BSNL : జియో, ఎయిర్టెల్ ఖేల్ ఖతం ! బీఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి అదిరిపోయే బిగ్ ఆఫర్
BSNL : జియో, ఎయిర్టెల్ లకు షాకిస్తూ భారత ప్రభుత్వ టెలికాం కంపెనీ బీఎస్ఎన్ఎల్ మరో అదిరిపోయే ప్లాన్ ను తీసుకొచ్చింది. రూ. 599 ప్లాన్తో రోజుకు 3GB డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, 70 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తూ జియో, ఎయిర్టెల్కు గట్టి పోటీనిస్తోంది.
జియోకి దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చిన బీఎస్ఎన్ఎల్
ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలైన జియో, ఎయిర్టెల్ తమ రీఛార్జ్ ధరలను పెంచి సామాన్యుల నడ్డి విరుస్తుంటే, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన బీఎస్ఎన్ఎల్ మాత్రం అదిరిపోయే ఆఫర్లతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా బీఎస్ఎన్ఎల్ తన యూజర్ల కోసం రూ. 599 కే అద్భుతమైన ప్లాన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ కావాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప వరం అని చెప్పాలి.
అసలు ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకత ఏంటి?
బీఎస్ఎన్ఎల్ తీసుకొచ్చిన ఈ రూ. 599 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ముఖ్యంగా డేటా ఎక్కువగా వాడే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించారు. ఈ ప్లాన్ ద్వారా వినియోగదారులకు ఏకంగా 70 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ప్రైవేట్ కంపెనీలు ధరలు పెంచుతున్న వేళ, తక్కువ ధరకు ఎక్కువ ప్రయోజనం అనే నినాదంతో బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ అడుగు వేసింది.
ప్లాన్లో లభించే పూర్తి ప్రయోజనాలు ఇవే
ఈ రూ. 599 ప్లాన్లో వినియోగదారులకు ప్రతిరోజూ 3GB హై-స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. అంటే 70 రోజుల పాటు మొత్తం 210GB డేటాను వినియోగదారులు పొందవచ్చు. డేటాతో పాటుగా, భారతదేశంలోని ఏ నెట్వర్క్కైనా అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్ సదుపాయం ఉంది.
అంతేకాకుండా, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు ఉచితంగా లభిస్తాయి. మీరు దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఉచిత నేషనల్ రోమింగ్ సౌకర్యం ఉంటుంది. దీనివల్ల అదనపు ఛార్జీల భయం లేకుండా ఎక్కడైనా మాట్లాడుకోవచ్చు. నిత్యం ఇంటర్నెట్తో గడిపే వారికి ఇది ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజీ అని చెప్పవచ్చు.
ఎవరికి ఈ ప్లాన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది?
మీరు రోజు మొత్తం ఫోన్లో గడుపుతున్నారా? యూట్యూబ్ వీడియోలు చూడటం, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ స్క్రోల్ చేయడం లేదా ఆన్లైన్ క్లాసులు వినడం వంటివి చేస్తున్నారా? అయితే ఈ ప్లాన్ మీ కోసమే.
ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే ఉద్యోగులకు, గేమర్లకు రోజుకు 3GB డేటా అనేది చాలా ఎక్కువ. బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ యూజర్లు కూడా ఈ ప్లాన్ ద్వారా భారీ ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలతో పోలిస్తే, ఇంత తక్కువ ధరలో రోజుకు 3GB డేటా రావడం విశేషం.
ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం BiTV కూడా
ఈ ప్లాన్ కేవలం డేటా, కాలింగ్కు మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఇందులో ఉచితంగా BiTV యాక్సెస్ కూడా లభిస్తుంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు లైవ్ టీవీ ఛానెళ్లను చూడవచ్చు. అదనపు సబ్స్క్రిప్షన్ అవసరం లేకుండానే ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్, కొన్ని ఓటీటీ షోలను చూసే అవకాశం ఉంది. అంటే ఇంటర్నెట్తో పాటు వినోదం కూడా ఫ్రీ అన్నమాట.
మార్కెట్లో మళ్లీ దూకుడు పెంచిన బీఎస్ఎన్ఎల్
బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రస్తుతం తన నెట్వర్క్ను మెరుగుపరిచే పనిలో వేగంగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు ఒక లక్ష కొత్త 4G టవర్లను ఏర్పాటు చేస్తోంది. దీనితో పాటు త్వరలోనే 5G సేవలను కూడా ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రభుత్వ సపోర్టు ఉండటంతో రాబోయే రోజుల్లో బీఎస్ఎన్ఎల్ సేవలు మరింత నాణ్యంగా మారతాయని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది ప్రైవేట్ కంపెనీలకు గట్టి పోటీనిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.
మీరు ఈ ప్లాన్ తీసుకోవచ్చా?
మీరు 4G స్మార్ట్ఫోన్ వాడుతూ, తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ డేటా కోరుకుంటుంటే కచ్చితంగా ఈ ప్లాన్ ను తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, చిన్న పట్టణాల్లో ఉండేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. అయితే, ఈ ప్లాన్ తీసుకునే ముందు మీ ప్రాంతంలో బీఎస్ఎన్ఎల్ సిగ్నల్ ఎలా ఉందో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. నెట్వర్క్ బాగుంటే మాత్రం, ఇంతకంటే తక్కువ ధరలో ఇంత ఎక్కువ డేటా ఇచ్చే ప్లాన్ మరొకటి లేదు.