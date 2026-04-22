Abhishek Sharma : ఈ శర్మకు బౌలింగ్ చేయడం ఆ ప్లేయర్ల కర్మ..! 20 బంతుల్లో సెంచరీ ఏంటి సామీ..!!
ఐపీఎల్ 2026లో మరోసారి అభిషేక్ శర్మ గ్రౌండ్ షేకింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. సన్ రైజర్స్ హైదరాాబాద్ హోంగ్రౌండ్ లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ బౌలర్లను చితక్కొడుతూ అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు. దీంతో ఒకట్రెండు కాదు ఏకంగా ఏడు రికార్డులు బద్దలుగొట్టాడు. అవేంటో చూద్దాం.
అభిషేక్ శర్మ రికార్డుల మోత...
అభిషేక్ శర్మ... ఈ పేరును డిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆటగాళ్ళు జీవితంలో మర్చిపోలేరేమో.. అంతటి విధ్వంసం సృష్టించాడు ఈ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) ఓపెనర్, వైస్ కెప్టెన్. నిన్న (ఏప్రిల్ 21, మంగళవారం) హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తో తలపడ్డ ఎస్ఆర్హెచ్ అద్భుత విజయం సాధించింది. బౌండరీలతో విరుచుకుపడ్డ అభిషేక్ ఐపిఎల్ చరిత్రలో నిలిచిపోయే మరో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ సాధించాడు.
అభిషేక్ శర్మ కేవలం 68 బంతుల్లో 10 సిక్సర్లు, 10 ఫోర్లతో 135 పరుగులు చేశాడు. అంటే కేవలం 20 బంతుల్లోనే అతడు సిక్సర్లు, ఫోర్లు ద్వారానే వంద పరుగులు సాధించాడన్నమాట. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 198.53. అభిషేక్ పరుగుల సునామీ కారణంగా సన్రైజర్స్ 20 ఓవర్లలో 242/2 భారీ స్కోరు చేసింది.
ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కేవలం 47 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసి, ఐపీఎల్ 2026లో రెండో వేగవంతమైన సెంచరీని నమోదు చేశాడు. ఇదొక్కటే కాదు ఇలాంటి మరికొన్ని రికార్డులు కూడా బద్దలుగొట్టాడు. అభిషేక్ శర్మ తన 135 పరుగుల ఇన్నింగ్స్తో బద్దలు కొట్టిన కీలక రికార్డులేంటో ఓసారి చూద్దాం.
1. టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీల రికార్డు...
అభిషేక్ శర్మ తన T20 కెరీర్లో 9వ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. దీంతో టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన భారత బ్యాటర్గా విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును సమం చేశాడు. ఇప్పటివరకు టీ20 ఫార్మాట్ లో 8 సెంచరీలు చేసిన రోహిత్ శర్మను ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓపెనర్ అధిగమించాడు. ఓవరాల్గా ఈ ఫార్మాట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన వారి జాబితాలో అభిషేక్ ఏడో స్థానంలో ఉన్నాడు.
అభిషేక్ శర్మ తొమ్మిది టీ20 సెంచరీలలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రెండు, ఐపీఎల్లో రెండు ఉన్నాయి. మిగిలిన ఐదు సెంచరీలు సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో సాధించాడు. ఇది డొమెస్టిక్, ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్లో అతని నిలకడను చూపిస్తుంది.
2. ఐపిఎల్ అత్యధిక సిక్సర్లు
ఐపీఎల్ ఇన్నింగ్స్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాళ్ల ఎలైట్ లిస్ట్లో అభిషేక్ శర్మ చేరాడు. ఇంతకుముందు ఈ ఘనత సాధించిన వారిలో వెస్టిండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్ ఉన్నాడు. గేల్ ఐపీఎల్ చరిత్రలో నాలుగు ఇన్నింగ్స్లలో 10కి పైగా సిక్సర్లు కొట్టాడు. అభిషేక్ తొలిసారిగా ఐపీఎల్ 2025లో పంజాబ్ కింగ్స్పై 141 పరుగుల రికార్డు ఇన్నింగ్స్లో 10 సిక్సర్లు కొట్టాడు. ఇప్పుడు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో మళ్లీ అదే సంఖ్యలో సిక్సర్లు బాదాడు.
3. సన్ రైజర్స్ తరపున ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీలు..
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరఫున అభిషేక్ శర్మకు ఇది రెండో సెంచరీ. ఈ ఫ్రాంచైజీకి ఒకటి కంటే ఎక్కువ సెంచరీలు చేసిన మూడో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. అతని కంటే ముందు డేవిడ్ వార్నర్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఈ ఘనత సాధించారు.
రెండుసార్లు 50 కంటే తక్కువ బంతుల్లోనే సెంచరీ చేసిన మొదటి SRH బ్యాటర్ అభిషేక్. ఐపీఎల్ 2025లో 40 బంతుల్లో, 2026లో 47 బంతుల్లో సెంచరీలు చేశాడు. అంతేకాదు ఐపీఎల్ చరిత్రలో SRH బ్యాటర్ చేసిన టాప్ 2 అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్లు (141, 135*) అభిషేక్ శర్మ పేరు మీదే ఉన్నాయి.
4. అత్యధికసార్లు 130+ స్కోర్
135 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో అభిషేక్ శర్మ టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో క్రిస్ గేల్, ఆరోన్ ఫించ్ల రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. వాళ్లిద్దరూ మూడుసార్లు 130+ స్కోర్లు చేయగా, అభిషేక్ ఇప్పుడు నాలుగు సార్లు ఈ ఘనత సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఈ నాలుగు 130+ స్కోర్లలో ఒకటి ఐపీఎల్లో, మరొకటి జనవరి 2025లో ఇంగ్లండ్పై T20I మ్యాచ్లో (135), ఇంకొకటి గత ఏడాది నవంబర్లో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో పంజాబ్ తరఫున బెంగాల్పై (148) నమోదు చేశాడు. ఇది అతని నిలకడకు నిదర్శనం.
5. శ్రేయాస్ అయ్యర్ రికార్డు బద్దలు
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై 10 సిక్సర్లతో టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో ఐదు వేర్వేరు సందర్భాలలో 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సిక్సర్లు కొట్టిన మొదటి భారత బ్యాటర్గా అభిషేక్ నిలిచాడు. నాలుగు సార్లు ఈ ఘనత సాధించిన శ్రేయాస్ అయ్యర్ రికార్డును అతను అధిగమించాడు. అంతేకాకుండా అభిషేక్ T20లలో మొత్తం 354 సిక్సర్లు కొట్టాడు. ఈ ఫార్మాట్లో ఒక భారత బ్యాటర్ కొట్టిన ఐదో అత్యధిక సిక్సర్లు ఇవి.
6. ఐపిఎల్ లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్..
ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఏ ఇతర భారత బ్యాటర్ సాధించని ఘనతను అభిషేక్ శర్మ సాధించాడు. టోర్నమెంట్ ఆల్-టైమ్ టాప్ 5 అత్యధిక వ్యక్తిగత ఇన్నింగ్స్ల జాబితాలో రెండు స్కోర్లను నమోదు చేశాడు. శర్మ చేసిన 141, 135* స్కోర్లు ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ టాప్ 5 జాబితాలో ఉన్నాయి. ఇది ఫ్రాంచైజీ టీ20 క్రికెట్లో రికార్డ్ బ్రేకింగ్ నాక్లు ఆడగల అతని అరుదైన సామర్థ్యాన్ని చూపిస్తుంది. గతంలో, ఐపీఎల్ టాప్ స్కోర్ల జాబితాలో ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు చోటు సంపాదించిన ఘనతను క్రిస్ గేల్ సాధించాడు.
7. 50 కంటే తక్కువ బంతుల్లో సెంచరీ
50 కంటే తక్కువ బంతుల్లో ఏడు టీ20 సెంచరీలు చేసిన తొలి భారత బ్యాటర్గా అభిషేక్ శర్మ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై అతను 47 బంతుల్లో సెంచరీ కొట్టాడు. ఈ ఏడు ఫాస్ట్ సెంచరీలలో రెండు ఐపీఎల్లో, రెండు టీ20Iలలో, మిగిలిన మూడు సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో వచ్చాయి. ఇది అన్ని ప్రధాన టీ20 ఫార్మాట్లలో అతని నిలకడ, విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ సామర్థ్యాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. భారత బ్యాటర్లలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ మూడు సెంచరీలతో (అన్ని టీ20Iలలో) ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.