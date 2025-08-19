ఈ నాలుగు పదాలు శనీశ్వరుడికి విపరీతంగా కోపం తెప్పిస్తాయి.. జాగ్రత్త..!
శని అనుగ్రహిస్తే.. జీవితంలో మంచి స్థాయికి వెళ్లగలుగుతారు. అదే శనికి మీపై కోపం వస్తే మాత్రం ఊహించని కష్టాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని జోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
shani dosh
తొమ్మది గ్రహాలలో శనిని న్యాయ దేవుడు అని పిలుస్తారు. శని కోపం నుంచి తప్పించుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. శనికి మన మీద కోపం వస్తే.. చాలా సమస్యలు ఎదుర్కోవలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక సమస్యలు, పనిలో ఒత్తిడి, చికాకు, కోపం అన్నీ పెరిగిపోతాయి. అంతేకాకుండా.. మనకు తెలీకుండానే చెడు అలవాట్లకు అలవాటు పడతారు. తెలీకుండానే మోసాల్లో చిక్కుకుంటారు. జీవితంలో పురోగతి చూడటం కష్టం అవుతుంది. ఉద్యోగం కోల్పోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అయితే.. శని అనుగ్రహం ఉన్నా.. మనం మాట్లాడే కొన్ని మాటల ద్వారా శని కోపాన్ని గురి అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. మరి.. శని దుష్ప్రభావాలు లేకుండా ఉండాలంటే... ఎలాంటి పదాలు మాట్లాడకూడదో తెలుసుకుందాం...
శని దేవుడికి తేడాలు ఉండవు. పేదవాడా, ధనవంతుడా, తెలుపు, నలుపు అనే తేడా లేకుండా.. ప్రతి ఒక్కరికీ వారు చేసిన తప్పులకు తగినవిధంగా శిక్షలు విధించేవాడే శని. తప్పు చేసి పోలీసులు, కోర్టుల నుంచి అయినా శిక్ష తప్పించుకోవచ్చేమో కానీ.. కర్మ నుంచి మాత్రం తప్పించుకోలేరు. కచ్చితంగా శిక్ష పడుతుంది. అదేవిధంగా మనం మాట్లాడే మాటలు కూడా సరిగా ఉండాలి.
1.నేనే సహాయం చేశాను...
మనిషికి మనిషి సహాయం చేసుకోవడం తప్పనిసరి. అయితే.. చేసిన సహాయాన్ని చాలా రహస్యంగా ఉంచాలి. నువ్వు సహాయం పొందితే అందరికీ చెప్పుకోవచ్చు.. అది మంచిదే. కానీ, సహాయం చేసిన వాళ్లు మాత్రమే.. తామే సహాయం చేశామని మాత్రం గొప్పలు చెప్పుకోకూడదు. మీరు ఇలా చెప్పుకోవడం సహాయం పొందిన వారికి ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. ఆల్రెడీ బాధలో ఉన్నవారు మరింత బాధపడే అవకాశం ఉంటుంది.దీని వల్ల.. మీరు చేసిన దానికి కూడా విలువ ఉండదు. కాబట్టి, గొప్పలు చెప్పుకోకూడదు. ఈ అలవాటు శనికి నచ్చదు.
2.విజయానికి కారణం నేనే...
ఏదైనా విజయం సాధించినప్పుడు, అది నా వల్లే జరిగింది అని చాలా మంది గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కానీ, మీ శ్రమ లేకుండా.. ఆ విజయానికి క్రెడిట్ తీసుకోవడాన్ని శని దేవుడు హర్షించడు. పైగా శిక్షించే ప్రమాదం ఉంది. అహంకారపు మాటలను శని అస్సలు సహించడు. వేరొకరి శ్రమకు తాము క్రెడిట్ తీసుకునేవారిపై శని కన్నెర్ర చేసే ప్రమాదం ఉంది.
3.దేవుడికి నేనంటే ఇష్టం..
విశ్వాసం, క్రమశిక్షణ, శ్రద్ధ , ప్రేమతో జీవించే వారికి ఎల్లప్పుడూ దేవుని దయ ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది, ఎటువంటి సద్గుణాలు లేకుండా, తాము దేవునికి ఇష్టమైన కుమారులమని చెబుతూ తిరుగుతారు. అదే అందరికీ చెప్పి నమ్మిస్తారు. కానీ శని అలాంటి మాటలను ఎప్పుడూ క్షమించడు. దేవుని దయ పొందడానికి, ఒకరు సంసిద్ధత , సద్గుణాలను కలిగి ఉండాలి.
4.నేను ఏమి చేసినా, దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడు..
మానవులు తప్పులు చేయడం సహజం. వాటిని సరిదిద్దుకుని జీవితాన్ని గడపాలి. కానీ కొంతమంది తమ తప్పులను గ్రహించకుండా లేదా తమ తప్పుల గురించి తెలుసుకోకుండా జీవిస్తారు. వారు చేసే అన్ని చెడు పనులను దేవుడు క్షమిస్తాడనే మనస్తత్వంలో ఉంటారు. అంతే కాదు, వారు పదే పదే అదే మాట చెబుతూ ఉంటారు. కొంతమంది, 'ఏ దేవుడు వచ్చినా, అతను నన్ను ఏమీ చేయలేడు' అని అంటారు. అలాంటి మాటలు కూడా శనికి విపరీతమైన కోపం వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి.. ఈ మాటలు పొరపాటున కూడా మాట్లాడకూడదు.