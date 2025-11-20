ఐఫోన్కి గట్టిపోటీ.. అదిరిపోయే ఫోన్ లాంచ్ చేసిన రియల్ మీ. ఇవేం ఫీచర్లు బాబోయ్..
Realme GT 8 Pro: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్మీ మార్కెట్లోకి జీటీ 8 ప్రో పేరుతో కొత్త ఫోన్ తీసుకొచ్చింది. ప్రీమియం మార్కెట్ను టార్గెట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చిన ఈ ఫోన్లో కళ్లు చెదిరే ఫీచర్లను అందించింది.
ధర ఎంతంటే.?
Realme GT 8 Pro భారతదేశంలో రూ. 72,999 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదేవిధంగా బ్రాండ్ ఒక ప్రత్యేక డ్రీమ్ ఎడిషన్ను కూడా ప్రకటించింది. దీనిని మాస్టన్ మార్టిన్ ఆరామ్కో ఎఫ్1 టీమ్ నుంచి ప్రేరణగా తయారు చేశారు. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 79,999గా ఉంది. నవంబర్ 20వ తేదీన ఈ ఫోన్ లాంచ్ కాగా నవంబర్ 25వ తేదీ నుంచి రియల్మీ అధికారిక వెబ్సైట్తో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్లో అమ్మకానికి రానున్నాయి.
అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్
ఈ ఫోన్లో క్వాల్కమ్ అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను అందించారు. రియల్మీకి చెందిన హైపర్ విజన్+ ఏఐ చిప్ను కూడా యాడ్ చేయడంతో ఈ ఫోన్ పనితీరు మరింత మెరుగవుతుంది. ఇక గేమింగ్ లవర్స్ కోసం ఏఐ గేమింగ్ సూపర్ ఫ్రేమ్ ఇంజన్, 7కే అల్టిమేట్ వీసీ కూలింగ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లను అందించారు. దీంతో ఎంతసేపు గేమ్స్ ఆడినా ఫోన్ వేడెక్కదు.
కెమెరాకు ప్రాధాన్యత
ఈ ఫోన్లో కెమెరాకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. Realme GT 8 Pro కెమెరా సిస్టమ్ను జపాన్కు చెందిన ప్రఖ్యాత Ricoh కంపెనీతో కలిసి రూపొందించారు. ఇందులో 28mm & 40mm ఫోకల్ లెంథ్తో ప్రధాన కెమెరాను ఇచ్చారు. వేగంగా ఫోకస్ అయ్యేందుకు స్నాప్ ఫోకస్ మోడ్, 200MP టెలిఫోటో లెన్స్ – 12x lossless zoom, 50MP అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్, వీడియోపరంగా చూస్తే.. 4K@120fps, 8K@30fps టెక్నాలజీని అందించారు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఇందులో.. స్విచబుల్ కెమెరా బంప్ ఫీచర్ను ఇచ్చారు. దీంతో కెమెరా భాగాన్ని తీసి, వేరే స్టైల్తో మార్చుకోవచ్చు. ఫోన్లను వ్యక్తిగత స్టైల్కి అనుగుణంగా మార్చుకునే అవకాశం ఇది మొదటిసారి.
డిస్ప్లే, ఆడియో
ఈ ఫోన్లో 2K HyperGlow Display ఉంది. ఇది అత్యంత స్పష్టతతో, మాక్స్ బ్రైట్నెస్ 7,000 nits వరకు అందిస్తుంది. ఆడియో కోసం సిమెట్రిక్ స్టీరియో స్పీకర్లు, అలాగే మెరుగైన వైబ్రేషన్ మోటార్ ఇవ్వడంతో గేమింగ్ & వీడియో అనుభవం మరింత రిచ్గా ఉంటుంది.
భారీ బ్యాటరీ
రియల్మీ జీటీ8 ప్రోలో 7,000mAh భారీ బ్యాటరీని అందించారు. 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేశారు. ఈ కాంబినేషన్తో ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే 20 గంటలకు పైగా వీడియోలు వీక్షించవచ్చు. 8 గంటలకు పైగా హెవీ గేమింగ్ ఆడుకోవచ్చు. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 బేస్డ్ రియల్మీయూఐ 7.0తో పనిచేస్తుంది. ఏఐ నోటిఫై బ్రీఫ్, ఏఐ స్మార్ట్ రిప్లై, మల్టీటాస్క్ సైడ్బార్ (ఒకేసారి 12 యాప్స్ రన్ చేసే సపోర్ట్) వంటి కొత్త AI ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.