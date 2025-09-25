Moles:ముఖం మీద ఎక్కడ పుట్టుమచ్చ ఉంటే అదృష్టమో తెలుసా?
Moles: మన ముఖం, పాదం, నుదురు, కడుపు.. ఇలా ఒక్కో చోట ఉండే పుట్టుమచ్చ ఒక్కో అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఉండే మచ్చలు... అదృష్టాన్ని తెస్తే.... కొన్ని సమస్యలు, కష్టాలకు కూడా కారణం అవుతాయి.
ప్రతి ఒక్కరికీ శరీరంపై పుట్టుమచ్చ ఉంటుంది. ఇది చాలా కామన్. శరీరంపై ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోచోట పుట్టుమచ్చ ఉంటుంది. ఆ పుట్టుమచ్చలు ఉన్న స్థానానికి కూడా చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఒక్కో ప్రదేశంలో ఉండటం వల్ల దాని అర్థం మారుతుంది. జోతిష్య శాస్త్రంలో మచ్చ శాస్త్రానికి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. మన ముఖం, పాదం, నుదురు, కడుపు.. ఇలా ఒక్కో చోట ఉండే పుట్టుమచ్చ ఒక్కో అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఉండే మచ్చలు... అదృష్టాన్ని తెస్తే.... కొన్ని సమస్యలు, కష్టాలకు కూడా కారణం అవుతాయి. మరి..అదృష్టాన్ని ఇచ్చేవి ఏంటో తెలుసుకుందాం....
నుదుటి కుడివైపు పుట్టుమచ్చ...
మీ నుదుటి కుడివైపున పుట్టుమచ్చ ఉంటే... మీరు అదృష్టవంతులు అని అర్థం. ఇక్కడ పుట్టుమచ్చ ఉన్నవారు జీవితంలో కచ్చితంగా ధనవంతులు అవుతారు. వీరిని విజయం ఎప్పుడూ వరిస్తూనే ఉంటుంది. అంతేకాదు... వీరికి జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మీరు ఎల్లప్పుడూ సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడూ శాంతి ఉంటుంది. వీరు ఏ పని చేసినా... దాని నుంచి భారీ లాభాలు పొందుతారు.
పెదవిపై పుట్టుమచ్చ
జ్యోతిష్యం ప్రకారం, పెదవిపై పుట్టుమచ్చ చాలా శుభప్రదం. పెదవి పైన పుట్టుమచ్చ ఉంటే, వారు చాలా అందంగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా, వారికి పెద్ద కుటుంబాన్ని నిర్వహించే బలం ఉంటుంది. వారికి చాలా ఓపిక, సహనం , ప్రేమ ఉంటుంది.
కనుబొమ్మ కింద పుట్టుమచ్చ...
కంటి కింద పుట్టుమచ్చ ఉంటే, వారు తెలివైనవారు, చాలా సృజనాత్మకంగా ఉంటారని అర్థం. వారు ఎటువంటి మూఢనమ్మకాలను నమ్మరు. వారి మనస్సు , తెలివి సరైనదని భావించే వాటిని మాత్రమే వారు నమ్ముతారు. వారు ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మరు. వారు అడిగిన వెంటనే ఎవరికీ డబ్బు ఇచ్చే రకం కాదు. వారు తమ భవిష్యత్తు కోసం కష్టపడి పనిచేస్తారు.
పెదవి కింద పుట్టుమచ్చ
పెదవి కింద పుట్టుమచ్చ ఉంటే, వారు స్వచ్ఛమైన హృదయులు. వీరికి ఆకలి ఎక్కువ . మీరు రుచికరమైన ఆహారాన్ని వండుకుని వడ్డిస్తే, మీరు వారి హృదయాలను సులభంగా గెలుచుకోవచ్చు. మీరు ఏ విషయానికి అయినా చాలా త్వరగా ఆకర్షితులవుతారు. అదనంగా, మీరు ఎల్లప్పుడూ కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటారు. సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
కుడి చెంపపై పుట్టుమచ్చ
జ్యోతిష్యం ప్రకారం, మీ కుడి చెంపపై పుట్టుమచ్చ ఉంటే, మీరు చాలా సున్నితమైన వ్యక్తి. ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేసినా, మీరు చాలా త్వరగా గాయపడతారు. గర్వించదగ్గ మరో విషయం ఏమిటంటే, మీరు మీ తల్లిదండ్రుల పట్ల ఇతరులకన్నా ఎక్కువ గౌరవం కలిగి ఉంటారు. వీటన్నిటితో పాటు, ఈ పుట్టుమచ్చ మీకు అదృష్టం , సంపదను కూడా తెస్తుంది. మీరు మీ ఆస్తి , వాహనాలన్నింటినీ కలిగి ఉంటారు. కానీ మీ ఎడమ చెంపపై పుట్టుమచ్చ ఉండటం శుభం కాదు.
కంటి పుట్టుమచ్చ
మీ కంటిలో పుట్టుమచ్చ ఉంటే, మీలాంటి అందమైన , అదృష్టవంతులు ఎవరూ లేరు. మీకు పుట్టుకతోనే అన్ని సంపదలు ఉంటాయి. మీరు కష్టపడి పనిచేసినా, చేయకపోయినా, అన్ని సౌకర్యాలు ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉంటాయి. మీరు సంపదతో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుతారు. కంటిలో పుట్టుమచ్చ ఉన్నవారు ఎప్పటికీ పేదరికంతో జీవించరు. మీకు అన్ని విలాసాలు లభిస్తాయి.. అందుకే.. మీరు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.