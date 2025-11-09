వరుసగా 6 సిక్సర్లు.. 11 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ.. ఎవరీ ఆకాష్ కుమార్ చౌదరి?
Akash Kumar Choudhary : మేఘాలయ క్రికెటర్ ఆకాష్ కుమార్ చౌదరి చరిత్ర సృష్టించాడు. రంజీ ట్రోఫీలో 11 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీతో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. వరుసగా ఎనిమిది సిక్సర్లతో దుమ్మురేపాడు.
ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన ఆకాష్ కుమార్ చౌదరి
మేఘాలయ యంగ్ బ్యాటర్ ఆకాష్ కుమార్ చౌదరి సూరత్లో ఆదివారం చరిత్ర సృష్టించాడు. రంజీ ట్రోఫీ గ్రూప్ మ్యాచ్లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్పై అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆకాష్ కేవలం 11 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ చరిత్రలో ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ రికార్డును సాధించాడు.
ఈ ఘనతతో ఆకాష్, 2012లో ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు వేన్ వైట్ చేసిన 12 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ రికార్డును బద్దలుకొట్టాడు. సిక్సర్ల వర్షం కురిపించిన ఆకాష్ ప్రదర్శనతో మైదానం ఒక్కసారిగా ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది.
వరుసగా ఎనిమిది సిక్సర్లతో ఆకాష్ కుమార్ చౌదరి అరుదైన ఘనత
మేఘాలయ తరఫున ఆకాష్ ఎనిమిదో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు దిగాడు. జట్టు స్కోరు అప్పటికే 576/6 వద్ద ఉంది. ఆ సమయంలో ఆకాష్ మైదానంలోకి వచ్చి ఏ మాత్రం సమయం వృథా చేయలేదు. అతను వరుసగా ఎనిమిది బంతులను సిక్సర్లుగా కొట్టాడు, అందులో ఒక ఓవర్లో లిమార్ డాబీ బౌలింగ్ లో ఆరు సిక్సర్లు బాదాడు.
ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో చాలా అరుదైన ఘనత. రవి శాస్త్రి, గ్యారీ సోబర్స్, మైక్ ప్రోక్టర్ లాంటి దిగ్గజాలు మాత్రమే ఇంతవరకు ఆరు సిక్సర్లు వరుసగా కొట్టిన రికార్డులు సృష్టించారు.