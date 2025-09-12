Garuda Purana: దాన ధర్మాలు కుడి చేతితోనే ఎందుకు చేయాలి..?
Garuda Purana: ప్రతి పనిలోనూ కుడి చేతిని శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఇది సూర్యుడు, బృహస్పతితో ముడి పడి ఉంటుంది. కుడి చెయ్యి.. బలం, స్వచ్ఛత, మతం, దాతృత్వానికి చిహ్నంగా.. ఇక ఎడమ చెయ్యి.. చంద్రుడు, రాహువుతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
దాన ధర్మాలు..
హిందూ మతం, గ్రంథాలలో దానధర్మాలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. పేదవారికీ, అవసరంలో ఉన్నవారికి దానం చేసి సహాయం చేయడం వల్ల.. మన పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయని, పుణ్యం వస్తుందని భావిస్తారు. అయితే... జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం దానం చేసే సమయంలో కొన్ని నియమాలు పాటించడం చాలా ముఖ్యం. మరీ... ముఖ్యంగా ఎవరికి అయినా.. ఏదైనా దానం చేసేటప్పుడు... కుడి చేతితోనే ఇవ్వాలని మన పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. ఎడమ చేతితో దానాలు అస్సలు చేయకూడదని చెబుతుంటారు. ఈ సంప్రదాయం వెనక కారణం ఏంటి? హిందూ పురాణాల్లో, గరుడ పురాణాల్లో దీని గురించి ఏం చెప్పారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
ఎడమ చేతిని ఎందుకు వాడకూడదు?
కుడి చెయ్యిని శుభప్రదం..
హిందూ తత్వ శాస్త్రంలో.. కుడి చేయి స్వచ్ఛత, శుభం, దైవిక శక్తికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. ఇది సూర్యుడితో ముడిపడి ఉంటుంది. ఇది శక్తి, దాతృత్వం, జ్ఞానాన్ని సూచిస్తుంది. కుడి చేతిని ఎల్లప్పుడూ దానధర్మాల్లో ఉపయోగించడం గౌరవం గా భావిస్తారు. కేవలం.. దానధర్మాలలో మాత్రమే కాదు.. ఎవరినైనా ఆశీర్వదించడానికి కూడా కుడి చేయి మంచిదని భావిస్తారు. మరోవైపు, ఎడమ చేతిని కుడి చేతి కంటే తక్కువ శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇది ప్రధానంగా మలవిసర్జన, శుభ్రపరచడం లేదా రోజువారీ పనులు వంటి వ్యక్తిగత లేదా అశుద్ధ కార్యకలాపాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఎడమ చేతితో దానధర్మాలు చేయడం ఆ కార్యానికే అగౌరవంగా పరిగణిస్తారు.
జోతిష్యశాస్త్రం ఏం చెబుతోంది..?
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, కుడి చేతిని సూర్యుడు, బృహస్పతి పాలిస్తారు. ఇవి శ్రేయస్సు, దాతృత్వం , ధర్మానికి చిహ్నాలుగా పరిగణిస్తారు. కుడి చేతితో దానం చేయడం వల్ల ఈ గ్రహాల నుండి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి, ఇది అదృష్టానికి దారితీస్తుంది . ప్రతికూల కర్మ పరిణామాల నుండి రక్షణను అందిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ఎడమ చేయి చంద్రుడు , రాహువు తో ప్రభావితమవుతుంది. ఈ శక్తులు అస్థిరంగా ఉంటాయి. ఎడమ చేతితో దానం చేయడం స్వార్థం లేదా అగౌరవాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది కర్మ ప్రయోజనాలను తగ్గిస్తుంది. మరోవైపు, కుడి చేతితో దానం చేయడం కర్మను సమతుల్యం చేస్తుంది.
ఇదే కాదు, జ్యోతిషశాస్త్రంతో పాటు, గరుడ పురాణం , ధర్మశాస్త్రంలో కూడా దానం, పూజ , ఆహారం ఎల్లప్పుడూ కుడి చేతితోనే చేయాలని ప్రస్తావించారు.