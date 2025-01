76th Republic Day of India: ఒకప్పుడు అశాంతిని ఎదుర్కొన్న కాశ్మీర్‌లోని లాల్ చౌక్ ఇప్పుడు రెపరెపలాడే త్రివర్ణ పతాకం, మిరుమిట్లు గొలుపే లైట్లతో మెరిసిపోతోంది. ఇక్క‌డ‌ డాన్సులు చేస్తూ రిపబ్లిక్ డే వేడుక‌లు జ‌రుపుకుంటున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది.



Lal Chowk, Republic Day, Srinagar,

లాల్ చౌక్‌లో డాన్సులు చేస్తూ రిపబ్లిక్ డే సంబరాలు

కాశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్‌లోని లాల్ చౌక్‌లో నిర్మించిన క్లాక్ టవర్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఒకప్పుడు ఉగ్రవాదులు, గ్రెనేడ్‌ల బారిన పడిన ఈ ప్రాంతం.. ఇప్పుడు ప్రతి జాతీయ దినోత్సవంలో త్రివర్ణ పతాకాల వెలుగులతో మెరిసిపోతోంది. భారతదేశ 76వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా లాల్ చౌక్ ముందు కొంతమంది యువత దేశభక్తి గీతాలకు నృత్యం చేయడం కనిపించింది. సంబంధిత వీడియోలో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

ఒకవైపు క్లాక్ టవర్ త్రివర్ణ పతాకం వెలుగులో తడిసి ముద్దవుతుంటే మరోవైపు కొంత మంది సంబరాలు చేసుకుంటూ దాని ముందు డ్యాన్స్ చేస్తూ 'ధర్తి సున్‌హరి అంబర్ నీలా...' అంటూ పాట సాగింది.

#WATCH | Jammu and Kashmir: People dance and celebrate at Lal Chowk in Srinagar on the occasion of 76th #RepublicDay🇮🇳 pic.twitter.com/tVppfAhHnd

— ANI (@ANI) January 26, 2025