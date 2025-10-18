RCB: ఆర్సీబీని అమ్మేస్తున్నారా.? క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్న వార్త
RCB: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు సంబంధించిన ఓ వార్త ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తోంది. ఈ వార్త ప్రకారం ఆర్సీబీ జట్టును విక్రయించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
జోరుగా వినిపిస్తోన్న వార్తలు
ఐపీఎల్ చాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్టు అమ్మకానికి వస్తోందని వార్తలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ జట్టును యాజమాన్యం చేస్తున్న డియాజియో (Diageo) కంపెనీలో అంతర్గత విభేదాలు చెలరేగినట్టు సమాచారం.
యాజమాన్యంలో భిన్నాభిప్రాయాలు
డియాజియో బ్రిటన్ ప్రధాన కార్యాలయం జట్టును అమ్మాలని నిర్ణయించగా, భారత విభాగం మాత్రం దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. సంస్థ వ్యాపార సలహా కోసం సిటీ బ్యాంక్ను సంప్రదించినట్లు అంతర్గత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. డియాజియో అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధ మద్యం బ్రాండ్ల యజమాని. ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం కొనసాగించాలనే ఆసక్తి లేకపోవడం వల్ల ఈ నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు భావిస్తున్నారు.
RCB కొనుగోలుకు ఆసక్తి చూపిన సంస్థలు
RCB కొనుగోలుపై ఇప్పటివరకు 6 సంస్థలు ఆసక్తి చూపినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. వీటిలో ప్రధానంగా.. అదార్ పూనావాలా (Serum Institute of India అధిపతి), JSW గ్రూప్ (Delhi Capitals సహయజమాని పార్థ్ జిందాల్ ఆధ్వర్యంలో), అమెరికాకు చెందిన రెండు ప్రైవేట్ ఈక్విటీ కంపెనీలు కూడా కొనుగోలుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని సమాచారం.
పూనావాలా ట్వీట్తో మొదలైన చర్చ
కొద్ది రోజుల క్రితం అదార్ పూనావాలా చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అయ్యింది. "సరైన ధర దొరికితే RCB కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఆ ట్వీట్ తర్వాతే జట్టు అమ్మకాలపై వార్తలు వేగంగా వ్యాప్తి చెందాయి.
గతంలో పూనావాలా, అదానీ ప్రయత్నాలు
2010లో ఐపీఎల్లో కొత్త జట్లు తీసుకొచ్చినప్పుడు, అదార్ పూనావాలా తండ్రి సైరస్ పూనావాలా కూడా ఫ్రాంచైజీ కోసం బిడ్ చేశారు. కానీ అప్పట్లో పుణే, కొచ్చి జట్లు ఇతర కంపెనీలకు వెళ్లాయి. 2022లో అదానీ గ్రూప్ కూడా అహ్మదాబాద్ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించింది కానీ కొద్దిపాటి తేడాతో విఫలమైంది. ఇప్పుడు RCB అమ్మకానికి వస్తే, ఈ ఇద్దరి మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొనే అవకాశం ఉంది.
JSW పరిస్థితి ఏంటి?
JSW గ్రూప్ ఇప్పటికే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టులో సుమారు 50% వాటాను కలిగి ఉంది. వారు RCB కొనుగోలుకు ముందుకు వస్తే, ఢిల్లీ జట్టులో ఉన్న వాటాను ఇతరులకు విక్రయించాల్సి వస్తుంది.