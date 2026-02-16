ఓడిన పాక్కు మరో గట్టి దెబ్బ.. ఒకే జట్టుపై ఇంత చెత్త రికార్డా.?
Team India: టీ20 ప్రపంచకప్లో 27వ మ్యాచ్లో టీం ఇండియా విజయం సాధించింది. టాస్ ఓడిపోయినప్పటికీ, మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీం ఇండియా 20 ఓవర్లలో 175 పరుగులు చేసింది. ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే పాకిస్తాన్ 114 పరుగులు మాత్రమే చేసింది.
61 పరుగుల భారీ తేడాతో..
ఊహించినట్లుగానే, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మ్యాచ్లో భారత్ భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అది కూడా 61 పరుగుల భారీ తేడాతో కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.
పాకిస్తాన్ జట్టుకు 176 పరుగుల లక్ష్యం..
దీని ప్రకారం, ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన టీం ఇండియాకు ఇషాన్ కిషన్(77) అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. ఈ అద్భుతమైన ఆరంభం సాయంతో, భారత జట్టు 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 175 పరుగులు చేసింది. అలా చేయడం ద్వారా, పాకిస్తాన్ జట్టుకు 176 పరుగుల కఠినమైన లక్ష్యాన్ని ఇచ్చింది.
పాకిస్తాన్ పవర్ ప్లేలోనే
ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో పాకిస్తాన్ పవర్ ప్లేలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ షాక్ నుంచి కోలుకోకముందే, టీం ఇండియా 18 ఓవర్లలో పాకిస్తాన్ను 114 పరుగులకు ఆలౌట్ చేసింది. దీంతో టీం ఇండియా 61 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
టీ20 ప్రపంచకప్లో కొత్త చరిత్ర
ఈ భారీ విజయంతో, టీం ఇండియా టీ20 ప్రపంచకప్లో కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అది కూడా 8 విజయాలు కావడం విశేషం. అంటే టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఒకే జట్టుపై అత్యధిక విజయాలు సాధించిన జట్టుగా టీం ఇండియా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు 9 సార్లు తలపడ్డాయి. వీటిలో 8 మ్యాచ్ల్లో టీం ఇండియా గెలిచింది. దీంతో టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఒకే జట్టుపై అత్యధిక విజయాలు సాధించిన జట్టుగా టీం ఇండియా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది.
భారత్ తప్ప మరే జట్టు
విశేషమేమిటంటే.. భారత్ తప్ప మరే జట్టు కూడా టీ20 ప్రపంచకప్లో పాకిస్థాన్పై 5 సార్లు కంటే ఎక్కువ గెలవలేదు. ఇదిలా ఉండగా, టీం ఇండియా ఇప్పుడు పాక్ జట్టును 8 సార్లు ఓడించి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది. అంటే, భారత్ చేతిలో ఓడిన తర్వాత, టీ20 ప్రపంచకప్లో ఒకే జట్టుపై అత్యధికంగా ఓడిన జట్టుగా పాకిస్తాన్ నిలిచింది.