- Mantra: నెల రోజులు ఈ మంత్రాలు జపిస్తే... మీ జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది, కష్టాలన్నీ తీరినట్లే..!
Mantra: కొన్ని మంత్రాలను నిరంతరం జపించడం ద్వారా, మనం జీవితంలో మంచి మార్పును పొందవచ్చు. నెల రోజుల పాటు ఉదయం, సాయంత్రం ఈ మంత్రాలను జపిస్తే జీవితంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందుతారు.
chanting
జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లాలని కోరుకునేవారు చాలా మంది ఉంటారు. కానీ... ఎంత కష్టపడినా కొందరు ఆ స్థాయికి చేరుకోలేరు. అలా.. జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి వెళ్లలేకపోతున్నాం అని బాధపడేవారు ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. రోజు రోజుకీ జీవితంలో నిరుత్సాహంతో బాధపడుతున్నవారు ప్రతి రోజూ నెల రోజుల పాటు... కొన్ని మంత్రాలు చదివితే... జీవితంలో కచ్చితంగా పురోగతి సాధించగలరు. సానుకూల వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉంది. మరి, ఏ రోజు ఏ మంత్రాలను చదవాలో తెలుసుకుందాం....
మొదటి దశ మంత్రం 1 నుంచి 5 రోజులు...
మొదటి రోజు, మీరు గణేష్ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మంత్ర జప దినచర్యను ప్రారంభించాలి. మొదటి రోజు మీరు ‘ఓం గం గణపతయే నమ:’ అనే మంత్రాన్ని జపించాలి. మీరు దీనిని 1 నుంచి 5 రోజుల వరకు జపించాలి. సాయంత్రం పూట మాత్రం మీరు మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపించాలి. గణపతి మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మహా మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపించడం రక్షణ, ధైర్యం లభిస్తుంది.
రెండవ దశ మంత్రం 6 నుండి 10 రోజులు
రెండవ రోజు, మీరు తెల్లవారుజామున 'ఓం ఐం సరస్వత్యై నమః' అనే సరస్వతి దేవి మంత్రాన్ని జపించాలి. మీరు 6 నుండి 10వ రోజు వరకు దీనిని జపించాలి. ఈ మంత్రం కమ్యూనికేషన్, సృజనాత్మకత , తెలివితేటలను పెంచుతుంది. సాయంత్రం, మీరు 'ఓం హనుమతే నమః' అనే హనుమంతుని మంత్రాన్ని జపించాలి. ఇది కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టడానికి ధైర్యం , దృఢ సంకల్పాన్ని కలిగిస్తుంది.
మూడవ దశ మంత్రం 11 నుండి 15 రోజులు
11 నుండి 15 రోజులు, మీరు ఉదయాన్నే మహాలక్ష్మి మంత్రాన్ని జపించాలి. ఈ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల మీకు శ్రేయస్సు రావడమే కాకుండా ఆర్థిక వృద్ధి కూడా వస్తుంది. సాయంత్రం, మీరు కుబేర గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించాలి. ఈ మంత్రం సంపద , శ్రేయస్సును పెంచుతుంది.
నాల్గవ దశ మంత్రం 16 నుండి 20 రోజులు
15 రోజుల తర్వాత, అంటే 16 నుండి 20వ రోజు వరకు, ఉదయం గాయత్రి మంత్రాన్ని తప్పకుండా జపించాలి. ఇది వ్యక్తి కెరీర్లో ఆత్మవిశ్వాసం, పురోగతిని తెస్తుంది. గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల స్పష్టత, మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. దీనితో పాటు, మీరు సాయంత్రం ఓం శ్రీం గం సౌభాగ్య లక్ష్మీ గణపతయే నమః అనే మంత్రాన్ని జపించాలి. ఈ మంత్రం అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. అవకాశాలను పెంచుతుంది.
ఐదవ దశ మంత్రం 21 నుండి 25 రోజులు
20 రోజుల తర్వాత, 21 నుండి 25వ రోజు వరకు, ఉదయం, దుర్గాదేవి మంత్రం 'ఓం దుర్గాయై నమః' పఠించండి. ఈ మంత్రాన్ని పఠించే వ్యక్తి బలం , ధైర్యాన్ని పొందుతారు. వారు తమ జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలు నాశనమవుతాయి. సాయంత్రం, శ్రీ గణేష్ రక్ష మంత్రాన్ని పఠించండి. ఇది మీ కెరీర్లోని సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.
ఆరవ దశ మంత్రం 25 నుండి 30 రోజులు
25 నుండి 30వ రోజు వరకు, ఉదయం గణేష్, సరస్వతి , లక్ష్మీ మంత్రాలను జపించండి. ఇది మీకు విజయం, ఆర్థిక వృద్ధిని తెస్తుంది. మీ ప్రణాళికలు ఫలిస్తాయి. సాయంత్రం, మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపించండి. ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మీకు స్థిరత్వం, ఆత్మవిశ్వాసం , దైవ రక్షణ లభిస్తుంది.