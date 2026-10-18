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- Devadasu Review: ఏఎన్నార్, కృష్ణల మధ్య పగను రగిలించిన సినిమా, దేవదాసు మూవీ రివ్యూ..
Devadasu Review: ఏఎన్నార్, కృష్ణల మధ్య పగను రగిలించిన సినిమా, దేవదాసు మూవీ రివ్యూ..
Devadasu Review: కొన్ని సినిమాలు చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి.. మరికొన్ని సినిమాలు చేదు జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోతాయి.. వివాదాలకు కారణం అవుతుంటాయి. అటువంటి సినిమానే కృష్ణ హీరోగా నటించిన దేవదాసు. ఈసినిమా వల్ల ఎన్ని వివాదాలు చెలరేగాయో తెలుసా?
అమరప్రేమ కథతో తెరకెక్కిన సినిమా..
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో "దేవదాసు" కథకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ రాసిన ఈ అమరప్రేమ కావ్యానికి ఇప్పటికే కె.ఎల్. సాహెగల్, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు (ANR) అద్భుతమైన రూపమిచ్చి ఆల్టైమ్ క్లాసిక్లుగా నిలబెట్టారు. అటువంటి మహత్తరమైన కథను, ముఖ్యంగా అక్కినేని చిత్రంతో పోలికలు తప్పవని తెలిసీ, సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తన కలర్ రీమేక్ ('పద్మాలయా పిక్చర్స్' బ్యానర్పై) ద్వారా దేవదాసు సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడం అప్పట్లో ఒక సంచలనం. విజయనిర్మల దర్శకత్వంలో రంగుల వర్ణాల్లో (Colour) రూపొందిన ఈ 'దేవదాసు' ఘన విజయం సాధించి, కృష్ణ నటజీవితంలో ఒక ప్రత్యేక రికార్డుగా నిలిచింది.
దేవదాసు కథ విషయానికి వస్తే..
చిన్ననాటి మిత్రులైన దేవదాసు (కృష్ణ), పార్వతి (విజయనిర్మల) ఒకరినొకరు ప్రాణంగా ప్రేమిస్తారు. పల్లెటూరి వాతావరణంలో పెరిగిన వీరిబంధం వయసుతో పాటు ప్రణయంగా మారుతుంది. అయితే అంతస్థుల వ్యత్యాసం, జమీందారీ అహంకారం వీరి ప్రేమకు అడ్డుగోడగా నిలుస్తాయి. దేవదాసు తండ్రి (ఎస్.వి. రంగారావు) వీరి పెళ్లికి నిరాకరిస్తాడు.
తండ్రి మాట దాటలేక, మానసిక క్షోభతో నగరానికి వెళ్లిన దేవదాసుకు చంద్రముఖి (జయంతి) అనే వేశ్య పరిచయమవుతుంది. దేవదాసులోని స్వచ్ఛమైన ప్రేమను చూసి ఆమె అతనిపై అనురాగం పెంచుకుంటుంది. మరొకవైపు పార్వతికి ఒక ముసలి జమీందారుతో పెళ్లి జరుగుతుంది. పార్వతి దూరమైందనే బాధను తట్టుకోలేక దేవదాసు మద్యానికి బానిసవుతాడు. చివరకు పార్వతి ఇంటి గడప ముందే తన చివరి శ్వాస విడవడంతో ఈ విషాద ప్రేమకావ్యం ముగుస్తుంది.
దేవదాసు మూవీ రివ్యూ..
1953 నాటి ఏఎన్ఆర్ 'దేవదాసు' చిత్రం విషాద రసానికి, అభినయానికి పెట్టింది పేరు. అలాంటి ట్రెండ్ సెట్టర్ తర్వాత మళ్లీ అదే కథను 1974లో కృష్ణ నిర్మించడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి. పద్మాలయా పిక్చర్స్ బ్యానర్ ఈ చిత్రాన్ని కలర్ వర్షన్లో ఎక్కడా ఖర్చుకు వెనుకాడకుండా గ్రాండ్గా తెరకెక్కించింది.
సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా.. పల్లెటూరి ప్రేమ, సరదాలు, చిన్ననాటి ముచ్చట్లతో సాఫీగా, ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. సెకండ్ హాఫ్ లో కథ విరహం, మద్యం, వేదన వైపు మళ్లుతుంది. కృష్ణ దేవదాసు పాత్రలో మాస్ హీరో ఛాయలు రాకుండా జాగ్రత్తపడటం, డైలాగ్ డెలివరీలో ఆవేదనను చూపించడం మెప్పిస్తుంది. అయితే, ఏఎన్ఆర్ వెర్షన్తో పోల్చి చూసే ప్రేక్షకులకు ఇది కొంత భిన్నమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్ ఎలా ఉంది?
సాధారణంగా మాస్, యాక్షన్, కౌబాయ్, జేమ్స్ బాండ్ తరహా పాత్రల్లో అలరించే కృష్ణ.. దేవదాసు లాంటి తీవ్రమైన భావోద్వేగాలు ఉన్న విరహి పాత్రలో ఒదిగిపోవడం విశేషం. అక్కినేని మార్కును మైండ్ నుంచి తుడిచేసి, తనదైన శైలిలో దేవదాసు ఆవేదనను, మద్యం మత్తులోని నైరాశ్యాన్ని చక్కగా పండించారు. క్లైమాక్స్ సన్నివేశాల్లో ఆయన నటన హృదయవిదారకంగా ఉంటుంది.
పార్వతిగా విజయనిర్మల అమాయకత్వం, ప్రేమ, పతివ్రతా ధర్మం, నిస్సహాయతలను అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు. కళ్లతోనే భావాలు పండించడంలో ఆమె నైపుణ్యం కనిపిస్తుంది. చంద్రముఖి పాత్రలో జయంతి అత్యుత్తమ నటనను కనబరిచారు. నాట్యగత్తెగా, దేవదాసుపై పవిత్రమైన ప్రేమను కురిపించే ప్రేయసిగా ఆమె పాత్ర సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. జమీందారుగా ఎస్. వి. రంగారావు గంభీరమైన నటన, గుమ్మడి, సూర్యకాంతం - శ్రీధర్ తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు.
ఎఎన్నార్ - కృష్ణ మధ్య గొడవలు..
ఎన్నార్ `దేవదాస్` లవ్ స్టోరీస్లో అప్పట్లో ఓ క్లాసిక్గా నిలిచింది. ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ మూవీస్లో అదొకటి. మంచి విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత సూపర్ స్టార్ కృష్ణ `దేవదాస్` మూవీ చేశాడు. ఇక్కడే ఇద్దరి మధ్య గొడవలయ్యాయి. కృష్ణ `దేవదాస్` మూవీ విడుదల సమయంలో.. ఏఎన్నార్ నటించిన `దేవదాస్`ని కూడా విడుదల చేశారట నిర్మాతలు. ఆ సినిమా ప్రభావం తమకి కూడా పనికి వస్తుందని ఆ మూవీని కొన్న నిర్మాతలు మళ్లీ రిలీజ్ చేశారట.
దీంతో కృష్ణ `దేవదాస్`పై చాలా ప్రభావం పడింది. దీంతో నవయుగ పిక్చర్స్ వాళ్లు కృష్ణ దేవదాస్కి డబ్బులు సప్లై చేశారట. కృష్ణ, సారధి స్టూడియో, నవయుగ వాళ్లు అంతా ఒక్కటయ్యారట. అలా ఏఎన్నార్తో, కృష్ణకి మధ్య విభేదాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
అప్పటికే అమెరికాలో ఉన్న అక్కినేని నాగేశ్వరరావు.. ఇండియాకి వచ్చారు. ఓ సినిమా చేయాలని చూస్తున్నప్పుడు ఆయనకు స్టూడియోలు లేకుండా చేశారు. షూటింగ్స్ కు ఇబ్బంది రావడంతో.. పట్టుదలతో అక్కినేని తనకే సొంత స్టూడియో ఉంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు కదా అని.. వెంటనే అన్నపూర్ణ స్టూడియోను నిర్మించారు.
అలా కృష్ణ - ఏఎన్నార్ మధ్య విభేదాలు దాదాపు 5 ఏళ్లు కొనసాగాయి. ఆ తర్వాత శోభన్ బాబుతో గోడవ కారణంగా కృష్ణ ఏఎన్నార్ దగ్గరకు వెళ్లి.. సినిమా చేద్దాం అని అనడంతో.. ఏఎన్నార్ కూడా సరే అన్నారు. ఇద్దరి కాంబోలో వచ్చి బ్లాక్ బస్టర హిట్ అయిన సినిమా హేమాహేమీలు.
దేవదాసు టెక్నికల్ బలం..
ఒక మహిళా దర్శకురాలిగా, అది కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ క్లాసిక్ రూపంలో ఇప్పటికే జనాదరణ పొందిన కథను రంగుల్లో తెరకెక్కించడం సాహసమనే చెప్పాలి. విజయనిర్మల ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా, భావోద్వేగాలు దెబ్బతినకుండా తెరకెక్కించారు. నాటి కాలానికి తగినట్లుగా రిచ్ విజువల్స్ చూపించడంలో దర్శకురాలిగా ఆమె విజయం సాధించారు. ఈ సినిమాకు రమేష్ నాయుడు అందించిన సంగీతం ప్రాణం పోసింది. పాటలు ఇప్పటికీ శ్రోతలను అలరిస్తూనే ఉన్నాయి.
పాటలన్నీ సన్నివేశాల మూడ్కు తగ్గట్లుగా సాగుతాయి. నేపథ్య సంగీతం (BGM) సన్నివేశాల తీవ్రతను పెంచింది. ఈ చిత్రానికి ఈస్ట్మన్ కలర్ ఫ్రేమింగ్ పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. వి.ఎస్.ఆర్. స్వామి లైటింగ్, గ్రామీణ వాతావరణం, జమీందారీ భవనాలు, విజువల్స్ కలర్ఫుల్గా చూపించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
సుపర్స్టార్ కృష్ణ వైవిధ్యమైన నటన: మాస్ ఇమేజ్ను పక్కనపెట్టి విషాద పాత్రలో మెప్పించడం.
రమేష్ నాయుడు సంగీతం: మెలోడీ పాటలు మరియు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్.
కలర్ విజువల్స్: పద్మాలయా పిక్చర్స్ రిచ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ & వి.ఎస్.ఆర్. స్వామి కెమెరా పనితనం.
విజయనిర్మల దర్శకత్వ ప్రతిభ: భావోద్వేగాలను సమర్థవంతంగా హ్యాండిల్ చేయడం.
జయంతి, ఎస్విఆర్ నటనా విశ్వరూపం.
మైనస్ పాయింట్లు
1953 క్లాసిక్ దేవదాసుతో పోల్చి చూసే కొందరికి ఈ వెర్షన్ కొంత ఆమోదయోగ్యంగా అనిపించకపోవచ్చు.
సెకండ్ హాఫ్ లో కొన్ని సన్నివేశాలు కాస్త మందకొడిగా సాగుతాయి.
ఫైనల్ గా దేవదాసు..
1974 నాటి కృష్ణ ‘దేవదాసు’ చిత్రం తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయోగం. క్లాసిక్ కథను రంగుల తెరపై, శ్రావ్యమైన సంగీతంతో, నటీనటుల ప్రతిభతో కొత్త తరానికి పరిచయం చేయడంలో ఈ చిత్రం విజయం సాధించింది. కానీ ఏఎన్నార్ దేవదాసు చూసిన వారికి ఈ సినిమా రుచించదు. ఈమూవీ చూడాలి అనుకున్నవారికి యూట్యూబ్ లో అందుబాటులో ఉంది.