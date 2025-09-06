Vastu Tips: దక్షిణ దిశలో ఈ మొక్కలు నాటితే.. ఇంట్లో డబ్బుకు లోటు ఉండదు..!
వాస్తు శాస్త్రంలో దక్షిణ దిశకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ దిశలో పూర్వీకులు ఉంటారని నమ్ముతారు. మీరు కనుక ఈ దిశలో కొన్ని మెక్కలను పెంచితే... ఆ ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుంది.
Vastu tips
వాస్తు మన జీవితాలను చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ వాస్తు నియమాల ప్రకారం.. ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులు ఉంచుకోవడం వల్ల శ్రేయస్సు,ఆనందం కలుగుతాయి. కొన్ని ఇంట్లో ఉంటే.. ఎక్కువగా సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా.. కొన్ని మొక్కలను ఇంట్లో పెంచుకోవడం వల్ల.. అది కూడా సరైన దిశలో ఆ మొక్కలు ఉంటే ఇంట్లో సంతోషం, ఆనందం, ఆర్థికాభివృద్ధి పెరుగుతుంది. మరి, ఆ మొక్కలు ఏంటో తెలుసుకుందామా...
దక్షిణ దిశలో మనీ ప్లాంట్...
వాస్తు ప్రకారం, ఇంటికి దక్షిణ దిశలో మనీ ప్లాంట్ నాటడం చాలా మంచిది. అదే.. ఈ మొక్కను మీరు ఆగ్నేయ దిశలో నాటితే.. ఈ ప్రయోజనాలు మరింత రెట్టింపు అవుతాయి. ఈ దిశను ఇంటికి అగ్ని కోణంగా పరిగణిస్తారు. ఈ ప్రదేశంలో నాటిన మనీ ప్లాంట్ ఎల్లప్పుడూ సంపదను రెట్టింపు చేస్తుంది.ఈ దిశలో మనీ ప్లాంట్ నాటడం వల్ల గణేశుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఈ దిశలో మనీ ప్లాంట్ నాటడం వల్ల ఇంటి ఆనందం , శ్రేయస్సు పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, మనీ ప్లాంట్ను ఇంటి ఈశాన్య దిశలో మాత్రం ఎప్పుడూ నాటకూడదు.
ఇంటికి దక్షిణ దిశలో మల్లె మొక్కలను నాటండి.
వాస్తు ప్రకారం, మల్లె మొక్క దాని సువాసన కారణంగా ఎల్లప్పుడూ సానుకూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది. మీరు దానిని సరైన దిశలో నాటితే, అది భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధంలో దూరాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది వైవాహిక జీవితంలో ఆనందాన్ని తెస్తుంది. మీరు ఈ మొక్కను ఇంటికి దక్షిణ దిశలో నాటితే, అది మరింత మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. సానుకూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది. మీరు దానిని ఇంటికి దక్షిణ దిశలో ఏదైనా తలుపు లేదా కిటికీ దగ్గర ఉంచవచ్చు.
వేప చెట్టును ఇంటికి దక్షిణ దిశలో ఉంచవచ్చు...
జ్యోతిష్యం ప్రకారం, వేప మొక్క ఎల్లప్పుడూ అంగారకుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇంట్లో ఈ మొక్కను నాటడం వల్ల అంగారకుడి మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఇంటికి దక్షిణ దిశలో నాటితే, అది సంపదను ఆకర్షిస్తుంది. మీ ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్సు ఉంటుంది. ఈ దిశలో నాటిన చెట్టు సంపదను సృష్టిస్తుంది. వేప మొక్క శనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంట్లో నాటడం వల్ల శని చెడు ఫలితాలు కూడా తగ్గుతాయి.
ఇంటికి దక్షిణ దిశలో కలబంద మొక్క...
వాస్తు ప్రకారం కలబంద మొక్క ఒక వ్యక్తి వృత్తి, పనితో ముడిపడి ఉంటుంది. మీరు దానిని ఇంటికి సరైన దిశలో నాటితే, అది మంచి డబ్బు సంపాదించడానికి , జీవితంలో విజయం సాధించడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ మొక్కను నాటడం ద్వారా, గౌరవం పెరుగుతుంది. డబ్బు వేగంగా పెరుగుతుంది. ఈ మొక్కను సరైన దిశలో నాటడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది.