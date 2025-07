తెలుగు తేజం, భారత గ్రాండ్ మాస్టర్ కోనేరు హంపీ ఫిడే మహిళల చెస్ వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్లో అడుగుపెట్టి చరిత్ర సృష్టించారు. జార్జియాలోని బటుమిలో జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్లో చైనాకు చెందిన ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ యుక్సిన్ సాంగ్‌ను 1.5-0.5తో ఓడించి సెమీఫైనల్ బెర్తును కన్ఫార్మ్ చేసుకున్నారు. మొదటి గేమ్‌లో విజయం సాధించిన హంపీ, రెండవ గేమ్‌లో సమానంగా ముగించుకొని సెమీఫైనల్‌లోకి ప్రవేశించారు.

Grandmaster Koneru Humpy is through to the Semifinals of FIDE Women's World Cup 2025! Humpy defeated Chinese IM Yuxin Song 1.5-0.5 in their match to eliminate her and move to the next round.



Humpy scored a great win over Yuxin with the White pieces in Game 1, and held a draw… pic.twitter.com/rf5oQUzTtL

