Will : మీ ఆస్తుల కోసం కన్నబిడ్డలు తన్నుకోకుండా ఉండాలంటే.. వీలునామా ఇలా రాయించుకొండి

కడుపున పుట్టిన బిడ్డలు ఆస్తిపాస్తుల కోసం తన్నుకోకుండా ఉండాలంటే బ్రతికుండగానే వీలునామా రాయించుకోవడం ఉత్తమం. అయితే వీలునామాను ఎలా నమోదు చేయాలి? అవసరమైన పత్రాలు ఏమిటి? పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.

how to create a will in india

మనం సంపాదించే ప్రతి రూపాయి కన్న బిడ్డలకు చెందాలని కోరుకుంటాం... లేదంటే అయినవారికి దక్కాలని అనుకుంటాం. ఇలా జీవితాంతం ఎంతో కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తిపాస్తులను మనకు నచ్చినవారికే దక్కేలా రాసేదే వీలునామా. మన తదనంతరం ఎవరికి ఏం దక్కాలో బ్రతికుండగానే నిర్ణయించడం... దానికి చట్టబద్దత కల్పించడమే ఈ వీలునామా. మనం కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తులను ఎవరు వారసత్వంగా పొందాలో పేర్కొనే వీలునామాను ఎలా తయారు చేయాలి? పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. వీలునామా అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క తుది కోరికలను వ్యక్తపరిచడమే కాదు వారి ఆస్తులను బదిలీ చేసే చట్టపరమైన పత్రం. ఆస్తి పంపిణీ, వారసత్వం, ఇతర విషయాలకు సంబంధించి తుది కోరికల అధికారిక పత్రాన్ని రూపొందించడానికి తగిన అధికారులతో వీలునామా దాఖలు చేయాలి. మీ ఆస్తి పంపిణీ ప్రణాళికలకు ఈ వీలునామా తగిన భద్రతను అందిస్తుంది... అలాగే కుటుంబంలో ఆస్తి వివాదాలను తగ్గిస్తుంది. ఇది మీరు ఆస్తిని ఇవ్వాలనుకుంటున్న వారికి ఆస్తి టైటిల్ డీడ్‌లను బదిలీ చేయడానికి కూడా వీలు కల్పిస్తుంది. వీలునామాలను భారతదేశంలో రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం, 1908 ప్రకారం రిజిస్టర్ చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు ఈ చట్టం ప్రకారం సంబంధిత రిజిస్ట్రేషన్ అధికారి వీలునామాను నమోదు చేయాలి. వీలునామా చేయాలనే తప్పనిసరి చట్టం లేనప్పటికీ దీనివల్ల వారసుల మధ్య వివాదాలు లేకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చు. అంతేకాదు దీనివల్ల ఇంక చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వీలునామా కుటుంబ వారసత్వాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది. ఇది జీవితపు చివరిరోజుల్లో ఒక వ్యక్తి తీసుకోగల తెలివైన అడుగు.



Registering a Will

వీలునామాను ఎలా నమోదు చేయాలి? భారతదేశంలో మీ వీలునామాను నమోదు చేసుకోవడానికి, మీరు నివసించే అధికార పరిధిలోని స్థానిక సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని సందర్శించాలి. వీలునామా నమోదు ప్రక్రియలో అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు కొంత రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వీలునామాకు అవసరమైన పత్రాలు: 1. వీలునామా రాయించే వ్యక్తి యొక్క రెండు పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు ఉండాలి. కొన్ని ప్రదేశాలలో ఈ ఫోటోలతో పాటు వేలిముద్రలను కూడా డిజిటల్ విధానంలో సేకరిస్తారు.

2. వీలునామా చేసే వ్యక్తి మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోగల పూర్తి సామర్థ్యం ఉందని ధృవీకరించే MBBS లేదా MD స్థాయి వైద్యుడి నుండి వ్రాతపూర్వక ధృవీకరణ పత్రం అవసరం.

3. వీలునామా రాయించే వ్యక్తి సంతకం

4. సంతకం చేయడానికి ఇద్దరు సాక్షులు డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో హాజరు కావాలి. వారు తమ ఫోటో ప్రూఫ్‌ను కూడా అందించాలి.

