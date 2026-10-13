- Home
- Technology
- Top 5 Smartwatches 2026 : పండగ సీజన్లో స్మార్ట్ వాచ్ కొనాలనుకుంటున్నారా? మార్కెట్లో దుమ్ములేపుతున్న టాప్ 5 వాచీలివే
Top 5 Smartwatches 2026 : పండగ సీజన్లో స్మార్ట్ వాచ్ కొనాలనుకుంటున్నారా? మార్కెట్లో దుమ్ములేపుతున్న టాప్ 5 వాచీలివే
ఇండియాలో శాంసంగ్ అందిస్తున్న టాప్ 5 బెస్ట్ స్మార్ట్వాచ్లు ఏవి? వాటి ఫీచర్లు, టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ వాచ్ అల్ట్రా
డిజైన్, బిల్డ్ క్వాలిటీ : గ్రేడ్-4 టైటానియం బాడీ, సఫైర్ క్రిస్టల్ గ్లాస్తో ఈ వాచ్ను చాలా స్ట్రాంగ్గా తయారు చేశారు. 10 ATM వాటర్ రెసిస్టెన్స్, EN13319 డైవింగ్ సర్టిఫికేషన్ ఉండటంతో స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్లకి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
డిస్ప్లే : స్మార్ట్వాచ్లలోనే అత్యంత ప్రకాశవంతమైన 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 1.52-అంగుళాల సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఇందులో ఉంది. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది.
పెర్ఫార్మెన్స్, బ్యాటరీ : క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ వేర్ ఎలైట్ ప్రాసెసర్, 2GB ర్యామ్తో ఇది పనిచేస్తుంది. 800mAh బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 60 నుంచి 80 గంటల పాటు నాన్స్టాప్గా వాడుకోవచ్చు.
స్పెషల్ ఫీచర్లు : డ్యూయల్-ఫ్రీక్వెన్సీ జీపీఎస్, 86 డెసిబెల్స్ సౌండ్ ఇచ్చే ఎమర్జెన్సీ సైరన్, ఫాల్ డిటెక్షన్, అడ్వాన్స్డ్ హెల్త్ ట్రాకింగ్ సెన్సార్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
శాంసంగ్ వాచ్ 9
వాడకం - మన రోజువారీ ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్ను ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేయడానికి ఈ మోడల్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
పెర్ఫార్మెన్స్, బ్యాటరీ - స్నాప్డ్రాగన్ వేర్ ఎలైట్ ప్లాట్ఫామ్తో పనిచేయడం వల్ల ఇది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. పాత మోడల్స్ కంటే ఇందులో ఉన్న 390mAh బ్యాటరీ ఎక్కువ సేపు వస్తుంది.
హెల్త్ ట్రాకింగ్ - నిద్రపోతున్నప్పుడు హార్ట్ రేట్, రక్తంలో ఆక్సిజన్ (SpO2), స్కిన్ టెంపరేచర్, బ్రీతింగ్ రేట్ లాంటివి ట్రాక్ చేసే 'Vitals' ఫీచర్ ఇందులో ఉంది.
AI, వాయిస్ కంట్రోల్ - గూగుల్ జెమినీ సపోర్ట్ ఉండటంతో, ఫోన్ ముట్టుకోకుండానే వాయిస్ కమాండ్స్తో చాలా పనులు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ వాచ్ 8 క్లాసిక్
డిజైన్ - శాంసంగ్ వాచీలకే ప్రత్యేకమైన రొటేటింగ్ బెజెల్ డిజైన్తో ఈ వాచ్ వస్తోంది. ఇది చూడటానికి చాలా ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది.
ఫీచర్లు - ఈ రొటేటింగ్ బెజెల్ సాయంతో వాచ్ను చాలా ఈజీగా వాడొచ్చు. AI ఫిట్నెస్ గైడెన్స్, రెండు రోజులకు పైగా వచ్చే బ్యాటరీ బ్యాకప్ దీని సొంతం.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ వాచ్ 8
వాడకం - చాలా తక్కువ బరువు, స్లిమ్ డిజైన్ ఉండటం వల్ల ఆఫీస్కు వెళ్లేవాళ్లకి, వర్కవుట్స్ చేసేవాళ్లకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
ఫీచర్లు - మల్టీ-స్పోర్ట్ ట్రాకింగ్, కచ్చితమైన హార్ట్ రేట్ సెన్సార్, స్మార్ట్ నోటిఫికేషన్స్ లాంటి రోజువారీ అవసరాలకు తగ్గ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
శాంసంగ్ వాచ్ FE
బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ - తక్కువ ధరలో శాంసంగ్ వాచ్ ఫీచర్లు, హెల్త్ ట్రాకింగ్ కావాలనుకునే వాళ్ల కోసం తీసుకొచ్చిన బెస్ట్ బడ్జెట్ మోడల్ ఇది.
ఫీచర్లు - రోజువారీ ఫిట్నెస్ ట్రాకింగ్, స్లీప్ మానిటరింగ్ లాంటి ఫీచర్లతో పాటు స్టైలిష్ లుక్ను ఈ వాచ్ అందిస్తుంది.