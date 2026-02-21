IND vs SA : మరో ఫైనల్ రేంజ్ ఫైట్.. రికార్డులు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్
India vs South Africa : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సూపర్ 8లో భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య హైవోల్టేజ్ పోరు జరగనుంది. మరో ఫైనల్ రేంజ్ ఫైట్ లో గెలిచేది ఎవరు? గత రికార్డులు, ఇరు జట్ల బలాబలాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సూపర్-8 సమరం: భారత్-సౌతాఫ్రికా ఢీ.. గెలిచేది ఎవరంటే?
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో అసలైన మజా మొదలైంది. గ్రూప్ దశలో అద్భుత విజయాలతో దూసుకుపోయిన భారత జట్టు, ఇప్పుడు మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో సూపర్-8 పోరుకు సిద్ధమైంది. గ్రూప్ స్టేజ్లో ఆడిన అన్ని మ్యాచ్ల్లోనూ గెలుపొంది, ఒక్క ఓటమి కూడా లేకుండా భారత జట్టు తర్వాతి రౌండ్లోకి ప్రవేశించింది. ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి 22న జరగనున్న తమ మొదటి సూపర్ 8 మ్యాచ్లో బలమైన దక్షిణాఫ్రికా జట్టుతో టీమిండియా తలపడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరు జట్ల మధ్య గత రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయి? ఏ జట్టుకు గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనే అంశంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
అహ్మదాబాద్ లో భారత్ vs సౌతాఫ్రికా మహా సంగ్రామం
భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య ఈ కీలక పోరు అహ్మదాబాద్లోని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియం అయిన నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరగనుంది. గ్రూప్ దశలో భారత్ ఎలాగైతే అజేయంగా నిలిచిందో, దక్షిణాఫ్రికా కూడా అదే స్థాయిలో రాణించింది. సఫారీ జట్టు కూడా గ్రూప్ స్టేజ్లో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా సూపర్ 8కు చేరుకుంది. ఇరు జట్లు ఫామ్లో ఉండటంతో ఈ మ్యాచ్ అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగడం ఖాయమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. హోరాహోరీగా సాగే ఈ పోరులో గెలిచి సూపర్ 8 వేటను ఘనంగా ప్రారంభించాలని ఇరు జట్లు పట్టుదలతో ఉన్నాయి.
IND vs SA : గణాంకాల్లో భారత్దే పైచేయి
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రను ఒకసారి పరిశీలిస్తే, దక్షిణాఫ్రికాపై భారత జట్టు రికార్డులు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. ఐసీసీ టోర్నీలలో, ముఖ్యంగా టీ20 వరల్డ్ కప్లలో టీమిండియా సఫారీ జట్టుపై తరచుగా ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తూ వస్తోంది. గణాంకాల ప్రకారం ఇప్పటివరకు ఈ మెగా టోర్నీలో ఇరు జట్లు మొత్తం 7 సార్లు ముఖాముఖి తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత జట్టు 5 సార్లు ఘనవిజయం సాధించగా, దక్షిణాఫ్రికా కేవలం 2 సందర్భాల్లో మాత్రమే విజయం సాధించింది. ఈ గణాంకాలు చూస్తుంటే ఈ మ్యాచ్లో భారత్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగుతుందని స్పష్టమవుతోంది.
2024 ఫైనల్ జ్ఞాపకాలు.. ప్రతీకారం ఉంటుందా?
భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు చివరిసారిగా 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచ్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్లలో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది. ఆఖరి ఓవర్ వరకు సాగిన ఆ పోరులో భారత్ 7 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి ప్రపంచ కప్ను ముద్దాడింది. ఆ మ్యాచ్లో రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడగా, ప్రస్తుత టీ20 కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ కీలక భాగస్వామ్యంతో జట్టును ఆదుకున్నారు. అనంతరం బౌలర్లు తమ సత్తా చాటడంతో భారత్ విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. రేపటి మ్యాచ్లో కూడా అదే విధమైన పోరాట పటిమను ప్రదర్శించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. ఇదే సమయంలో ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని సౌతాఫ్రికా చూస్తోంది.
అభిషేక్ శర్మ పైనే అందరి దృష్టి
అహ్మదాబాద్ లో జరగనున్న ఈ మ్యాచ్ కోసం టీమిండియా ఆటగాళ్లు మైదానంలో చెమటోడుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భారత ఓపెనింగ్ జోడీపై అందరి కళ్లు ఉన్నాయి. యువ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మకు ఈ మ్యాచ్లో అవకాశం దక్కితే అతను ఎలా రాణిస్తాడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రస్తుత వరల్డ్ కప్లో అభిషేక్ శర్మ ఇంకా తన ఖాతా తెరవలేదు. వరుస వైఫల్యాలతో ఒత్తిడిలో ఉన్న ఆయన, దక్షిణాఫ్రికాపై భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడి తనపై ఉన్న విమర్శలకు చెక్ పెట్టాలని భావిస్తున్నాడు. కీలకమైన సూపర్-8 మ్యాచ్లో అతను పుంజుకుంటే భారత్కు శుభారంభం లభించడం ఖాయం.
భీకర పోరుకు రంగం సిద్ధం
ఆదివారం జరగబోయే ఈ పోరులో గెలుపు ఎవరిని వరిస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. భారత్ తన అజేయ యాత్రను కొనసాగించాలని చూస్తుంటే, దక్షిణాఫ్రికా పాత ఓటములకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. అహ్మదాబాద్ పిచ్ బ్యాటింగ్కు సహకరించే అవకాశం ఉండటంతో భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. టీమిండియా బౌలింగ్ యూనిట్ కూడా బలంగా ఉండటం జట్టుకు అదనపు బలం. ఏది ఏమైనా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానులకు ఈ మ్యాచ్ పూర్తి స్థాయి వినోదాన్ని అందించడం మాత్రం ఖాయం.