T20 World Cup 2026 Prize Money : టీమిండియా పై కాసుల వర్షం.. ఐసీసీ నుంచి అందింది ఎంతంటే?
T20 World Cup 2026 Prize Money: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 విజేతగా నిలిచిన టీమ్ ఇండియాపై కోట్ల రూపాయల వర్షం కురిసింది. ఐసీసీ ప్రకటించిన భారీ ప్రైజ్ మనీతో పాటు ప్లేయర్లకు దక్కే వాటా వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఛాంపియన్ గా భారత్.. టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ప్రైజ్ మనీ ఎంత?
అహ్మదాబాద్ లో జరిగిన ఐసీసీ పురుషుల టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ను 96 పరుగుల తేడాతో ఓడించి భారత్ చరిత్రాత్మక విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ గెలుపుతో టీమ్ ఇండియా తన మూడో టీ20 టైటిల్ను కైవసం చేసుకోవడమే కాకుండా, వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో టైటిల్ను కాపాడుకున్న తొలి జట్టుగా, అలాగే ఆతిథ్యమిచ్చి కప్పు గెలిచిన మొదటి జట్టుగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ అద్భుత విజయంతో భారత ఆటగాళ్లపై కాసుల వర్షం కురిసింది.
ఐసీసీ ప్రైజ్ మనీలో 20 శాతం పెంపు
గత ఎడిషన్ (2024) తో పోలిస్తే ఈసారి ఐసీసీ ప్రైజ్ మనీని 20 శాతం పెంచింది. 2024లో విజేతగా నిలిచిన భారత్కు 2.4 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు ₹20 కోట్లు) అందగా, 2026లో ఛాంపియన్ టీమ్ ఇండియాకు 3 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు ₹27.48 కోట్లు) లభించాయి. రన్నరప్గా నిలిచిన న్యూజిలాండ్ జట్టుకు 1.6 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు ₹14.65 కోట్లు) అందాయి. టోర్నమెంట్ మొత్తం ప్రైజ్ పూల్ విలువ 13.5 మిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. భారత కరెన్సీలో దాదాపు 120 కోట్లకు పైగానే.
వివిధ దశల్లో జట్లకు దక్కిన నగదు ఎంత?
కేవలం విజేతలే కాకుండా టోర్నీలో పాల్గొన్న ప్రతి జట్టుకు ఐసీసీ నగదు బహుమతులను అందజేసింది. సెమీఫైనల్లో ఓడిపోయిన ఇంగ్లాండ్, సౌతాఫ్రికా జట్లకు ఒక్కొక్కరికి సుమారు ₹7.24 కోట్లు లభించాయి. సూపర్ 8 దశకు చేరుకున్న జట్లకు ₹3.48 కోట్లు, గ్రూప్ స్టేజ్లో అవుట్ అయిన జట్లకు ₹2.29 కోట్లు అందాయి. ప్రతి మ్యాచ్ విజయంపై అదనంగా సుమారు ₹28.64 లక్షల ఇన్సెంటివ్ కూడా లభించింది.
ప్రతి ఆటగాడికి అందే మొత్తం ఎంత?
ఛాంపియన్ భారత్ కు ఐసీసీ ఇచ్చే ప్రైజ్ మనీతో పాటు బీసీసీఐ ఇచ్చే భారీ బోనస్ ఆటగాళ్లకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారింది. రిపోర్టుల ప్రకారం.. ఐసీసీ వాటా కింద ఒక్కో ప్లేయర్కు ₹50 లక్షల నుండి ₹1 కోటి వరకు అందుతుంది. అయితే, బీసీసీఐ ప్రధాన జట్టులోని ఆటగాళ్లకు ఒక్కొక్కరికి ₹4 కోట్ల నుండి ₹7 కోట్ల వరకు బోనస్ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే, ఛాంపియన్ జట్టులోని ప్రతి సభ్యుడికి ₹5 కోట్ల నుండి ₹8 కోట్ల మధ్య నగదు బహుమతి లభించనుంది.
T20 World Cup 2026 వ్యక్తిగత అవార్డుల విజేతలు
ఈ టోర్నీలో భారత ఆటగాళ్లు వ్యక్తిగత రికార్డులతో దుమ్ములేపారు..
• ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్: సంజూ శాంసన్ (5 మ్యాచ్ల్లో 321 పరుగులు, వరుసగా 3 హాఫ్ సెంచరీలు).
• ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ (ఫైనల్): జస్ప్రీత్ బుమ్రా (4/15 స్పెల్తో కివీస్ వెన్ను విరిచాడు).
• అత్యధిక వికెట్లు: జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి (తలో 14 వికెట్లు).
• అత్యధిక పరుగులు: పాకిస్థాన్కు చెందిన సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (6 మ్యాచ్ల్లో 383 పరుగులు, ఒకే ఎడిషన్లో రెండు సెంచరీలు బాదిన ఏకైక ఆటగాడు)
టీమిండియా రికార్డు విజయం
సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారధ్యంలోని టీమ్ ఇండియా ఈ గెలుపుతో అనేక మైలురాళ్లను అందుకుంది. వరుసగా రెండుసార్లు టీ20 ప్రపంచకప్ గెలవడం క్రికెట్ చరిత్రలో ఇదే మొదటి సారి. మొత్తం మూడు టైటిల్స్తో భారత్ అత్యధిక టీ20 వరల్డ్ కప్లు గెలిచిన జట్టుగా అవతరించింది. అహ్మదాబాద్లోని లక్షలాది మంది అభిమానుల మధ్య ఈ విజయం భారత క్రికెట్ స్థాయిని మరింత పెంచింది.