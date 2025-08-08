- Home
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగాలని కోరుకుంటూ అందరికీ వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు ఇలా తెలియజేయండి
లక్ష్మీదేవిని వరలక్ష్మి మాత రూపంలో కొలిచే పండుగ వరలక్ష్మీ వ్రతం. ఈరోజు అందరికీ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగాలని కోరుకుంటూ మీ బంధుమిత్రులకు తెలుగులోనే మెసేజులు, విషెస్ తెలియజేయండి. ఇక్కడ మేము వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు అందించాము.
వరలక్ష్మీ వ్రత శుభాకాంక్షలు
శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్షంలో వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగ వరలక్ష్మి వ్రతం. ఏడాదంతా మహిళలు ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతం గురించి ఎదురు చూస్తారు. వరలక్ష్మి దేవత ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి. వరాలు ఇచ్చే దేవతగా మారి వరలక్ష్మిగా పూజలు అందుకుంటుంది. వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో ఉన్న స్త్రీలు అధికంగా చేస్తారు. ఈరోజున లక్ష్మీదేవిని వరలక్ష్మి మాతగా కొలుస్తారు. తమ భర్త పిల్లలకు అన్ని రకాల ఆయురారోగ్యాలు పొందాలని ఈ పూజను నిర్వహించుకుంటారు. ఈరోజున బంధుమిత్రులకు, స్నేహితులకు కచ్చితంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. ఇక్కడ మేము తెలుగులోనే వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు మెసేజ్లు అందించాము.
వరలక్ష్మీ వ్రత శుభాకాంక్షలు
వరలక్ష్మి దేవి మీకు ఆరోగ్యం,
సంపద, ఆనందంతో నిండిన
జీవితాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ
ప్రతి ఒక్కరికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు
ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతంతో లక్ష్మీదేవి
మీ ఇంట్లో అడుగు పెట్టాలనీ
మీకు శ్రేయస్సును, ఆనందాన్ని ఇవ్వాలని
మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము
ప్రతి ఒక్కరికి వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు
ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని మీరు భక్తితో,
ఆనందంతో నిర్వహించుకోవాలని
మీరు కోరిన కోరికలను ఆ లక్ష్మీదేవి తీర్చాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ
మీకు వరలక్ష్మీ వ్రత శుభాకాంక్షలు
వరలక్ష్మి వ్రతం మీకు సమృద్ధిగా
విజయాన్ని, అదృష్టాన్ని తీసుకురావాలని
ఈ పవిత్రమైన రోజున మీ ప్రార్థనలన్నీ
నిజమవ్వాలని కోరుకుంటూ
వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు
లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మీ ఇంటిపై ఉండాలని
మీ ఇంట్లో శాంతి, ఆనందం నిండాలని కోరుకుంటూ
హ్యాపీ వరలక్ష్మీ వ్రతం
లక్ష్మీదేవి మీ జీవితాన్ని, శాంతి,
ఆనందం నిండిపోయేలా చేయాలని
నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను
వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు
మీకు శాంతి, ప్రేమ, సమృద్ధితో
నిండిన వరలక్ష్మి వ్రతం ఫలితాలు
దక్కాలని కోరుకుంటూ
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు
వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు
వరలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా లక్ష్మీదేవి
మీకు ఆయురారోగ్యాలను, సంపదను
ప్రసాదించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను
వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు
వరలక్ష్మీ వ్రత పవిత్ర దినాన్ని
భక్తితో, ఆనందంతో నిర్వహించుకోండి.
ఈ రోజు నుంచి మీ ఇల్లు, సకల సంపదలతో
నిండిపోవాలని ఆ లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థిస్తున్నాను
వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు
మీ ప్రియమైన వారితో కలిసి
శాంతియుతంగా సుసంపన్నంగా జీవించాలని
అందుకు ఆ లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు
ఉండాలని కోరుకుంటూ
మీకు వరలక్ష్మీ వ్రత శుభాకాంక్షలు