ఆస్ట్రేలియాను ఇంటికి పంపింది.. కట్ చేస్తే.. ఐసీసీ నుంచి జింబాబ్వేకు భారీ పారితోషికం..
Zimbabwe: ఐసిసి టి20 ప్రపంచకప్ 2026లో సూపర్ 8లో స్థానం సంపాదించడం ద్వారా జింబాబ్వే పెద్ద విజయాన్ని సాధించింది. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన జింబాబ్వే జట్టుకు గణనీయమైన ప్రైజ్ మనీని అందిస్తుంది.
చిరస్మరణీయ టోర్నమెంట్గా
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 జింబాబ్వేకు చిరస్మరణీయ టోర్నమెంట్గా మారింది. సికందర్ రజా నాయకత్వంలోని ఈ జట్టు గ్రూప్ దశలో ఆస్ట్రేలియా లాంటి టాప్ జట్టును ఓడించి మొదటిసారి సూపర్ 8కి అర్హత సాధించింది. ఇది అసోసియేట్ దేశానికి ఒక పెద్ద విజయం.
పాల్గొనే ప్రతి జట్టుకు
ఇక టోర్నమెంట్లో పాల్గొనే ప్రతి జట్టుకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ప్రైజ్ మనీని ప్రదానం చేస్తుంది. ఇది జట్ల ప్రదర్శనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈసారి, జింబాబ్వే ఇప్పటివరకు అందుకొని అతిపెద్ద ప్రైజ్ మనీని అందుకోబోతోంది.
జింబాబ్వే జట్టుకు ఐసిసి ఎంత డబ్బు ఇస్తుంది?
2024 టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం ఐసీసీ మొత్తం 11.25 మిలియన్ల డాలర్ల ప్రైజ్ మనీని ప్రకటించింది. ఈసారి కూడా అంతే మొత్తం ఉంటుందని అంచనా. అందువల్ల, సూపర్ 8కి అర్హత సాధించడం వల్ల జింబాబ్వేకు ICC నుంచి దాదాపు 382,500 డాలర్ల మనీ(సుమారు రూ. 3.5 కోట్లు) లభించనుంది. ఈ మొత్తం జట్టుకు చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఇది అసోసియేట్ దేశాలకు వార్షిక ICC నిధులను మించిపోవచ్చు.
సెమీఫైనల్కు చేరుకుంటే
జింబాబ్వే జట్టు సెమీఫైనల్కు చేరుకుంటే, ఈ ప్రైజ్ మనీ మరింత పెరుగుతుంది. ఇంకా, టీ20 ప్రపంచకప్లో ప్రతి మ్యాచ్ గెలిస్తే ICC విడిగా నగదును కూడా ప్రదానం చేస్తుంది. సెమీఫైనల్స్, ఫైనల్స్ మినహా, జట్లు గెలిచిన ప్రతి మ్యాచ్కు 31,154 డాలర్ల మనీని(సుమారు 28 లక్షల రూపాయలు) అందుకుంటాయి. గ్రూప్ దశలో జింబాబ్వే ఇప్పటివరకు రెండు మ్యాచ్లను గెలుచుకుంది. శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్తో ఒక మ్యాచ్ మిగిలి ఉంది. దీని తర్వాత, జింబాబ్వే జట్టు సూపర్ 8లో మొత్తం మూడు మ్యాచ్లు ఆడుతుంది.
సూపర్-8లో జింబాబ్వే ఈ జట్లతో..
సూపర్ 8 రౌండ్లో, జింబాబ్వే తన మొదటి మ్యాచ్ను ఫిబ్రవరి 23న వెస్టిండీస్తో ఆడుతుంది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 26న భారత్తో తలపడుతుంది. చివరి మ్యాచ్లో, జింబాబ్వే మార్చి 1న దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడుతుంది. రెండు మ్యాచ్లను గెలిస్తే, సెమీ-ఫైనల్స్లో స్థానం సంపాదించుకుంటుంది, అది వారికి అంత సులభం కాదు.