. ఈ ప్రాంతాల్లో మధ్యతరగతి ప్రజలే ఎక్కువగా నివాసముండేది కాబట్టి ఖర్చులు కూడా ఎక్కువగా ఉండవు.
ఉప్పల్, ఘట్కేసర్ సూపర్ ఛాయిస్..
నగరం తూర్పు భాగంలో ఉప్పల్, ఘట్కేసర్ మధ్య ఉన్న ప్రాంతాలు ఐటీ ఉద్యోగులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఉప్పల్లో మెట్రో సౌకర్యం ఉండటం, సమీపంలోని పోచారం వద్ద ఇన్ఫోసిస్ వంటి దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీలు ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఇళ్లకు గిరాకీ పెరిగింది. 'లుక్ ఈస్ట్' పాలసీలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతంలో ఐటీ పార్కులను ప్రోత్సహిస్తుండటంతో, భవిష్యత్తులో ఇక్కడ ఆస్తుల విలువ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. నారపల్లి, బోడుప్పల్, పీర్జాదిగూడ వంటి చోట్ల ఇప్పటికీ అందుబాటు ధరల్లోనే ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లు లభిస్తున్నాయి. హైవే కనెక్టివిటీ వల్ల ఇక్కడి నుండి వరంగల్ హైవే మీదుగా నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లడం సులభతరమైంది.
దక్షిణ హైదరాబాద్ లో ఈ ప్రాంతాలు బడ్జెట్ ప్రెండ్లీ...
దక్షిణ హైదరాబాద్లో శంషాబాద్, ఆదిభట్ల ప్రాంతాలు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఏరోస్పేస్ సెజ్ (SEZ) సమీపంలో ఉండటంతో ఇక్కడ స్థిరాస్తి వ్యాపారం పుంజుకుంది. ముఖ్యంగా తుక్కుగూడ, మహేశ్వరం వైపు తక్కువ ధరలో విల్లాలు, ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే సాగర్ హైవే వైపున్న ఇబ్రహీంపట్నం, కందుకూరు వంటి ప్రాంతాలు ఫార్మా సిటీ రాకతో రాబోయే ఐదేళ్లలో రియల్ ఎస్టేట్ హబ్గా మారతాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం పొందాలనుకునే వారు ఈ దక్షిణ ప్రాంతాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
పటాన్ చెరు నుండి సంగారెడ్డి వరకు...
పశ్చిమ హైదరాబాద్లోనే ఉంటూ తక్కువ బడ్జెట్లో ఇల్లు వెతికే వారికి పటాన్చెరు, సంగారెడ్డి, ఇస్నాపూర్, అమీన్పూర్ వంటి ప్రాంతాలు ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయాలుగా నిలుస్తున్నాయి. హైటెక్ సిటీకి కొద్దిగా దూరమైనప్పటికీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ద్వారా ప్రయాణ సమయం తగ్గడంతో ఈ ప్రాంతం ఐటీ ఉద్యోగుల మొదటి ఛాయిస్గా మారింది. ఇక్కడ భారీ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులో ఉండటంతో పాటు ఇండిపెండెంట్ ఇళ్ళ ధరలు కూడా సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇల్లు కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం..
మొత్తంమీద చూస్తే, హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూ ఉన్న గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులకు స్వర్గధామాలుగా మారాయి. సరైన సమయంలో సరైన ప్రాంతాన్ని ఎంచుకుంటే, సొంతింటి కల నెరవేర్చుకోవడంతో పాటు సంపదను కూడా సృష్టించుకోవచ్చు.
గమనిక: ఈ సమాచారం ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం, సంబంధిత డాక్యుమెంట్లను తనిఖీ చేసుకోవడం ఉత్తమం.