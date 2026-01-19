Abhishek Sharma : అభిషేక్ శర్మ సిక్సర్ల మోత అసలు సీక్రెట్ ఇదే
Abhishek Sharma : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026కు ముందు టీమిండియా ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ టెక్నిక్, సక్సెస్ సీక్రెట్ను మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా బయటపెట్టారు. అభిషేక్ రికార్డులు, బ్యాటింగ్ శైలిపై రైనా చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
క్రీజులో అభిషేక్ శర్మ ఎందుకు అంత డేంజర్? రైనా చెప్పిన ఆసక్తికర నిజాలు
భారత టీ20 క్రికెట్లో ప్రస్తుతం మోస్ట్ వాంటెడ్ ప్లేయర్గా మారిన యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ గురించి మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. ఆధునిక టీ20 క్రికెట్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్యాట్స్మెన్లలో ఒకరిగా అభిషేక్ ఎలా మారాడో, అతని ఆట వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏమిటో రైనా విశ్లేషించారు.
భారత జట్టు దూకుడుగా ఆడే బ్యాటింగ్ ప్లాన్ను ఈ యువ ఓపెనర్ సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దుతున్నాడని రైనా ప్రశంసించారు. ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ప్రారంభం కావడానికి కేవలం కొన్ని వారాల సమయం మాత్రమే ఉండటంతో, భారత క్రికెట్ వర్గాల్లో అభిషేక్ శర్మ పేరు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. కేవలం 25 ఏళ్ల వయసులోనే ఈ ఎడమచేతి వాటం ఓపెనర్ భారత టాప్ ఆర్డర్లో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు. మొదటి ఓవర్ నుంచే ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఒత్తిడి తెస్తూ, వేగంగా పరుగులు రాబట్టే అతని శైలి అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
ఫిబ్రవరి 7 నుంచి అసలు సిసలు పోరు
ప్రతిష్ఠాత్మక టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భారత్ తన టైటిల్ డిఫెన్స్ను ఫిబ్రవరి 7న ప్రారంభించనుంది. ముంబైలోని ఐకానిక్ వాంఖడే స్టేడియంలో అమెరికా (USA) జట్టుతో భారత్ తన తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ టోర్నీలో టీమిండియా బ్యాటింగ్ విభాగానికి అభిషేక్ శర్మ కొత్త పదును పెట్టనున్నారు.
ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే పేస్ బౌలర్లతో పాటు స్పిన్నర్లపై కూడా ఆధిపత్యం చెలాయించగల సామర్థ్యం అభిషేక్కు ఉంది. ప్రత్యర్థి జట్లు వేసే ప్రణాళికలకు అనుగుణంగా కాకుండా, తన సొంత ప్లాన్స్ తో మ్యాచ్ను శాసించే భారత జట్టు ఆలోచనా ధోరణికి అభిషేక్ ఆటతీరు సరిగ్గా సరిపోతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ మెగా టోర్నీలో అతని పాత్ర అత్యంత కీలకం కానుంది.
అభిషేక్ శర్మ : కేవలం పవర్ హిట్టింగ్ మాత్రమే కాదు
ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియో హాట్స్టార్ ప్రోగ్రామ్ లో సురేశ్ రైనా మాట్లాడుతూ.. అభిషేక్ శర్మ ఆటలోని సాంకేతిక నైపుణ్యాలను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. అభిషేక్ ఆటతీరు అతని సమకాలీన క్రికెటర్ల కంటే ఎందుకు భిన్నంగా ఉందో రైనా వివరించారు.
రైనా అభిప్రాయం ప్రకారం, అభిషేక్ ఆటలో కనిపించేది కేవలం రాపవర్ మాత్రమే కాదు, అది అత్యంత నైపుణ్యంతో కూడిన రిఫైండ్ షాట్ మేకింగ్. ఇదే ఈ యువ బ్యాటర్ను ఇంత ప్రభావవంతంగా మార్చిందని రైనా తెలిపారు. ప్రధానంగా అభిషేక్ బ్యాట్ స్వింగ్ చేసే విధానం అద్భుతంగా ఉంటుందని, స్పిన్నర్ల బౌలింగ్లో క్రీజు వదిలి బయటకు రాకుండానే బౌండరీలు, సిక్సర్లు కొట్టగల సామర్థ్యం అతనికి ఉందని రైనా పేర్కొన్నారు.
