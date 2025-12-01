214 నాటౌట్.! 59 బంతుల్లో పెను విధ్వంసం.. ధోని పేరు నిలబెట్టాడుగా.. ఎవరీ ప్లేయర్.?
Mhatre: సయ్యద్ ముష్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో 18 ఏళ్ల ఆయుష్ మాత్రే మరోసారి అద్భుతమైన సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్పై ముంబై విజయం సాధించడంతో కీలక పాత్ర పోషించాడు. మరి ఆ వివరాలు ఇలా..
ఆయుష్ మాత్రే సెంచరీ..
రాంచీలో విరాట్ కోహ్లీ తన సెంచరీతో అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకోగా.. లక్నోలో 18 ఏళ్ల బ్యాట్స్మెన్ సయ్యద్ ముష్తాక్ అలీ T20 టోర్నమెంట్లో తన బ్యాట్తో విధ్వంసం సృష్టించాడు. టోర్నమెంట్లో వరుసగా రెండో సెంచరీ సాధించిన ఆయుష్ మాత్రే గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. మాత్రే కేవలం 59 బంతుల్లో ఐదు ఫోర్లు, తొమ్మిది సిక్సర్లతో అజేయంగా 104 పరుగులు చేశాడు. మాత్రే ఇన్నింగ్స్తో ముంబై తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఓడించింది. 160 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇంకా 28 బంతులు మిగిలి ఉండగానే సాధించింది.
మాత్రే వరుసగా రెండో సెంచరీ
ఈ టోర్నమెంట్లో ఆయుష్ మాత్రే వరుసగా రెండో సెంచరీ సాధించాడు. విదర్భతో జరిగిన మునుపటి మ్యాచ్లో ఈ యువ బ్యాట్స్మెన్ సెంచరీ సాధించాడు. ఆ మ్యాచ్లో కూడా, మాత్రే అజేయ సెంచరీ సాధించి పెవిలియన్కు తిరిగి వచ్చాడు. మాత్రే తన చివరి రెండు T20 మ్యాచ్ల్లో 214 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. దీనితో, ప్రస్తుత సీజన్లో టోర్నమెంట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా మాత్రే నిలిచాడు. మొత్తంగా మూడు మ్యాచ్ల్లో 232 పరుగులు చేశాడు.
ముంబై విజయంలో వారు కీలకమే..
తుషార్ దేశ్ పాండే, సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా ముంబై విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. దేశ్ పాండే నాలుగు ఓవర్లలో కేవలం 25 పరుగులకు మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ 21 బంతుల్లో అజేయంగా 31 పరుగులు చేసి తన ఫామ్ను కొనసాగించాడు.
అభిషేక్ శర్మ కూడా విధ్వంసం
ఆదివారం జరిగిన సయ్యద్ ముష్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. షమీ, ఆకాష్దీప్లతో కూడిన బెంగాల్ జట్టుపై ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాట్స్మెన్ 52 బంతుల్లో 148 పరుగులు చేశాడు. తన ఇన్నింగ్స్లో 16 సిక్సర్లు, 8 ఫోర్లు బాదాడు.
12 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ..
అభిషేక్ కేవలం 12 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ సాధించి, 32 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేశాడు. అభిషేక్ విధ్వంసక బ్యాటింగ్తో పంజాబ్ బెంగాల్పై 310 పరుగులు చేసింది. ఇక ఆ టార్గెట్ చేధించే క్రమంలో బెంగాల్ 198 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ముఖ్యంగా, ఆ జట్టు కెప్టెన్ అభిమన్యు ఈశ్వరన్ 66 బంతుల్లో అజేయంగా 130 పరుగులు చేశాడు. అయినప్పటికీ ఆ జట్టు 112 పరుగుల తేడాతో మ్యాచ్ను కోల్పోయింది.