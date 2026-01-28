టీ20 ప్రపంచకప్లో కాటేరమ్మ కొడుకే కీలకం.. ఊపొచ్చిందో ప్రత్యర్ధులు వణుకే
Abhishek Sharma: భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో అభిషేక్ శర్మ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. గువాహటిలో జరిగిన మూడో మ్యాచ్లో కేవలం 14 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించి, భారత్ను విజేతగా నిలిపాడు.
కాటేరమ్మ కొడుకు విధ్వంసం
భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను భారత్ అద్భుతంగా కైవసం చేసుకుంది. తొలి మూడు మ్యాచ్లను గెలుచుకుని, 3-0 ఆధిక్యంతో సిరీస్ను భారత్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ విజయంలో యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతని ధాటిగా ఆడే విధానం, ముఖ్యంగా గువాహటి వేదికగా జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో ప్రదర్శించిన ఆటతీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
కీలక పాత్రలో మనోడే
గువాహటిలో జరిగిన మూడో టీ20లో అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో కివీస్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. కేవలం 14 బంతుల్లోనే తన హాఫ్ సెంచరీని పూర్తి చేసుకుని, టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత సాధించిన భారతీయ ఆటగాళ్ల జాబితాలో రెండవ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. అతని బ్యాటింగ్ విన్యాసాలతో చరిత్ర సృష్టించాడని చెప్పవచ్చు. ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ కేవలం 20 బంతుల్లోనే 68 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు, భారత్ విజయంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించాడు.
ఇదేం ఊచకోత..
న్యూజిలాండ్ నిర్దేశించిన 154 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 10 ఓవర్లలోనే ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో సునాయాసంగా ఛేదించింది. అభిషేక్ శర్మ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్సే ఈ లక్ష్య ఛేదనలో కీలకంగా మారింది. అతని దూకుడు స్వభావం జట్టుకు వేగవంతమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చింది.
ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ..
వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీల విషయానికి వస్తే, అభిషేక్ శర్మ దిగ్గజ ఆల్ రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్ రికార్డుకు చాలా దగ్గరగా వచ్చాడు. 2007 టీ20 ప్రపంచ కప్లో ఇంగ్లాండ్పై యువరాజ్ సింగ్ కేవలం 12 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ బాదాడు, అది ఒక సంచలనం. అభిషేక్ ఆ రికార్డుకు కేవలం రెండు బంతుల దూరంలో నిలిచిపోయాడు.
హార్దిక్ రికార్డు బద్దలు
అయినప్పటికీ, అతను హార్దిక్ పాండ్యా రికార్డును మాత్రం బద్దలు కొట్టాడు. 2022లో అహ్మదాబాద్లో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో హార్దిక్ 16 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. ఇప్పుడు అభిషేక్ 14 బంతుల్లోనే ఆ ఫీట్ సాధించి, హార్దిక్ రికార్డును అధిగమించాడు. ఈ ప్రదర్శన అభిషేక్ శర్మను భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తుకు ఆశాజనకంగా నిలుపుతుంది, త్వరలో జరగబోయే కీలక టోర్నమెంట్లలో అతని పాత్ర మరింతగా పెరుగుతుందని ఆశించవచ్చు.