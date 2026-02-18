టీ20 ప్రపంచకప్లో జిడ్డు బ్యాటర్లు వీరే.. లిస్టులో ముగ్గురు పాక్ ప్లేయర్స్.. ఎవరంటే.?
T20 World Cup: టీ20 క్రికెట్లో బ్యాట్స్మెన్లు దూకుడుగా ఫోర్లు, సిక్సర్లు కొట్టడాన్ని మీరు చూస్తుంటారు. కానీ ఈ ఫార్మాట్లో చాలా నెమ్మదిగా బ్యాటింగ్ చేసే కొంతమంది ఆటగాళ్లు కూడా ఉన్నారు.
పాక్ ప్లేయర్స్ ముందు..
పాతుమ్ నిస్సాంక, ఇషాన్ కిషన్ లాంటి బ్యాట్స్మెన్లు టీ20 ప్రపంచకప్లో తమ పేలుడు బ్యాటింగ్తో ప్రదర్శనను దోచుకున్నప్పటికీ, టోర్నమెంట్ చరిత్రలో చెత్త స్ట్రైక్ రేట్లు కలిగిన ఆటగాళ్లు కూడా ఉన్నారు.
ఇషాన్ కిషన్ లాంటి ప్లేయర్ దూకుడుగా ఆడుతుంటే.. ఈ బ్యాట్స్మెన్లు టెస్ట్ మ్యాచ్ల మాదిరిగానే T20 ఫార్మాట్ను ఆడుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. T20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యల్ప స్ట్రైక్ రేట్లు కలిగిన బ్యాట్స్మెన్లు ఉన్నారు.
టీ20 ప్రపంచకప్లో అత్యల్ప స్ట్రైక్ రేట్తో మహ్మద్ రిజ్వాన్ ఐదవ స్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ టోర్నమెంట్లో అతని స్ట్రైక్ రేట్ కేవలం 112.9. ఈసారి పాకిస్తాన్ జట్టులో రిజ్వాన్కు చోటు దక్కలేదు. నాల్గవ స్థానంలో కేన్ విలియమ్సన్ ఉన్నాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ T20 ప్రపంచకప్లో కేవలం 112.53 మాత్రమే. ఈ న్యూజిలాండ్ ఆటగాడు T20 ప్రపంచకప్లో చాలా నెమ్మదిగా బ్యాటింగ్ చేస్తాడు.
కుమార్ సంగక్కర మూడో స్థానం
శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్ కుమార్ సంగక్కర మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ కేవలం 112.22. సంగక్కర వన్డేలు, టెస్ట్లలో అద్భుతమైన ఆటగాడు. కానీ టి20లలో అతని ప్రదర్శన పేలవంగా ఉంది. రెండవ స్థానంలో పాకిస్తాన్ మాజీ ఆల్ రౌండర్ మొహమ్మద్ హఫీజ్ ఉన్నాడు, అతని స్ట్రైక్ రేట్ T20 ప్రపంచ కప్లో కేవలం 111.81 మాత్రమే. హఫీజ్ తరచుగా కామెంటేటర్ గా చేస్తున్నాడు. అటు చివరి స్థానంలో పాకిస్తాన్ ప్రస్తుత ఆటగాడు బాబర్ ఆజామ్ ఉన్నాడు.