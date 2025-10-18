Google: గూగుల్ డేటా సెంటర్తో ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి? అసలు వీటిలో ఏం చేస్తారు.?
Google: ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ అమెరికా వెలుపల తన అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ను విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాలోని నార్త్ కరోలైనా రాష్ట్రంలో ఉన్న గూగుల్ డేటా సెంటర్ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
గూగుల్ డేటా సెంటర్: ఇంటర్నెట్ మెదడు
గూగుల్ డేటా సెంటర్ అనేది ఇంటర్నెట్ “బ్రెయిన్” గా చెప్పవచ్చు. ఇది పెద్ద భవనం, మిలియన్ల కమ్యూనికేషన్స్ కోసం శక్తివంతమైన కంప్యూటర్ ర్యాక్లు, కూల్ అయ్యే సిస్టమ్స్తో నిండి ఉంటుంది. విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు కానున్న డేటా సెంటర్ కూడా ఇదే విధంగా పనిచేస్తుంది, నగరానికి అత్యాధునిక సాంకేతికతను తీసుకురానుంది.
కఠినమైన సెక్యూరిటీ
గూగుల్ డేటా సెంటర్లో ప్రవేశించడానికి కఠినమైన సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. బాడ్జ్ లిస్టు, బయోమెట్రిక్ స్కానింగ్, భద్రతా గేట్లు, లేజర్ బీమ్స్ ద్వారా అనుమతులు నియంత్రిస్తారు. విశాఖలో ఏర్పడే సెంటర్లో కూడా ఇలాంటి అత్యాధునిక భద్రతా సిస్టమ్స్ అమలు చేస్తారు. ఇక్కడ వినియోగదారుల డేటా అత్యంత సురక్షితంగా ఉంటుంది.
పవర్ అండ్ కూలింగ్ సిస్టమ్
గూగుల్ సెంటర్లో పవర్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. హై వోల్టేజ్ పవర్ మొత్తం సర్వర్ ర్యాక్లకు ప్రత్యేక బస్ట్యాప్ల ద్వారా పంపిస్తారు. అధిక సామర్థ్యం, హై-పర్ఫార్మెన్స్ కోసం గూగుల్ సెంటర్లోని ర్యాక్లను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. విశాఖ సెంటర్లో కూడా అదే విధంగా కస్టమ్ డిజైన్ ర్యాక్లు, అధిక సామర్థ్యం కోసం ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. కూలింగ్ సిస్టమ్లో, హాట్ ఏయిస్ల్లో సర్వర్ల ఉష్ణం కాపర్ కాయిల్లలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆ కాయిల్లలోని వేడి నీరు బయటకి తీసుకెళ్లి కూలింగ్ టవర్ ద్వారా చల్లబడుతుంది. ఈ సర్క్యూట్ ఎప్పటికప్పుడు పునరావృతం అవుతుంది.
సిస్టమ్ పర్యవేక్షణ
గూగుల్ సెంటర్లో సర్వర్లు, డ్రైవ్లు ఇతర హార్డ్వేర్ పూర్తి పర్యవేక్షణలో ఉంటాయి. ఎలాంటి డ్రైవ్ వాడకానికి అనర్హంగా ఉంటే అది మొదట క్రష్ చేసి, తర్వాత చిన్న ముక్కలుగా మారుతుంది. విశాఖలో ఏర్పాటు కానున్న సెంటర్లో కూడా ఇలాంటి ఆధునిక డేటా రక్షణ విధానాలు అమలు అవుతాయి.
విశాఖకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
గూగుల్ డేటా సెంటర్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇక్కడ ఎప్పటికప్పుడు సాంకేతిక పరిష్కారాలను మెరుగుపరుస్తుంటారు. విశాఖపట్నంలోని సెంటర్, స్థానిక ఆర్థికం, IT ఉద్యోగాలు, స్మార్ట్ సిటీ ప్లానింగ్కి కొత్త రీతులుగా తోడ్పడుతుంది. ఇక్కడి సాంకేతికత, గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్తో సరిపోతూ, రాబోయే రోజుల్లో విశాఖ అభివృద్ధి పరగులు పెట్టనుంది.
ఎన్ని ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.?
ప్రపంచంలో డాటా సెంటర్లు ఉపాధి అవకాశాల పరంగా అద్భుత ఫలితాలు అందిస్తున్నాయి. 2017–2021 మధ్య అమెరికాలో డాటా సెంటర్ ఉద్యోగాలు 20% పెరిగి 3.5 మిలియన్లకు చేరాయి, ఇది జాతీయ సగటు 2% వృద్ధి కన్నా చాలా ఎక్కువ. 2016–2023 మధ్య కాలంలో, డాటా సెంటర్లలో ఉద్యోగాల సంఖ్య 3,06,000 నుంచి 5,01,000కి చేరుతూ 60% వృద్ధి సాధించింది. ఈ ఉద్యోగాలు కేవలం సంఖ్యలో మాత్రమే కాక, వేతనాల పరంగా కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. డాటా సెంటర్ ఇంజనీర్ల వార్షిక వేతనం $100,000+ ఉండగా, నిర్మాణ దశలో పనిచేసే కార్మికులు కూడా మంచి వేతనాలు పొందుతారు. డాటా సెంటర్ల ప్రత్యేకత ‘మల్టిప్లైయర్ ఎఫెక్ట్’లో ఉంది. PwC అధ్యయనం ప్రకారం, ప్రతి డాటా సెంటర్ ఉద్యోగం సగటున 7.4 పరోక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది. వీటిలో సప్లై చైన్, సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, టెలికమ్యూనికేషన్స్, HVAC నిపుణులు, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాలుంటాయి.