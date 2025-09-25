Coconut: పూజలో కొబ్బరికాయ కుళ్లిపోతే దాని అర్థం ఏంటి? అశుభానికి సంకేతమా?
Coconut: దేవుడి పూజలో కొబ్బరికాయలు కొట్టడం చాలా సహజం. అయితే.. ఒక్కోసారి కొబ్బరికాయ కుళ్లిపోతూ ఉంటుంది. అలా కాయ కుళ్లిపోతే అశుభం అని భయపడుతూ ఉంటారు. దీని గురించి గ్రంథాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
హిందూ మతంలో కొబ్బరికాయలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఏదైనా శుభకార్యంలో, పూజలో కొబ్బరి కాయను పగలకొడుతూ ఉంటారు. దేవుడికి ఈ కాయను సమర్పించడం వల్ల కోరికలు నెరవేరతాయి అని భావిస్తారు. పూజలో కొబ్బరికాయను కొట్టి.. దానిని ప్రసాదంలా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే.. కొబ్బరికాయను కొట్టిన ప్రతిసారీ.. అది ఒకేలా పగలదు. రెండు ముక్కలు ఒకే పరిమాణంలో ఉండవు. అంతేకాదు.. కొబ్బరికాయలో పువ్వు వస్తే ఒక అర్థం. కుళ్లిపోతే మరో అర్థం.. సగానికి పగులితే ఒక అర్థం.. ఇలా ఉంటుంది. మరి, దేని అర్థం ఏంటో తెలుసుకుందామా.....
కొబ్బరికాయ సరిగ్గా సగానికి పగిలితే....
మీరు దేవుడిని పూజించి కొబ్బరికాయ సరిగ్గా.. మధ్యలోకి రెండు ముక్కలు అయితే.. దానిని శుభ సంకేతంగా భావిస్తారు. దీని అర్థం.. దేవుని ఆశీస్సులు మీకు పూర్తిగా ఉన్నాయని అర్థం. కొబ్బరికాయ మధ్యలో పగిలితే.. దానిని మీరు ఒక్కరే తినకూడదు. ప్రసాదంగా అందరికీ పంచాలి. అలా చేయడం వల్ల.. దీని ప్రయోజనాలు మరింత పెరుగుతాయి.
సమానంగా పగలకపోతే
కొన్నిసార్లు కొబ్బరికాయ సరిగ్గా పగలదు. ఒక వైపు ఎక్కువగా, మరోవైపు తక్కువగా పగిలిపోతుంది. చిన్న ముక్కలు మాత్రమే విరిగిపోతాయి. శాస్త్రాల ప్రకారం, దీనిలో చెడు ఏమీ లేదు. ఇది అశుభ సంకేతం కాదు. మీరు దీని గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కూడా మంచిది కావచ్చు.
3. ఊయల కొబ్బరి: చాలా అరుదుగా, కొబ్బరికాయ ఊయల కొబ్బరిగా మారుతుంది. అంటే, విరిగిన భాగం ఊయలలా కనిపిస్తుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం, కొబ్బరి ఇలా పగిలితే... ఇంట్లో ఊయల కడతారని అర్థం. అంటే... ఇంట్లో కి చిన్న పిల్లలు రాబోతున్నారని దీని సంకేతం.
కొబ్బరికాయలో పువ్వు..
కొన్నిసార్లు కొబ్బరికాయ పగలకొట్టినప్పుడు పువ్వు కనిపిస్తుంది. ఒక పువ్వు కనిపిస్తే, దీనిని శాస్త్రాలలో శుభప్రదంగా భావిస్తారు. మీరు మీ అన్ని పనులలో విజయం సాధిస్తారని , అది శుభప్రదంగా ఉంటుందని దీని అర్థం.
5. చెడ్డ కొబ్బరికాయ: కొన్నిసార్లు పూజకు సమర్పించిన కొబ్బరి చెడిపోతుంది. అది కుళ్ళిపోతుంది. ప్రజలు దానిని చెడు శకునంగా భావిస్తారు. ఇలాంటి కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు తమకు ఏమి జరుగుతుందో అని ఆందోళన చెందుతారు. కానీ దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం, పూజలో ఉపయోగించే కొబ్బరికాయ చెడిపోతే, దానిని శుభప్రదంగా భావిస్తారు. కొబ్బరిని తల్లి లక్ష్మీదేవితో పోల్చారు. కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు అది చెడిపోతే, దేవుడు నైవేద్యాన్ని అంగీకరించాడని ఇది సూచిస్తుంది. అందుకే.. కొబ్బరి కుళ్లిపోతే మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
6. ఎండిన కొబ్బరి: పూజకు నీటితో కూడిన కొబ్బరిని మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. కొన్నిసార్లు కొబ్బరి ఎండిపోతుంది. దీనిని కూడా అశుభంగా భావించాల్సిన అవసరం లేదు. శుభం గానే పరిగణించాలి. కొబ్బరి ఎండిపోతే, మీ కోరికలు త్వరలో నెరవేరుతాయని అర్థం.