Most ODI Runs : 2025లో వన్డే కింగ్ ఎవరు? కోహ్లీ రోహిత్ మధ్యలో బాబర్ !
Most ODI Runs : 2025లో ఇప్పటివరకు వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్మెన్గా ఇంగ్లాండ్కు చెందిన జో రూట్ టాప్ లో ఉన్నాడు. కోహ్లీ 651 పరుగులతో, రోహిత్ 650 పరుగులతో పోటీ పడుతున్నారు. వీరిద్దరి మధ్యలోకి పాక్ ప్లేయర్ బాబర్ ఆజం కూడా వచ్చాడు.
2025లో వన్డేల్లో జో రూట్ ఆధిపత్యం
ఈ ఏడాది వన్డే క్రికెట్ లో పరుగుల వర్షం కురిపించిన ప్లేయర్లు చాలా మందే ఉన్నారు. అయితే, 2025 సంవత్సరంలో వన్డే ఫార్మాట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు అనే విషయాలు గమనిస్తే పోటీలో భారత ప్లేయర్లు కూడా ఉన్నారు. టెస్ట్ క్రికెట్లో రికార్డుల మీద రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ఇంగ్లాండ్ డాషింగ్ బ్యాట్స్మెన్ జో రూట్ ఈ ఏడాది వన్డే క్రికెట్లో కూడా అద్భుతాలు చేశాడు.
జో రూట్ 2025లో మొత్తం 15 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లలో అతను 3 సెంచరీలు, 4 హాఫ్ సెంచరీల సహాయంతో 808 పరుగులు చేశాడు. ఈ సంవత్సరంలో రూట్ అత్యధిక స్కోరు 166గా నమోదైంది. అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్మెన్ల జాబితాలో జో రూట్ అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు.
ఇతర టాప్-5 బ్యాట్స్మెన్ల ప్రదర్శన ఎలా ఉంది?
వన్డే క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్మెన్ల జాబితాలో రూట్ తర్వాత రెండో స్థానంలో న్యూజిలాండ్ స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ డారెల్ మిచెల్ నిలిచాడు. మిచెల్ 2025లో 16 ఇన్నింగ్స్లలో 54.35 సగటుతో మొత్తం 761 పరుగులు చేశాడు. మూడవ స్థానంలో స్కాట్లాండ్కు చెందిన జార్జ్ మున్సే (735 పరుగులు), నాల్గవ స్థానంలో దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే (706 పరుగులు), ఐదవ స్థానంలో వెస్టిండీస్ డాషింగ్ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ షాయ్ హోప్ (670 పరుగులు) ఉన్నారు. ఈ ఆటగాళ్లు తమ జట్ల విజయంలో ఈ సంవత్సరం కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ గణాంకాలు 2025 వన్డే ఫార్మాట్లో వివిధ దేశాల ఆటగాళ్లు చూపించిన ప్రతిభను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
కోహ్లీ-రోహిత్ల మధ్య హోరాహోరీ పోరు
2025లో టీమిండియాకు చెందిన ఇద్దరు దిగ్గజ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికి కోట్లాది మంది భారత అభిమానులకు షాకిచ్చారు. అయితే, వన్డే క్రికెట్లో 'రో-కో' జోడీ ఇప్పటికీ అదరగొడుతోంది. వీరిద్దరూ తమ లక్ష్యం మిషన్ వరల్డ్ కప్ 2027గా ప్రకటించారు.
ఈ సంవత్సరం వన్డేల్లో వీరిద్దరి మధ్య హోరాహోరీ పోరు జరిగింది. ఆశ్చర్యకరంగా, హిట్మ్యాన్ తన సహచరుడి కంటే కేవలం ఒకే ఒక్క పరుగు తేడాతో వెనుకబడిపోయాడు. విరాట్ కోహ్లీ 2025లో 13 ఇన్నింగ్స్లలో 65.10 అద్భుతమైన సగటుతో ఆడి 651 పరుగులు చేశాడు. అయితే, ఈ 13 ఇన్నింగ్స్లలో రెండింటిలో కోహ్లీ ఖాతా తెరవకుండానే వెనుదిరగడం గమనార్హం.
మరోవైపు, హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ ఈ ఏడాది వన్డే అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో 14 ఇన్నింగ్స్లు ఆడి 50.00 సగటుతో 650 పరుగులు చేశాడు. ఈ సమయంలో భారత మాజీ కెప్టెన్ రెండు సెంచరీలు, నాలుగు అర్ధసెంచరీలు సాధించాడు. అంతేకాకుండా, రోహిత్ ఈ సంవత్సరమే పాకిస్తాన్ మాజీ ఆటగాడు షాహిద్ అఫ్రిది పేరిట ఉన్న వన్డేల్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన రికార్డును బద్దలు కొట్టడం విశేషం.
బాబర్ ఆజం ప్రదర్శన ఎలా ఉంది?
పాకిస్తాన్ స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ బాబర్ ఆజం 2025 సంవత్సరంలో భారతీయ దిగ్గజాలైన రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీల ముందు నిలబడలేకపోయాడు. బాబర్ ఆజం ఈ ఏడాది 17 ఇన్నింగ్స్లు ఆడి, కేవలం 34.00 సగటుతో 544 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. అయినప్పటికీ, ఈ సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో చాలాకాలంగా కొనసాగుతున్న సెంచరీల వేటకు బాబర్ ముగింపు పలికాడు.
ఇటీవల శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్లో అతను ఒక సెంచరీ సాధించాడు. మొత్తంమీద, 2025 సంవత్సరం వన్డే క్రికెట్లో అనేకమంది బ్యాట్స్మెన్ల అద్భుతమైన ప్రదర్శనలకు సాక్ష్యంగా నిలిచింది, ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు జో రూట్ ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపించింది.