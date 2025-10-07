Chanakya Niti: ఆడపిల్లలు ఉన్న తండ్రి పొరపాటున కూడా ఈ పనులు చేయకూడదు..!
Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం.. తండ్రి, కూతుళ్ల బంధం చాలా గొప్పది. ఆడపిల్ల ఉన్న ప్రతి తండ్రి కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే... వారి ప్రేమ, మాధుర్యం జీవితాంతం ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఆడపిల్ల ఉన్న తండ్రి పొరపాటున కూడా కొన్ని పనులు అస్సలు చేయకూడదు.
చాణక్య నీతి...
ఆచార్య చాణక్యుడు తన చాణక్య నీతిలో, జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి లోతైన, ఆచరణాత్మక సూత్రాలను అందిస్తాడు. ఈ సూత్రాలు సామాజిక, రాజకీయ జీవితాన్ని మాత్రమే కాకుండా మానవ సంబంధాలను కూడా తెలియజేస్తాయి. మరి, చాణక్య నీతి ప్రకారం...ఆడ పిల్లలు ఉన్న తండ్రి ఏమి చేయకూడదో కూడా చాణక్యుడు మనకు చెప్పాడు. మరి, అవేంటో చూద్దాం...
కూతురి కోరికలను గౌరవించకపోవడం..
చాణక్య నీతి ‘న యథేచతి తత్ క్రియార్థ పుత్రీం ప్రతి యాది’ అని చెబుతోంది. దీని అర్థం తండ్రి తన కూతురి కోరికలను అగౌరపరచకూడదు. తన కూతురి భావాలు, కలలు, ఆకాంక్షలను అర్థం చేసుకోవడం తండ్రి ప్రాథమిక విధి. ఆమె విద్య, వృత్తి లేదా వివాహం వంటి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలపై మీ కుమార్తె అభిప్రాయాన్ని విస్మరించడం మీ మధ్య బంధానికి చీలిక అవుతుంది. చాణక్యుడి ప్రకారం, అలా చేయడం వల్ల మీ కూతురి ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుంది. తండ్రి తర్వాత తన నిర్ణయం గురించి పశ్చాత్తాపపడొచ్చు.
కూతురిని కంట్రోల్ చేయాలని చూడటం..
చాణక్య నీతి "నతిసంనాదతి కన్యా పితా యః స్వచ్ఛాయ చరేతు" అని చెబుతుంది. దీని అర్థం తండ్రి తన కూతురిపై అధిక నియంత్రణను కలిగి ఉండకూడదు. తన కూతురికి స్వాతంత్ర్యం , స్వావలంబన నేర్పడం ముఖ్యం. స్నేహితులను కలవడం లేదా వృత్తిని ఎంచుకోవడం వంటి ప్రతి కార్యకలాపాన్ని పరిమితం చేయడం వల్ల ఆమె వ్యక్తిత్వం దెబ్బతింటుంది. ఇది ఆమె ఎదుగుదలను కుంటుపరుస్తుందని చాణక్య నమ్ముతాడు. సమతుల్య మార్గదర్శకత్వం మాత్రమే ఆమెకు శక్తినిస్తుంది.
మీ కూతురి ముందు అనైతికంగా ప్రవర్తించడం
చాణక్య నీతి "పితా ధర్మః స్వయం రక్షాత్ కన్యా దృష్టియా ప్రభావతి" అని చెబుతుంది - ఒక తండ్రి తన కూతురికి, మొదటి హీరోకి ఆదర్శం. కాబట్టి మీ కూతురి ముందు మంచిగా ప్రవర్తించడం మర్చిపోవద్దు. అబద్ధం చెప్పడం, అనైతిక చర్యలు చేయడం లేదా ఆమె ముందు అగౌరవంగా ప్రవర్తించడం ఆమె మనస్సుపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఇది కుటుంబ గౌరవాన్ని దెబ్బతీయడమే కాకుండా, కూతురు తన తండ్రిపై నమ్మకాన్ని కూడా కోల్పోవచ్చు. చాణక్యుడి ప్రకారం, అలాంటి ప్రవర్తన తరువాత తండ్రికి ఇబ్బంది, పశ్చాత్తాపాన్ని కలిగిస్తుంది.
కుమార్తె వివాహంలో తొందరపాటు లేదా అజాగ్రత్త
చాణక్య నీతి "కన్యా దానం విచారం సత్ న త్వరాయ న చలస్యే" - కుమార్తె వివాహం తొందరపాటు లేదా నిర్లక్ష్యంగా కాకుండా ఆలోచనాత్మకంగా చేయాలి. తండ్రి తన కుమార్తెకు తగిన వరుడిని ఎంచుకోవడంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆమె విద్య, విలువలు , భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం ముఖ్యం. సామాజిక ఒత్తిడి లేదా తొందరపాటు కారణంగా తప్పు వరుడిని ఎంచుకోవడం కుమార్తె జీవితాన్ని దుర్భరం చేస్తుంది. చాణక్య ప్రకారం, ఇది తండ్రి చేసే అతిపెద్ద తప్పు కావచ్చు.
కుమార్తె భద్రతను నిర్లక్ష్యం చేయడం
చాణక్య నీతి "కన్యా రక్ష పితా ధర్మః, యత్ర న సత్ తత్ర దోషః" అని పేర్కొంది - తన కుమార్తెను రక్షించడం తండ్రి అత్యున్నత విధి. ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యం పాపానికి దారితీస్తుంది. తన కుమార్తె , శారీరక, మానసిక, సామాజిక భద్రతను నిర్ధారించడం తండ్రి విధి. ఆమె విద్య అయినా, సామాజిక వాతావరణం అయినా లేదా భావోద్వేగ అవసరాలు అయినా, తండ్రి తీర్చాలి. భద్రత విషయంలో అయితే మరింత ఎక్కువ అప్రమత్తంగా ఉండాలి, చాణక్యుడి ప్రకారం, భద్రత విషయంలో నిర్లక్ష్యం కుమార్తె భవిష్యత్తును ప్రమాదంలో పడేస్తుంది.