స్మృతి మంధాన- పలాష్ ముచ్చల్ పెళ్లికి బ్రేక్.. ఎందుకంటే?
Smriti Mandhana Palash Muchhal wedding: భారత మహిళా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన తండ్రి అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. దీంతో నవంబర్ 23న జరగాల్సిన స్మృతి మంధాన- పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం వాయిదా పడింది.
స్మృతి మంధాన- పలాష్ ముచ్చల్ పెళ్లిలో షాక్
టీమిండియా మహిళా క్రికెట్ స్టార్ స్మృతి మంధాన జీవితంలో నవంబర్ 23వ తేదీ ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు కావాల్సి ఉంది. మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లిలో సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్తో ఆమె వివాహం జరగాల్సి ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా మంధాన ఇంట్లో మెహందీ, హల్దీ, సంగీత్ వేడుకలు సందడి చేస్తున్నాయి. సన్నిహితులు, క్రికెట్ సహచరులు, కుటుంబ సభ్యుల అందరితో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
అయితే, పెద్ద వేడుకకు కేవలం గంటలు ముందు జరిగిన ఒక అనూహ్య సంఘటన ఈ ఆనందాన్ని పూర్తిగా చెరిపేసింది. స్మృతి మంధాన తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యానికి గురికావడంతో కుటుంబంలో కలకలం రేగింది. ఇంటికి అంబులెన్స్ రావడంతో అతిథులు, బంధువులు ఒక్కసారిగా షాక్లోకి వెళ్లిపోయారు.
అంబులెన్స్లోనే ఆయనను వెంటనే సాంగ్లిలోని ఒక ఆసుపత్రికి తరలించడంతో, ఇంట్లో జరుగుతున్న వివాహ ఏర్పాట్లు ఒక్క క్షణంలోనే ఆగిపోయాయి. పెళ్లి వాయిదా పడింది.
తండ్రి పూర్తిగా కోలుకున్నాకే పెళ్లి: స్మృతి
స్మృతి మంధాన మేనేజర్ తుహిన్ మిశ్రా ఈ విషయం పై వివరణ ఇస్తూ.. “శ్రీనివాస్ మంధాన ఉదయం అల్పాహారం చేస్తుండగా అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. మొదట సాధారణ సమస్య అనుకున్నాం. కానీ కొద్దిసేపటికి ఆయన పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించాం. ప్రస్తుతం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు” అని తెలిపారు.
అయితే, స్మృతి ఈ పరిస్థితుల్లో పెళ్లి వేడుక కొనసాగించడం అనవసరమని భావించింది. “తండ్రి ఆరోగ్యం మెరుగుపడేదాకా ఏ వేడుకను చేసుకోనని స్మృతి చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. అందుకే వివాహాన్ని నిరవధికంగా వాయిదా వేసింది” అని తుహిన్ మిశ్రా వెల్లడించారు. మంధాన కుటుంబం గోప్యతను గౌరవించాలని ఆయన మీడియాను, అభిమానులను అభ్యర్థించారు.