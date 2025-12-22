హమ్మయ్యా.! పదేళ్లలో వెయ్యి పరుగులు.. టీ20ల్లో శాంసన్ రేర్ రికార్డు..
Samson: సంజూ శాంసన్ టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో వెయ్యి పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. భారత తరఫున ఈ ఘనత సాధించిన మూడో వికెట్ కీపర్గా నిలిచాడు. సుమారు పదేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత సంజూ ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడంతో అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
టీ20 క్రికెట్లో అరుదైన ఘనత
భారత వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించాడు. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్లో ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో సంజూ శాంసన్ తన ఇన్నింగ్స్ మూడో బంతికే రికార్డు సృష్టించాడు. సిక్స్ బాది భారత్ తరపున టీ20 అంతర్జాతీయాల్లో వెయ్యి పరుగులు పూర్తి చేసిన మూడో వికెట్ కీపర్గా నిలిచాడు.
ధోనీతో పోలిస్తే సంజూ..
ఇంతకు ముందు మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ, రిషబ్ పంత్ మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు. అయితే, ధోనీతో పోలిస్తే సంజూ శాంసన్ తన వెయ్యి పరుగులను పూర్తిస్థాయిలో వికెట్ కీపర్గా కాకుండా బ్యాటర్గా కూడా సాధించాడు. ఈ రికార్డును చేరుకోవడానికి సంజూ శాంసన్కు సుమారు పదేళ్లు పట్టింది. 2015లో అంతర్జాతీయ టీ20 అరంగేట్రం చేసిన సంజూ, 2024లో ఈ ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు. దీంతో ఇన్నేళ్ల నిరీక్షణకు తెరపడింది అని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు.
టీ20ల్లో వెయ్యి పరుగులు
సంజూ 31 ఏళ్ల వయసులో భారత్ తరఫున టీ20ల్లో వెయ్యి పరుగులు పూర్తి చేసిన 14వ బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ 4,231 పరుగులతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా, అత్యంత తక్కువ బంతుల్లో వెయ్యి పరుగులు పూర్తి చేసిన భారత బ్యాటర్లలో సంజూ శాంసన్ మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. అభిషేక్ శర్మ 528 బంతుల్లో, సూర్యకుమార్ యాదవ్ 573 బంతుల్లో వెయ్యి పరుగులు పూర్తి చేస్తే, సంజూ శాంసన్, హార్దిక్ పాండ్యా ఇద్దరూ 679 బంతుల్లోనే ఈ మైలురాయిని అందుకున్నారు.
చివరి టీ20 మ్యాచ్లో ఇలా..
ఇక కేఎల్ రాహుల్ 686 బంతుల్లో, తిలక్ వర్మ 690 బంతుల్లో వెయ్యి పరుగులు సాధించారు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన ఈ చివరి టీ20 మ్యాచ్లో సంజూ శాంసన్ 22 బంతుల్లో 37 పరుగులతో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. దీంతో అతని ఆటతీరు గురించి తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఆసక్తి చూపారు.
గూగుల్ ట్రెండ్స్లో సంజూ శాంసన్
దీని ఫలితంగా సంజూ శాంసన్ కీవర్డ్ గూగుల్ ట్రెండ్స్లో ఒక లక్షకు పైగా సెర్చ్ వాల్యూమ్తో నిలిచింది. అతని సొంత రాష్ట్రమైన కేరళతో పాటు ఒడిశా, జమ్ముకశ్మీర్, బీహార్, రాజస్థాన్ల నుండి ఎక్కువగా సంజూ శాంసన్ గురించి గూగుల్లో వెతికారు. ఈ అరుదైన రికార్డు సంజూ శాంసన్ కెరీర్లో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టంగా నిలిచింది.