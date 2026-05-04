NTR-Vijay: దేశ రాజకీయాల్లో సరికొత్త సంచలనం, అప్పుడు ఎన్టీఆర్, ఇప్పుడు విజయ్.. ఇద్దరికి కలిసి వచ్చింది ఇదే
నలభై ఏళ్ల క్రితం ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చి సంచలనం సృష్టించారు. ఇప్పుడు దళపతి విజయ్ అదే తరహాలో సంచలనం సృష్టించారు. నలభై ఏళ్ల గ్యాప్లో సేమ్ రిపీట్ అయ్యింది.
అప్పుడు ఎన్టీఆర్, ఇప్పుడు విజయ్
నందమూరి తారకరామారావు (ఎన్టీఆర్) భారత రాజకీయ చరిత్రలో ఒక అసాధారణ అధ్యాయం. పార్టీ పెట్టిన కేవలం తొమ్మిది నెలల్లోనే అధికారంలోకి వచ్చి రికార్డు సృష్టించారు. సరిగ్గా నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత, తమిళనాట విజయ్ తన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీతో అటువంటి ప్రభంజనాన్నే సృష్టించి, తొలి ప్రయత్నంలోనే ప్రభావాన్ని చూపడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. అధికారం చేపట్టే అవకాశం ఉంది. పోటీ చేసిన మొదటిసారే ఆయన సీఎం కాబోతున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఎన్టీఆర్, విజయ్ సక్సెస్ సీక్రెట్ గురించి చూస్తే.
1. ఆత్మగౌరవ నినాదం - చారిత్రక విజయం
1982లో ఎన్టీఆర్ 'తెలుగుదేశం' పార్టీని స్థాపించినప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ ఏకఛత్రాధిపత్యం నడుస్తోంది. ఢిల్లీ పాలకుల ముందు తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింటోందన్న నినాదంతో ఎన్టీఆర్ ప్రజల్లోకి వెళ్లారు. కేవలం తొమ్మిది నెలల కాలంలోనే రాష్ట్రమంతా పర్యటించి, 1983 ఎన్నికల్లో 201 సీట్లు గెలుచుకుని ప్రభంజనం సృష్టించారు. ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ పుట్టిన ఏడాదిలోపే అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకోవడం అప్పట్లో ఒక సంచలనం.
2. తమిళనాట విజయ్ 'దళపతి' మార్క్
తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎప్పుడూ ద్రవిడ పార్టీల చుట్టూనే తిరుగుతుంటాయి. డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే వంటి దిగ్గజ పార్టీల మధ్య విజయ్ తన TVK పార్టీని 2024లో స్థాపించారు. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా బరిలోకి దిగి, ఎటువంటి పొత్తులు లేకుండా భారీ స్థానాల్లో ఆధిక్యం సాధించడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఎన్టీఆర్ తరహాలోనే విజయ్ కూడా తనకున్న అశేష ప్రజాభిమానాన్ని ఓట్ల రూపంలోకి మార్చుకోవడంలో సఫలీకృతులయ్యారు.
3. సిద్ధాంతాలు, ప్రజాకర్షణ
ఎన్టీఆర్ 'కూడు, గూడు, బట్ట' వంటి కనీస అవసరాలను ఎజెండాగా పెట్టుకుని, 2 రూపాయలకే కిలో బియ్యం పథకంతో పేదలకు చేరువయ్యారు. విజయ్ కూడా తన సిద్ధాంతాల్లో 'లౌకిక సామాజిక న్యాయం', 'అవినీతి రహిత పాలన'ను ప్రధానంగా వినిపించారు. ఇద్దరు నాయకులకు ఉన్న 'మాస్ ఇమేజ్' యువతను, మహిళా ఓటర్లను విశేషంగా ఆకర్షించింది. ముఖ్యంగా విజయ్ తన సినిమాల ద్వారా నిర్మించుకున్న సామాజిక స్పృహ కలిగిన ఇమేజ్ ఈ ఎన్నికల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది.
4. వారసత్వ రాజకీయాలకు సవాల్
ఎన్టీఆర్ ఏ విధంగానైతే అప్పటి కాంగ్రెస్ వారసత్వ రాజకీయాలను ఎదిరించారో, విజయ్ కూడా ప్రస్తుత డీఎంకే వారసత్వ రాజకీయాలను తన ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. రాజకీయ అనుభవం లేకపోయినా, ప్రజల నాడిని పట్టుకోవడంలో విజయ్ చూపిన తెగువ ఎన్టీఆర్ నాటి రాజకీయ వ్యూహాలను గుర్తుచేస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో బలమైన కార్యకర్తల నెట్వర్క్ (విజయ్ మక్కల్ ఇయక్కం) ఉండటం ఆయనకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అయింది.
5. కొత్త శకానికి ఆరంభం
ఎన్టీఆర్ విజయం తెలుగు రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త శకాన్ని ఎలాగైతే మొదలుపెట్టిందో, విజయ్ ఆధిక్యం తమిళ రాజకీయాల్లో ద్రవిడ ముద్రను దాటి ఒక ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదిగింది. అధికారం చేపట్టడం లేదా ఒక బలమైన నిర్ణయాత్మక శక్తిగా అవతరించడం ద్వారా విజయ్, ఎన్టీఆర్ నెలకొల్పిన 'తొలి ప్రయత్న విజయం' అనే సంప్రదాయాన్ని పునరావృతం చేశారు. ఇది భవిష్యత్తులో ఇతర రాష్ట్రాల్లోని సినీ ప్రముఖులకు ఒక కొత్త మార్గదర్శిగా నిలవనుంది.