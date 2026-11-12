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- Basmati Capital: భారతదేశపు బాస్మతీ రాజధాని ఏదో తెలుసా? ఘుమఘుమలాడే ఈ బియ్యానికి కేరాఫ్ అడ్రస్ ఇదే..!
Basmati Capital: భారతదేశపు బాస్మతీ రాజధాని ఏదో తెలుసా? ఘుమఘుమలాడే ఈ బియ్యానికి కేరాఫ్ అడ్రస్ ఇదే..!
Basmati Capital: బిర్యానీ అంటే ఇష్టం లేనివాళ్లు చాలా అరుదు. అయితే, ఆ బిర్యానీకి అంత రుచి రావాలి అంటే అది బాస్మతీ రైస్ అవ్వాల్సిందే. మరి, బాస్మతీ రైస్ కి మన దేశంలో రాజధాని ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
బాస్మతీ బియ్యానికి ఫేమస్ నగరం ఇదే..
భారతీయ వంటకాల్లో అన్నానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. రోజూ తినే సాదాసీదా పప్పు అన్నం నుండి, పండుగలు వేడుకల్లో ఘుమఘుమలాడే బిర్యానీ వరకు ప్రతి వంటకానికీ బియ్యమే ప్రధాన కారణం. మన దేశంలో ఎన్నో రకాల బియ్యం పండుతున్నా.. పొడవాటి గింజలు, అద్భుతమైన సువాసన ఇచ్చే బాస్మతీ బియ్యానికి కాస్త క్రేజ్ ఎక్కువ అనే చెప్పొచ్చు.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారతీయ వంటకాలకు గుర్తింపు తెచ్చిన ఈ బాస్మతీ బియ్యానికి మన దేశంలో ప్రత్యేకంగా ఒక నగరం ఉంది. ఆ నగరమే హర్యానాలోని కర్నాల్. దీనినే భారతదేశపు బాస్మతీ రాజధాని అని పిలుస్తారు. అసలు కర్నాల్ కు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది. దీని వెనక ఉన్న ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
బాస్మతీ పంటకు స్వర్గధామం...
హర్యానా రాష్ట్రంలో ఉన్న కర్నాల్ నగరం, దశాబ్దాలుగా అత్యుత్తమ నాణ్యత గల సువాసన భరిత బాస్మతి బియ్యం సాకుకు, ప్రాసెసింగ్, ఎగుమతులకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది. బాస్మతీ పంట చాలా సున్నితమైనది. అది పెరిగే వాతావరణాన్ని బట్టే దాని సువాసన, నాణ్యత ఆధారపడి ఉంటాయి. కర్నాల్ లోని బాస్మతీ పంట అద్భుతంగా పండటానికి అక్కడి ప్రకృతి అనుకూలతలే ప్రధాన కారణం.
ఈ బాస్మతీ బియ్యం సారవంతమైన ఒండ్రు మట్టి లో పండుతుంది. పంట ఏపుగా పెరగడానికి కావాల్సిన పోషకాలను ఈ భూమి అందిస్తుంది. పంట పెరిగే సమయంలో రాత్రిపూట ఉండే చల్లని వాతావరణం, సరైన తేమ శాతం గింజల్లో సహజమైన సువాసనను నింపుతాయి. పుష్కలమైన సాగునీటి వసతితో పాటు, తరతరాలుగా వస్తున్న రైతుల సాగు నైపుణ్యం వల్ల ఇక్కడ పండే బియ్యం వండిన తర్వాత మరింత పొడవుగా, విడివిడిగా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.
కర్నాల్ జిల్లాలోని 'తరావడి' పట్టణం పేరుమీదుగా వచ్చిన 'తరావడి బాస్మతి' (Taraori Basmati) దేశంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన సాంప్రదాయ బాస్మతి రకాల్లో ఒకటి.
అంతర్జాతీయ గుర్తింపు...
భారతదేశం నుండి విదేశాలకు ఎగుమతి అయ్యే అత్యంత విలువైన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులలో బాస్మతీ ఒకటి. ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతానికి మాత్రమే సొంతమైన నాణ్యత కలిగిన ఉత్పత్తులకు ఇచ్చే జీఐ ట్యాగ్ బాస్మతీకి కూడా ఉంది. అంతేకాదు.. ఈ బియ్యానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లోనూ మంచి గుర్తింపు ఉంది. ఇక్కడి నుంచి విదేశాలకు బియ్యం సరఫరా అవుతుంది. ముఖ్యంగా యూరప్, ఉత్తర అమెరికా, గల్ఫ్ దేశాలకు ఈ బియ్యమే సరఫరా అవుతుంది.
పరిశోధనల్లోనూ టాప్...
కర్నాల్ కేవలం బియ్యం పండించే కేంద్రం మాత్రమే కాదు.. ఇక్కడ పరిశోధనలకు నిలయంగా కూడా మారింది. పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాలు కూడా బాస్మతీ బియ్యాన్ని పండిస్తున్నప్పటికీ.. కర్నాల్ లో పండే బియ్యానికి ఎక్కువ క్రేజ్ ఉంటుంది.