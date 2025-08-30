Brahmma Kamalam: దేవుడు పూజకు బ్రహ్మ కమలం పూలు వాడొచ్చా?
శివుడు.. గణేశుడిని పునరుజ్జీవింపచేసినప్పుడు.. బ్రహ్మ దేవుడు ఆనందంతో ఈ పుష్పాన్ని స్పష్టించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
బ్రహ్మ కమలం..
బ్రహ్మ కమలం చాలా అరుదుగా పూసే పువ్వు. ఇది చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ పూలు సంవత్సరమంతా పూయవు. సీజనల్ గానే పూస్తాయి. అది కూడా చాలా తక్కువగానే పూస్తాయి. హిందూ మతంలో ఈ పువ్వుకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీనిని దైవిక పుష్పంగా పరిగణిస్తారు. శివుడు.. గణేశుడిని పునరుజ్జీవింపచేసినప్పుడు.. బ్రహ్మ దేవుడు ఆనందంతో ఈ పుష్పాన్ని స్పష్టించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. రాత్రిపూట మాత్రమే వికసించే ఈ పూలను ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది తమ ఇళ్ల్లో పెంచుకుంటున్నారు. మరి.. ఈ ఫూలను పూజలో వాడొచ్చా..? వాడితే కలిగే ప్రయోజనాలేంటి అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
బ్రహ్మ కమలం వెనక పౌరాణిక కథలు..
బ్రహ్మ కమలం పువ్వుకు సంబంధించి అనేక కథలు, పౌరాణిక నమ్మకాలు ఉన్నాయి. పురాతన హిందూ మత గ్రంథంగా పరిగణించే బుుగ్వేదంలో, బ్రహ్మ కమలం పువ్వును స్వచ్ఛతకు చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. మరో నమ్మకం ప్రకారం, ఈ పువ్వు విశ్వ సృష్టికర్త బ్రహ్మ కన్నీళ్ల నుంచి వచ్చిందని నమ్ముతారు. మరి కొన్ని నమ్మకాల ప్రకారం, ఒక రాక్షసుడు విష్ణువు భార్య లక్ష్మీ దేవిని చంపిన తర్వాత ఆమెను రక్షించడానికి విష్ణువు బ్రహ్మ కమలం పువ్వును ఉపయోగించాడని కూడా నమ్ముతారు.
దైవిక శక్తికి చిహ్నం
బ్రహ్మ కమలం పువ్వు విశ్వ సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మతో సంబంధం ఉన్న పువ్వు. ఇది ఒక ఉన్నత శక్తి ఉనికికి ప్రాతినిధ్యంగా పరిగణిస్తారు. చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులు ఈ మొక్కను దైవిక ఉనికిని స్వాగతించడానికి వారి ఇళ్లలో పెంచుకుంటారు. ఈ పువ్వును పూజలో ఉపయోగిస్తారు. బ్రహ్మ కమలం పువ్వును ఇంట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఇంట్లోకి వస్తాయని నమ్ముతారు.
విష్ణువు పూజలో ఉపయోగించే పువ్వు..
భారతదేశం అంతటా అనేక విష్ణు దేవాలయాలు , విష్ణు పూజా స్థలాలలో బ్రహ్మ కమలం పువ్వు విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ పువ్వును విష్ణువుకు సమర్పించడం మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. ఈ పూలను అవి దొరికే సమయంలో పూజలో ఉపయోగించవచ్చు.
బ్రహ్మ కమలం పువ్వు జ్ఞాన రూపం
శాస్త్రాల ప్రకారం, బ్రహ్మ కమలం చాలా శుభప్రదమైన , పవిత్రమైన మొక్క. ఈ పువ్వు విశ్వ సృష్టికర్తతో దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉన్నందున, బ్రహ్మ కమలం చాలా సానుకూలత, శ్రేయస్సును ఆహ్వానిస్తుంది. ఇది మీకు అదృష్టాన్ని, అనేక అవకాశాలను కూడా ఆహ్వానిస్తుంది. బ్రహ్మ కమలం జ్ఞానోదయం , స్వచ్ఛతకు చిహ్నం.