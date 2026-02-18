నమీబియాతో మ్యాచ్.. బ్యాటింగ్కు రాని ఆజామ్.. భర్తీ చేసిన యువ బ్యాటర్.. ఎవరంటే.?
Babar Azam: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో బాబర్ ఆజామ్ ప్రదర్శన పేలవంగా కొనసాగుతోంది. కానీ పాకిస్తాన్ జట్టు ఇప్పుడు ఆజామ్ కు అసలు బ్యాటింగ్ చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. నమీబియాపై బాబర్ బ్యాటింగ్ చేయడానికి కూడా రాలేదు.
బాబర్ అజామ్ను ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో
నమీబియాపై పాకిస్తాన్ జట్టు తీసుకున్న ఓ నిర్ణయంపై బాబర్ అజామ్ అభిమానులు తీవ్ర నిరాశ చెందారు. నమీబియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో బాబర్ అజామ్ను ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చేర్చారు. కానీ అతన్ని బ్యాటింగ్కు పంపలేదు.
డగౌట్లో కూర్చున్నాడు..
బాబర్ పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉండి డగౌట్లో కూర్చున్నాడు. కానీ అతన్ని బ్యాటింగ్కు పంపలేదు. వాస్తవానికి బాబర్ నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. కానీ నమీబియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఖవాజా నఫే నాలుగో స్థానంలో, షాదాబ్ ఖాన్ను ఐదో స్థానంలో పంపారు.
బాబర్ను బ్యాటింగ్కు ఎందుకు పంపలేదు?
బాబర్ అజామ్ను బ్యాటింగ్కు పంపకపోవడానికి అసలు కారణం రన్ రేట్ను వేగవంతం చేయడమే. సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సల్మాన్ అఘా ఫాస్ట్ గా బ్యాటింగ్ చేశారు, ఆ రన్ రేట్ను కొనసాగించడానికి, ఖవాజా నఫేను పంపారు, అతను 5 పరుగులకే అవుట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత షాదాబ్ ఖాన్ వచ్చి 163 స్ట్రైక్ రేట్తో 36 పరుగులు చేశాడు.
బాబర్ అజామ్ స్ట్రైక్ రేట్
బాబర్ అజామ్ స్ట్రైక్ రేట్ చాలా తక్కువ. నిజానికి, అతను T20 ప్రపంచ కప్లో అత్యల్ప స్ట్రైక్ రేట్ ఉన్న బ్యాట్స్మెన్. ఈ పాకిస్తాన్ బ్యాట్స్మన్ టోర్నమెంట్లో కేవలం 111.80 స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు చేశాడు. అందుకే నమీబియాపై బాబర్ను బ్యాటింగ్కు పంపలేదు.
సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ సెంచరీ
బాబర్ కు బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం రాలేదు. కానీ ఈ మ్యాచ్ లో సాహిబ్ జాదా ఫర్హాన్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అతను తన తొలి T20 అంతర్జాతీయ సెంచరీని సాధించాడు. అతను 58 బంతుల్లో 100 పరుగులు చేశాడు. అతను తన ఇన్నింగ్స్ లో నాలుగు సిక్సర్లు, 11 ఫోర్లు బాదాడు.