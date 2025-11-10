ఒకే యాప్ ! ఆపిల్-ఆండ్రాయిడ్ ధరల్లో ఇంత తేడా ఎందుకు?
Apple and Android Apps Price Gap : ఒకే యాప్కు ఆపిల్ యూజర్లు 13 రెట్లు ఎక్కువ చెల్లిస్తున్నారని మావెరిక్స్ సీఈఓ చేతన్ మహాజన్ తెలిపారు. ఆపిల్, ఆండ్రాయిడ్ యాప్ లతో ఆయన అనుభవం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఒకే యాప్.. 13 రెట్లు తేడా
ఇటీవల ఆపిల్, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో ఒకే యాప్ లో వివిధ రకాల ధరలు ఉండటం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. తాజాగా ది మావెరిక్స్ సీఈఓ చేతన్ మహాజన్ ఐఫోన్ నుండి అండ్రాయిడ్ ఫోన్కు మారడం గురించి చేసిన ఒక పోస్టు కొత్త చర్చకు దారితీసింది.
ఈ మార్పు సులభంగా సాగుతుందని ఆయన అనుకున్నారు. కానీ అది 20 రోజుల సవాలుగా మారింది. వాట్సాప్ చాట్లను కొత్త ఫోన్కి మార్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఆయన పదిసార్లు విఫలమయ్యారు. అనేక సార్లు iCloud బ్యాకప్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది, ఫ్యాక్టరీ రీసెట్లు చేయాల్సి వచ్చింది.
చివరకు ఆయనకు జెనరేటివ్ AI సాయం చేసింది. ఇది “మొబైల్ట్రాన్స్ (MobileTrans)” అనే యాప్ను సూచించింది. ఆ యాప్ ద్వారా డేటా సక్సెస్ఫుల్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. కానీ ధర చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు.. ఆపిల్ యాప్ స్టోర్లో నెలకు ₹2,499 కాగా, అదే యాప్ అండ్రాయిడ్లో కేవలం ₹186 మాత్రమే ఉంది. ఇదే విషయంపై “ఒకే యాప్, ఒకే అనుభవం, కానీ 13 రెట్లు ధర తేడా” అంటూ చేతన్ చేసిన పోస్టు కొత్త చర్చకు దారితీసింది.
యాప్ ధరల్లో భారీ వ్యత్యాసం
చేతన్ మహాజన్ కేవలం ఈ ఒక్క యాప్ తో ఆగిపోలేదు. ఆయన ఆపిల్, ఆండ్రాయిడ్ ఇతర యాప్ల ధరలను కూడా పరిశీలించగా షాకింగ్ విషయాలు వెలుగుచూశాయి.
- YouTube Premium — ఆపిల్లో ₹389, అండ్రాయిడ్లో ₹299.
- Medium Membership — ఆపిల్లో ₹389, అండ్రాయిడ్లో ₹199.
- Tinder Gold — ఆపిల్లో ₹520, అండ్రాయిడ్లో ₹420.
- X Premium+ (Twitter) — ఆపిల్లో ₹4,999, అండ్రాయిడ్లో ₹3,000.
ఇంత తేడా ఎందుకు? అనేది ఆయనకు పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది. ఒకే యాప్..ఒకే విధమైన ఫీచర్లు.. అయినప్పటికీ ఆపిల్ యూజర్లు 30% ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఆయన గుర్తించారు.
వైరల్ గా మారిన పోస్టు..
ఆపిల్, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ల యాప్ ధరల తేడాను గమనించిన తర్వాత చేతన్ మహాజన్ ను మరింత లోతైన ఆలోచనలో పడ్డారు. “టెక్, బిజినెస్, సంబంధాల్లోనూ నిజమైన నమ్మకం మనం ఏమి చెల్లిస్తున్నామో, దానికి ఎందుకు చెల్లిస్తున్నామో తెలిసినప్పుడు వస్తుంది” అని ఆయన లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్లో రాశారు.
ఈ పోస్ట్ వైరల్ అవడంతో, వేలాది యూజర్లు స్పందించారు. చాలామంది ఆపిల్ ట్యాక్స్ అంటూ తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. అంటే ఐఫోన్ యూజర్లు యాప్లకు అదనపు ధర చెల్లించాల్సి వస్తోందని పేర్కొన్నారు.
స్వేచ్ఛ అంటే మీరు పట్టుకున్న ఫోన్ గురించి కాదు
“అండ్రాయిడ్ వాడుతున్నప్పటికీ నేను ఒక యూజర్.. వినియోగదారు, ఎంపికలతో ఉన్న వ్యక్తిగా గుర్తింపును పొందుతున్నాననే అనిపించింది. ఫోన్ బ్రాండ్తో కాదు, విలువతో మనల్ని సమానంగా చూడాలి” అని అన్నారు.
ఆయన ఇంకా iPad, MacBook, AirPods వాడుతున్నప్పటికీ, ఆపిల్ ఉత్పత్తులపై ఉన్న భావోద్వేగ బంధం ఇప్పుడు తగ్గిపోయిందని చెప్పారు. “స్వేచ్ఛ అనేది మన చేతిలో ఉన్న ఫోన్పై ఆధారపడదు.. మన విలువకు తగ్గ న్యాయం పొందడంలో ఉంటుంది” అని ఆయన తన పోస్టును ముగించారు.
సోషల్ మీడియా లో రచ్చ
చేతన్ మహాజన్ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారింది. వేలాది యూజర్లు “ఒకే యాప్కు ఇంత తేడా ఎలా?” అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. తాజా ఉదాహరణలతో చూస్తే ఆపిల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫీజులు ఎక్కువగా ఉండటం వలన యూజర్లకు అధిక ధరలు వస్తున్నాయి.
ఈ అనుభవం టెక్ ప్రపంచంలో వినియోగదారుల అవగాహనను మరింత పెంచింది. “ఒకే యాప్, ఒకే అనుభవం.. కానీ ఆపిల్లో 13 రెట్లు ఖరీదు” అనే నిజం ఇప్పుడు మరో చర్చకు దారితీసింది.