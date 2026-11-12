విందు భోజనాలలో ముందుగా కీరదోస, క్యారెట్ ముక్కలు ఎందుకు వడ్డిస్తారు?
పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు వెళ్లినప్పుడు చూడండి.. భోజనం వడ్డించడానికి ముందే ఆకులో కీరదోస, క్యారెట్ ముక్కలు పెడతారు. చాలామంది వీటిని ఎందుకు పెడుతున్నారో కూడా తెలియదు. దీని వెనుక ఒక కారణం ఉంది.
పెళ్లి భోజనాల్లో క్యారెట్, కీరాదోస ఎందుకు?
పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు వంటి వేడుకలు జరిగితే చాలు విందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. అలాంటి భోజనాలలో ప్లేటులో మొదట వడ్డించేదికీరదోస, క్యారెట్ ముక్కలు పెడతారు. కొన్ని చోట్ల ఉల్లిపాయ, టమాటా, నిమ్మకాయ ముక్కలు కూడా ఇస్తారు. చాలామంది వీటిని ఎందుకు ఇచ్చారో కూడా తెలియదు. కానీ వీటిలో నీటిశాతం, ఫైబర్, విటమిన్లు లాంటి శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. భోజనానికి ముందు కూరగాయలు తినే అలవాటు వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
కీరదోస, క్యారెట్ ఎందుకు పెడతారంటే
కీరదోస, క్యారెట్ లాంటి కూరగాయల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని భోజనానికి ముందు కొంచెం తినడం వల్ల కడుపు నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల భోజనం చేసేటప్పుడు అతిగా తినకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పెళ్లి భోజనాల్లో, బఫే సిస్టమ్లలో ఈ అలవాటు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, కేవలం కూరగాయలు తినడం వల్లే అతిగా తినే అలవాటు పూర్తిగా మారిపోతుందని చెప్పలేం.
పెళ్లిళ్లలో కొన్నిసార్లు భోజనం వడ్డించడం లేట్ అవ్వొచ్చు. ఆ టైంలో గెస్టులు వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈజీగా తినగలిగే కీరదోస, క్యారెట్ ముక్కలు ఇవ్వడం ఒక మర్యాద లాంటిది. అంతేకాకుండా, భోజనంలో కూరగాయలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అలవాటుగా దీన్ని చూడొచ్చు. వీటిని తినే ముందు శుభ్రమైన నీటిలో బాగా కడిగి, శుభ్రమైన చాకు, బోర్డ్ ఉపయోగించి కట్ చేయాలి. ఎక్కువసేపు బయట ఉంచిన కూరగాయలు తినకూడదు. ఇవి వడ్డించడం వెనుక కేవలం ఒకే ఒక మెడికల్ రీజన్ లేదు. ఆతిథ్య సంప్రదాయం, ఆహారపు అలవాట్లు కలిసిన విధానంగానే దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి.
శరీరానికి కావాల్సిన నీటిశాతం
కీరదోసలో నీటిశాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎండలో ప్రయాణించి ఫంక్షన్కు వచ్చినవాళ్లు లేదా ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేసేవాళ్లు దీన్ని తినడం వల్ల శరీరానికి అదనపు నీటిశాతం అందుతుంది. అలాగే, కూరగాయల్లో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం సమస్యను నివారించడానికి ఫైబర్ ఉన్న ఫుడ్స్ బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి. అయితే తగినంత నీరు తాగడం, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం.