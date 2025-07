ఈ ఘటన అనంతరం ఎమ్మెల్సీ కవిత శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డిని కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. మల్లన్న శాసనమండలి సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. "ఒక మహిళా ఎమ్మెల్సీపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన వ్యక్తిని సమర్థించడమా? కాల్పులు జరిపిన ఘటనపై సీఎం, డీజీపీలకు కూడా ఫిర్యాదు చేశా" అని ఆమె చెప్పారు.

#Hyderabad --- #GunfireRow : #Kavitha files complaint seeking Mallanna's arrest " @TeenmarMallanna ordered his gunmen to fire. I've submitted a complaint to IG Ramana Kumar demanding his arrest under an attempt to murder charges," said BRS MLC K Kavitha.

On Telangana MLC Teenmar Mallanna's recent remarks, BRS leader K Kavitha says, "Telangana is known for its manners, but some people are spoiling the atmosphere here. One of them is an MLC who is also a YouTuber. This MLC has made some unparliamentary remarks…"

— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2025