అభిషేక్ టెక్నిక్పై సురేశ్ రైనా ప్రశంసల జల్లు
అభిషేక్ శర్మ మైదానంలో షాట్లు ఎంపిక చేసుకునే విధానంపై రైనా ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ముఖ్యంగా ఆఫ్-సైడ్ దిశగా అతను కచ్చితమైన షాట్లు ఆడతాడని, కవర్స్ మీదుగా బంతిని తరలించే తీరు అమోఘమని కొనియాడారు. ఫుల్-లెంగ్త్ డెలివరీలను అతను డ్రైవ్ చేసే విధానంలో ఆత్మవిశ్వాసం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుందని రైనా అన్నారు.
బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు అభిషేక్ తన ఫుట్వర్క్ను చాలా బాగా ఉపయోగిస్తాడని, ఒక బలమైన బేస్తో నిలబడి నేరుగా గ్రౌండ్ డౌన్ దిశగా షాట్లు కొడతాడని విశ్లేషించారు. ఇలాంటి టెక్నిక్ ఉండటమే అభిషేక్ నిలకడైన ప్రదర్శనకు కారణమని మాజీ క్రికెటర్ తెలిపారు.
బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టే అభిషేక్ శర్మ నైపుణ్యం
అలాగే, "అభిషేక్ బ్యాట్ స్వింగ్, అతను క్రీజులోనే ఉంటూ స్పిన్నర్లకు సిక్సర్లు కొట్టే విధానం, కవర్స్ ద్వారా అతను ఆడే తీరు, ఫుల్ లెంగ్త్ బంతులకు అతను కొట్టే డ్రైవ్లు.. ఇవన్నీ అతన్ని చాలా ప్రత్యేకమైన ఆటగాడిగా నిలబెట్టాయి. అతను తన కాళ్లను చాలా బాగా ఉపయోగిస్తాడు, నేరుగా గ్రౌండ్ వైపు బలమైన షాట్లు కొడతాడు" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ స్కిల్స్ ఉండటం వల్లే అతను ఎలాంటి బౌలర్నైనా ఇబ్బంది పెట్టగలడని రైనా అభిప్రాయపడ్డారు.
నంబర్ 1 స్థానానికి చేరిన అభిషేక్ శర్మ
అభిషేక్ శర్మపై వస్తున్న ప్రశంసలకు అతని గణాంకాలే నిజమైన సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి. జూలై 2024లో జింబాబ్వేపై అంతర్జాతీయ టీ20 అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కెరీర్ గ్రాఫ్ వేగంగా పైకి ఎగబాకింది. ఇప్పటివరకు కేవలం 33 టీ20 మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడిన అభిషేక్, ఏకంగా 188.02 స్ట్రైక్ రేట్తో 1,115 పరుగులు సాధించారు. ఈ గణాంకాలు అతను జట్టుకు ఎంతటి మోమెంటం సెట్టర్ అనేది స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
అభిషేక్ అంతర్జాతీయ కెరీర్లో ఇప్పటికే రెండు సెంచరీలు, ఆరు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. టీ20 వంటి పొట్టి ఫార్మాట్లో ఇంత తక్కువ సమయంలో ఇలాంటి రికార్డులు సాధించడం చాలా అరుదైన విషయం. ముఖ్యంగా 2025 సంవత్సరం అభిషేక్ కెరీర్లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఆ ఏడాది అతను 859 పరుగులు సాధించి, ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో ప్రపంచ నంబర్ 1 టీ20 బ్యాటర్గా అవతరించారు. గ్లోబల్ స్థాయిలో ఒక స్టార్ ప్లేయర్గా తన ముద్రను బలంగా వేసుకున్నారు.