5. వీలునామా రాయించే వ్యక్తితో పాటు ఇద్దరు సాక్షుల గుర్తింపు రుజువు (ఐడెంటిటీ కార్డు) అందించాలి.

6. వీలునామా రాయించే వ్యక్తి చిరునామా రుజువు (నివాస ధృవీకరణ పత్రం) అందించాలి.

7. వీలునామా చేసే వ్యక్తితో నాటు ఇద్దరు సాక్షుల పాన్ కార్డు కూడా సమర్పించాలి.

8. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ నుండి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ పొందవచ్చు. సర్టిఫికెట్‌ను సురక్షితంగా ఉంచుకుని, దాని కాపీలను కుటుంబ సభ్యులకు మరియు నియమిత కార్యనిర్వాహకులకు సూచన కోసం ఇవ్వడం ఉత్తమం.



Benefits of Registering a Will

రిజిస్టర్డ్ వీలునామా యొక్క ప్రయోజనాలు: భారతదేశంలో వీలునామాను నమోదు చేయడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీని వలన ఒకరు జీవితాంతం కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తులు వారి మరణానంతరం నిజమైన లబ్ధిదారులకే చెందుతాయి. ఇతరులు ఆ ఆస్తులను ఆక్రమించుకునే అవకాశం ఉండదు. వివాదాలను నివారించడం: నమోదిత వీలునామా లబ్ధిదారుల మధ్య వివాదాలు తలెత్తకుండా చూసుకుంటుంది. మీ ఉద్దేశాన్ని ఈ వీలునామా స్పష్టంగా వ్యక్తం చేస్తుంది. అంటే మీ ఆస్తిపాస్తులు ఎవరికి ఎంత చెందాలో స్పష్టంగా తెలియజేయవచ్చు. ఆస్తి బదిలీ సులభతరం: ప్రొబేట్ అనేది కోర్టులో వీలునామాను ధృవీకరించే చట్టపరమైన ప్రక్రియ. రిజిస్టర్డ్ వీలునామా సాధారణంగా రిజిస్టర్ చేయని వీలునామాతో పోలిస్తే వేగవంతమైన, సున్నితమైన ప్రొబేట్ ప్రక్రియను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఆస్తిని వారసుడికి బదిలీ చేయడంలో సమయం మరియు చట్టపరమైన ఖర్చులను ఆదా చేస్తుంది. ఆస్తి రక్షణ: విల్ రిజిస్ట్రేషన్ కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తులను రక్షిస్తుంది. ఇది మీ ఇష్టానుసారమే అన్నీ పంపిణీ చేయబడతాయని నిర్ధారిస్తుంది. చాలా ఆస్తి ఉన్నా ఆస్తి వివాదాల్లో ఉన్నా వీలునామా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

రికార్డుల సంరక్షణ: నమోదు వీలునామా యొక్క అధికారిక రికార్డును సృష్టిస్తుంది. ఇది తరువాత రిజిస్ట్రార్ వద్ద సురక్షితంగా నిల్వ చేయబడుతుంది. ఇది వీలునామా మిస్సవడం, నాశనం కావడం లేదా దుర్వినియోగం అయ్యే ప్రమాదాన్ని నివారిస్తుంది. ఆస్తి బదిలీ సులభం: రిజిస్టర్డ్ వీలునామా మీ చట్టపరమైన వారసులు, లబ్ధిదారులకు మరింత అందుబాటులో ఉంటుంది. మీరు అధికారుల నుండి వీలునామా యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీని పొందవచ్చు మరియు సుదీర్ఘ చట్టపరమైన ప్రక్రియ ద్వారా వెళ్ళకుండానే ఆస్తి యాజమాన్యాన్ని క్లెయిమ్ చేయవచ్చు. మనశ్శాంతి: మీ వీలునామా చట్టబద్ధంగా నమోదు చేయబడిందని తెలుసుకోవడం వల్ల మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఇది మీ ఇష్టానుసారం ఆస్తిని నిర్వహించబడుతుందని నిర్ధారిస్తుంది. మీ ఆస్తి వారసుల భవిష్యత్తు శ్రేయస్సు కోసం ఇది చాలా అవసరం. సురక్షితమైన జీవితాన్ని గడపడానికి వారికి ఈ సంకల్పం అవసరమా?

