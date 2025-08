వాతావరణ శాఖ సమాచారం ప్రకారం ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, ములుగు, సూర్యాపేట, నల్లగొండ, నాగర్‌కర్నూల్, యాదాద్రి భువనగిరి, జనగాం, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, మంచిర్యాల, మహబూబ్‌నగర్, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మేడ్చల్, హైదరాబాద్, సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో గురువారం భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.

HyderabadRains WARNING ⚠️⛈️



The OVERNIGHT THUNDERSTORM has finally arrived. Dear people of Hyderabad, there will be HEAVY THUNDERSTORM in entire Hyderabad City next 2-3hrs. People who are awake, enjoy the HEAVY RAINS, STRONG THUNDERS ⚠️⛈️

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) August 5, 2025