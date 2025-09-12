- Home
- Chanakya Niti: ఇలాంటి నలుగురు ఉంటే.... మీ లైఫ్ ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయినట్లే..!
Chanakya Niti: కొన్ని పరిస్థితులు, సంబంధాలు నెమ్మదిగా ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయని చాణక్యుడు చెప్పారు. మనిషి బతికి ఉన్నా కూడా.. చచ్చిన వారితో సమానమట. కాబట్టి, కొన్ని లక్షణాలు ఉన్న మనుషులకు దూరంగా ఉంటేనే లైఫ్ బాగుంటుంది.
చాణక్యుడు ఏమన్నాడంటే...
తమ జీవితం అందరికన్నా గొప్పగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ.. అది అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. మన జీవితం సరిగా ఉండకపోవడానికి మన చుట్టూ ఉండే మనుషులు కూడా కారణం అవుతారని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు. ఆయన ప్రకారం.. కొందరు వ్యక్తులను ఎప్పుడూ మన జీవితానికి దూరంగా ఉంచాలి. అలా ఉంచని సమయంలో... మన లైఫ్ స్పాయిల్ అవ్వడం పక్కా.
చాణక్య నీతి...
కొన్ని పరిస్థితులు, సంబంధాలు నెమ్మదిగా ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయని చాణక్యుడు చెప్పారు. మనిషి బతికి ఉన్నా కూడా.. చచ్చిన వారితో సమానమట. కాబట్టి, కొన్ని లక్షణాలు ఉన్న మనుషులకు దూరంగా ఉంటేనే లైఫ్ బాగుంటుంది.
చెడు స్వభావం గల భార్య..
ఒక వ్యక్తికి చెడు స్వభావం కలిగిన భార్య ఉంటే... అతని జీవితం నరకంలా మారుతుందని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు.అలాంటి భార్య ఇంటి శాంతి, ఆనందాన్ని నాశనం చేస్తుంది. ఆ వ్యక్తికి ఇంట్లో సంతోషం ఉండదు. సమాజంలో అవమానాలు ఎక్కువగా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితి జీవితాన్ని భారంగా మారుస్తుంది.
చెడు స్నేహితుడు
స్నేహం జీవితానికి గొప్ప పునాది. కానీ ఒక స్నేహితుడు చెడ్డవాడైతే, మీ జీవితాన్ని కూడా నాశనం చేస్తాడు. ఒక చెడు స్నేహితుడు తన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటాడు. సమయం వచ్చినప్పుడు, అతను మిమ్మల్ని మోసం చేస్తాడు. మిమ్మల్ని మరింత బాధపెడతాడు. అలాంటి స్నేహితుడిని కలిగి ఉండటం అంటే జీవించి ఉన్నప్పుడు మరణాన్ని ఎదుర్కోవడం లాంటిదని చాణక్య నమ్ముతాడు.
గొడవపడే పనిమనిషి..
చాణక్య నీతి ప్రకారం, ఇంటి పనిమనిషి ఎల్లప్పుడూ గొడవపడి, యజమానితో వాదించి, ఆదేశాలను పాటించకపోతే, ఆ ఇంటి వాతావరణాన్ని పాడు చేస్తాడు. అలాంటి సేవకుడు కుటుంబ ఖ్యాతిని , క్రమాన్ని ప్రభావితం చేస్తాడు. ఇది జీవితాన్ని దుర్భరం చేస్తుంది.
కష్టంలో సహాయం చేయని బంధువు
కష్ట సమయాల్లో బంధువుల నిజమైన స్వభావం బయటపడుతుంది. చాణక్యుడి ప్రకారం, బంధువులు కష్ట సమయాల్లో మీకు మద్దతు ఇవ్వకపోతే, కేవలం అందరి ముందు గొప్పల కోసం మాత్రమే మాట్లాడితే.. అలాంటి బంధువులు ఉన్నా ఒకటే లేకపోయిన ఒకటే. అలాంటి బంధువులు జీవితాన్ని దుఃఖం , అవమానంతో నింపుతారు.
సంతోషకరమైన జీవితానికి ఏకైక మార్గం
మన జీవితంలోని సంబంధాలను , పరిస్థితులను చాలా ఆలోచనాత్మకంగా అంగీకరించాలని చాణక్య నీతి మనకు బోధిస్తుంది. చెడ్డ భార్య, దుష్ట స్నేహితుడు, మాట్లాడే సేవకుడు , పనికిరాని బంధువు... ఈ నలుగురు వ్యక్తులు జీవించి ఉండగానే జీవితాన్ని మరణం వైపుకు నెట్టేస్తారు. కాబట్టి... ఇలాంటి వ్యక్తులను మీ లైఫ్ లో నుంచి దూరం చేయడమే మంచిది.