ఇండియా vs ఆస్ట్రేలియా: అర్షదీప్, వాషింగ్టన్ సుందర్ కంగారెత్తించారు భయ్యా !
India vs Australia : హోబార్ట్లో జరిగిన మూడో టీ20లో ఆస్ట్రేలియాపై భారత జట్టు 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. వాషింగ్టన్ సుందర్, అర్షదీప్ సింగ్ ఆసీస్ ఆటగాళ్లను కంగారెత్తించారు.
మూడో టీ20లో భారత్ విక్టరీ
హోబార్ట్లోని బ్యెలెరివ్ ఓవల్ మైదానంలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో భారత జట్టు 5 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఈ విజయంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ 1-1తో సమమైంది. టాస్ గెలిచిన భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నారు. మొదటి మ్యాచ్లో ఓడిన భారత్ ఈసారి అద్భుతంగా తిరిగి వచ్చింది.
టిమ్ డేవిడ్, స్టోయినిస్ దూకుడు
ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్లు టిమ్ డేవిడ్ (74 పరుగులు), మార్కస్ స్టోయినిస్ (64 పరుగులు) అద్భుతంగా ఆడారు. మాథ్యూ షార్ట్ 26 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఈ ముగ్గురి సహకారంతో ఆస్ట్రేలియా 20 ఓవర్లలో 186/6 పరుగులు చేసింది. భారత బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్ అద్భుతమైన బౌలింగ్ తో అదరగొట్టాడు. అతను మూడు వికెట్లు తీశాడు. వరుణ్ చక్రవర్తి రెండు వికెట్లు తీసి కీలక సమయాల్లో భారత్కు ఆధిక్యం అందించాడు.
వాషింగ్టన్ సుందర్ సూపర్ బ్యాటింగ్
187 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేధించేందుకు భారత జట్టు ఆత్మవిశ్వాసంగా ఆడింది. అభిషేక్ శర్మ (25), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (24), తిలక్ వర్మ (29) మంచి ఇన్నింగ్స్ లను ఆడారు. 15 ఓవర్ల తర్వాత భారత్ కొంచెం ఒత్తిడిలో ఉన్నా, వాషింగ్టన్ సుందర్ దూకుడు బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో మ్యాచును మార్చేశాడు.
వాషింగ్టన్ సుందర్ కేవలం 23 బంతుల్లో 49 పరుగులు (4 సిక్స్లు, 3 ఫోర్లు) చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. అతనికి జితేశ్ శర్మ (13 బంతుల్లో 22 పరుగులు) తోడయ్యాడు. 19వ ఓవర్లో సీన్ అబాట్ బౌలింగ్లో జితేశ్ శర్మ ఫోర్ కొట్టి భారత్ కు విజయాన్ని అందించాడు.
మ్యాచ్ లో కీలక మలుపులు ఇవే
మ్యాచ్లో కీలక మలుపులు అంటే భారత బౌలర్ల నుంచి వచ్చినవే ఉన్నాయి. అర్షదీప్ సింగ్ తొలి రెండు ఓవర్లలో ట్రావిస్ హెడ్, జోష్ ఇంగ్లిస్లను ఔట్ చేసి ఆస్ట్రేలియాను షాక్లోకి నెట్టాడు. తరువాత వరుణ్ చక్రవర్తి వరుసగా రెండు బంతుల్లో రెండు వికెట్లు తీసి, ఆస్ట్రేలియాపై మిడిల్ ఓవర్లలో ఒత్తిడి పెంచాడు. టిమ్ డేవిడ్, స్టోయినిస్ ఇద్దరినీ భారత్ క్యాచ్లు వదలడంతో పెద్ద స్కోరు సాధించే అవకాశం ఇచ్చింది. అయినా చివరికి భారత్ బ్యాటర్లు లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నారు.
వాషింగ్టన్ దెబ్బతో సిరీస్ సమం
ఈ విజయంతో సిరీస్ 1-1తో సమమైంది. రెండు జట్లు మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లలో ఆధిపత్యం సాధించేందుకు పోటీ పడనున్నాయి. వాషింగ్టన్ సుందర్ తిరిగి వచ్చి ఇంత అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడడం భారత జట్టుకు ఉత్సాహం ఇచ్చింది. అర్షదీప్, వరుణ్ లాంటి బౌలర్లు కూడా మైదానంలో అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు.
భారత్ ఈ విజయంతో సిరీస్లో తిరిగి పోటీలోకి వచ్చింది. మిగిలిన రెండు మ్యాచ్ల్లో జట్టు అదే ధోరణి కొనసాగిస్తే, సిరీస్ను సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా మూడో టీ20 మ్యాచ్ స్కోర్ బోర్డ్
• ఆస్ట్రేలియా: 186/6 (టిమ్ డేవిడ్ 74, స్టోయినిస్ 64)
• భారత్: 187/5 (వాషింగ్టన్ సుందర్ 49*, జితేశ్ శర్మ 22*)
• భారత బౌలర్లు: అర్షదీప్ సింగ్ 3 వికెట్లు, వరుణ్ చక్రవర్తి 2 వికెట్లు
• సిరీస్ స్థితి: 1-1 సమం