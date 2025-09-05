Chandra Grahan 2025: గ్రహణ కాలంలో గర్భిణీలు ఏం చేయాలి?
సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడుతోంది. మరి, ఈ గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఏం చేయాలి..? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
చంద్ర గ్రహణం ఎప్పుడు..?
ఈ ఏడాది చివరి చంద్ర గ్రహణం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం ఏర్పడుతోంది. ఈ చంద్ర గ్రహణం భారత్ లో కూడా కనపడుతుంది. కాబట్టి… గ్రహణ ప్రభావం భారత్ పై కూడా ఉంది. మరి, ఈ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు.. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? నిపుణులు ఏమంటున్నారో చూద్దాం…
గ్రహణానికి దూరంగా గర్భిణీ స్త్రీలు..
గర్భిణీ స్త్రీలు నేరుగా గ్రహణానికి గురికాకూడదు. ఆ సమయంలో బయటకు వచ్చి.. గ్రహాణాన్ని చూడకపోవడమే మంచిది. గ్రహణం సమయంలో ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లకూడదు. ఇంటి కిటికీలు, తలుపులు కూడా మూసివేయాలి.
పదునైన వస్తువులు...
గ్రహణం సమయంలో గర్భిణులు పదునైన వస్తువులు వాడకూడదు. కత్తెర, కత్తి, సూది వంటివి వాడటం వలన పిల్లలకు శారీరక లోపాలు రావచ్చు. కాబట్టి.. అలాంటి వస్తువులు వాడకూడదు. వాటిని తాకకూడదు.
ఆహారం...
చంద్రగ్రహణం సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమీ తినకూడదు, త్రాగకూడదు. గ్రహణం ప్రారంభం కావడానికి ముందే భోజనం చేయాలి.
గ్రహణ సమయంలో నిద్రపోవచ్చా?
గర్భిణీ స్త్రీలు చంద్రగ్రహణం సమయంలో నిద్రపోకూడదు. గ్రహణం సమయంలో నిద్రపోవడం మంచిది కాదు.
గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు ఏం చేయాలి?
చంద్రగ్రహణం సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు మంత్ర జపం చేయవచ్చు. ఇది గర్భంలో ఉన్న శిశువుపై శుభప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
