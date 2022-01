Health Tips: ఇష్టమని చికెన్ ను ఎక్కువగా లాగించేస్తున్నారా? దీనివల్ల మీరు ఎంత ప్రమాదంలో పడుతున్నారో తెలుసా?

Health Tips:చికెన్ ఫ్రై, చికెన్ 65, చికెన్ మంచురియా, చికెన్ బిర్యాని అంటూ చికెన్ తో ఏది వండినా కాదనకుండా లాగించేవారు చాలా మందే ఉన్నారు. ప్రతి రోజు చికెన్ తినమన్నా.. ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా చికెన్ తినేవారున్నారు. కానీ ప్రతి రోజూ చికెన్ తినడం వల్ల ఎంత ప్రమాదం పొంచి ఉందో వీరికి తెలియదు కాబోలు.. క్రమం తప్పకుండా చికెన్ తింటే కలిగే నష్టాలేంటో తెలుసా..

మోతాదుకు మించి చికెన్ తినడం వల్ల శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి పెరిగిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇది మీరు చికెన్ తినే విధానంపై పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే డీప్ ఫ్రైడ్ చికెన్ ను నిత్యం తింటే మీ శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వైట్ మీట్ చికెన్ను రెడ్ మీట్ చేసే పద్దతే శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణమని Study of the American Journal of Clinical Nutrition తెలుపుతోంది. చికెన్ తిన్నా కొలెస్ట్రాల్ రాకూడదంటే ఉడకబెట్టిన లేదా, కాల్చిన చికెన్ ను తినాలి. అదికూడా పరిమితిగానే తినాలి.